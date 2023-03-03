美股

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic支持升息一碼、帶動公債殖利率從高峰壓回，美國四大指數拉尾盤收高，擺脫特斯拉（Tesla Inc.）股價在投資者大會後重挫的陰霾。

道瓊工業平均指數3月2日終場上漲1.05％（341.73點）、收 33,003.57點。那斯達克指數上漲0.73％（83.5點）、收11,462.98點。標準普爾500指數上漲0.76％（29.96點）、收 3,981.35點。費城半導體指數上漲0.96％（28.28點）、收 2,984.11點。

Bostic2日表示，他希望聯準會（Fed）能採取「緩慢且穩定」（slow and steady）的貨幣政策行動，因為升息在春季帶來的影響也許才剛開始。Bostic並表示，目前他仍堅定站在升息一碼的陣營。

2日稍早公布的美國上周申請失業救濟金人數下滑、暗示就業市況依舊強勁，一度帶動美國10年期公債殖利率觸及4.091％、創4個月以來新高。另一份報告則顯示，2022年第4 季的美國勞動成本增幅比原本預期還大。

路透社報價顯示，紐約債市2日尾盤時，10年期公債殖利率漲幅收斂至6.7個基點、來到4.064％；對Fed政策較敏感的2 年期公債殖利率則下跌0.4個基點至4.885％，稍早一度觸及4.944％、創15年以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

Spouting Rock Asset Management策略長Rhys Williams表示，Bostic向來是鷹派中的鷹派，如今他說支持升息一碼、順利安撫投資人情緒。他說，Fed沒有發瘋、他們知道貨幣政策要過段時間才會發酵，第一波升息行動的影響現在才剛要顯現，遑論Fed之後又升息了400個基點。

值得注意的是，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）即將在3 月7 日赴參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）作證。鮑爾也將在8 日前往眾議院金融服務委員會（U.S.House of Representatives Financial Services Committee）出席同樣主題的聽證會。聯邦公開市場委員會（FOMC）則會在3 月21～22日召開貨幣政策會議。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3 月2 日收盤上漲0.47美元或0.6％至每桶78.16美元，因預期中國需求回升，以及聯準會或會避免過度升息而衝擊經濟的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲0.44美元或0.5％至每桶84.75美元。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長波斯