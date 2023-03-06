美股

隨著美國公債殖利率拉回、最新經濟數據讓投資人甩脫聯準會（Fed）可能一路緊縮至今（2023）年稍晚的陰霾，美國四大指數3日全面跳高，由對利率敏感的大型股領軍上漲。

道瓊工業平均指數3月3日終場上漲1.17％（387.40點）、收33,390.97點，創2月17日以來收盤新高；周K線上漲1.75％。那斯達克指數上漲1.97％（226.02點）、收11,689.01點，創2月17日以來收盤新高；周K線上漲2.58％。標準普爾500指數上漲1.61％（64.29點）、收4,045.64點，創2月17日以來收盤新高；周K線上漲1.9％。費城半導體指數上漲1.48％（44.22點）、收3,028.34點，創2月16日以來收盤新高；周K線上漲3.18％。

美國供應管理協會（ISM）3日公布，2月非製造業（服務業）景氣判斷指數自前月的55.2略降至55.1。這高於景氣榮枯點50及經濟學家原先預估的54.5。調查顯示，多數企業對於經營環境抱持正面看法。

其中，企業支付價格分項指數從前月的67.8下降至65.6，創2021年1月以來新低。部分經濟學家認為，這項數據乃個人消費支出物價指數（PCE）的先行指標。

路透社報導，JPMorgan Private Bank常務董事David Carter表示，聯準會（Fed）究竟能否溫和放緩經濟，依舊是投資人關注的重點。Fed雖然發布市場想聽的評論，卻也警告利率可能得升更高、端賴經濟數據而定。

Carter指出，投資人在ISM數據找到他們想要的，也就是經濟穩定成長、物價逐漸趨緩，這暗示人們願意留在飛機上、不再那麼擔心著陸的問題。

美國10年期公債殖利率3日回跌至4％關卡之下。去（2022）年9月美國10年期公債殖利率曾短暫突破4％、為至少12年以來首見，而道瓊當時也在數天內下挫至去年的最低點、標普500數周後跟進。10年債殖利率於去年10月、11月保持在4％以上，之後才因投資人樂觀期待通膨將顯著降溫而回軟。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月3日收盤上漲1.52美元或1.9％至每桶79.68美元，因樂觀預期中國需求回升的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.08美元或1.3％至每桶85.83美元。上周，NYMEX原油上漲4.4％，布蘭特原油上漲3.6％。

財新網3日公布的數據顯示，中國新冠疫情高峰過後，服務業景氣度加快恢復，供需擴張、就業增加、企業情緒更加樂觀。2023年 2月，財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為55.0，較上月上升2.1個百分點，創去年9 月以來新高，連續兩個月處於擴張區間。

根據能源貨運分析機構Vortexa以及能源數據供應商卡普勒（Kpler SAS）的調查數據，3月份，中國大陸預計將進口約4,300萬桶的俄羅斯原油，此將超過2020年 6月所創紀錄新高的4,248萬桶水平，主要因為俄羅斯原油在七大工業國每桶60美元價格上限的制裁下相對廉價的影響。JPMorgan報告表示，中國經濟重啟將帶動商品需求，特別是原油。

Oilprice.com報導，俄羅斯原油在遭遇制裁之後，主要轉向中國與印度兩大市場，而最新數據顯示，土耳其也提高俄羅斯原油的進口量。根據路孚特石油研調的統計，2月份，土耳其進口86萬噸的俄羅斯原油，較1月份的62萬噸以及去年12月的37萬噸持續提高，但仍低於去年高峰時期的140萬噸進口量。

美國能源部3月2日公布的每周天然氣庫存數據顯示，截至2月24日當周，美國天然氣庫存較前周減少810億立方英尺至2.114兆立方英尺，相比過去五年的同期平均值為減少1,340億立方英尺，去年同期為減少1,370億立方英尺，分析師的預估為減少780億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加27％，較過去五年同期平均值增加19％。

截至2月24日當周，美國天然氣日均供應量較前周增加0.6％或7 億立方英尺/日；天然氣產量較前周增加0.2％或2億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前周增加8.8％或4億立方英尺/日，對墨西哥的管道天然氣出口較前周增加2.1％或1億立方英尺/日。美國液化天然氣出口到港量與前周減少4億立方英尺/日，至127億立方英尺/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米與黃豆期貨3月3日上漲，因阿根廷乾旱嚴重將令作物減產的影響；小麥則是下跌，因俄羅斯小麥出口增長。5月玉米期貨收盤上漲1％至每英斗6.3975美元，5月黃豆上漲0.6％至每英斗15.1875美元，5月小麥下跌0.6％至每英斗7.0875美元。上周，黃豆、小麥、玉米分別下跌0.03％、1.8％、1.5％。根據Logistic OS航線報告，今年前兩個月俄羅斯海運小麥出口量達到610萬噸，較去年同期增長90％。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）5月棉花期貨3月3日上漲0.6％至每磅84.17美分，上周下跌0.9％；5月粗糖期貨上漲3％至每磅20.92美分，上周上漲6.4％。

阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所3月2日報告表示，交易所計劃將第四度下調本年度的阿根廷黃豆產量預估，主要因為高溫乾旱的天氣持續對作物造成威脅的影響，但交易所尚未揭露下調之後的產量預估數據。該交易所此前對阿根廷黃豆產量的預估為3,350萬噸，較最初預估的4,800萬噸累計下調了 1,450萬噸或30％。美國農業部2 月報告則是將阿根廷黃豆產量預估下調450萬噸至4,100萬噸。

美國農業部3月2日公布2月17日至2月23日的一周出口銷售數據顯示，自去年6月起的2022/2023年度，小麥一周出口淨銷量為284,100公噸，較前周減少16％，較過去4周均值增加39％，銷售增加主要來自於日本（70,800公噸）、伊拉克（55,000公噸）與墨西哥（43,000公噸）。

小麥當周出口裝船量610,000公噸，較前周與過去4周均值分別增加81％與30％，主要出口市場為伊拉克（105,000公噸）、韓國（96,900公噸）、墨西哥（78,600公噸）、日本（73,900公 噸）與印尼（68,200公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年減2％至1,391萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月3日收盤上漲14.1美元或0.8％至每盎司1,854.6美元，美元指數下跌0.4％，5月白銀期貨上漲1.6％至每盎司21.238美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲1.7％至每盎司979.4美元，6月鈀金期貨上漲0.3％至每盎司1,449美元。上周，金銀鉑鈀分別上漲2.1％、1.4％、7.9％、5.1％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）3日黃金持有量減少0.57公噸至912.12公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量增加42.56公噸至14,900.53公 噸。

世界黃金協會3月2日報告表示，2023年1月，全球央行黃金儲備淨增加31公噸，較前月增加16％。世界黃金協會歐洲與中東市場資深分析師高坡（Krishan Gopaul）表示，全球央行黃金儲備已經連續10個月出現淨增長，過去10個月央行黃金儲備每個月約淨增加20-60公噸。2022年，全球全球央行的淨黃金購買量達到1,136公噸，創下歷年的新高，佔去年全球黃金需求的24％比重。

黃金作為避險資產，能夠幫助央行多元化資產以對抗風險，在全球經濟不穩定或地緣政治緊張的情況下，黃金可以減少央行資產組合中的波動性。黃金也可以對沖通貨膨脹的風險，當通貨膨脹上升時，貨幣的購買力會下降，而黃金的價格也會因此上漲，持有黃金可以幫助央行對沖通貨膨脹風險。此外，央行增加黃金儲備還可以向市場傳遞信心和穩定的信號，因黃金的價值在全球範圍內都得到認可。

報告表示，2023年1月，土耳其央行黃金儲備增加23公噸至565公噸，中國央行黃金儲備增加15公噸至2,025公噸，佔其外匯儲備的3.7％比重；哈薩克央行黃金儲備增加4 公噸至356公噸，歐洲央行黃金儲備也增加了2 公噸，烏茲別克央行黃金儲備則是減少近12公 噸至384公噸。

世界黃金協會報告表示，今年央行預期仍將繼續增加黃金儲備。獨立ETF發行商HANetf的調查報告也顯示，受訪的100位歐洲與英國基金經理人當中，有高達89％表示將會在今年增加黃金的持有比重。調查顯示，基金經理人認為，各國央行競相提高黃金儲備，是支撐金價上漲的最主要因素，有83％的受訪基金經理人預期今年全球央行仍將繼續提高黃金儲備。

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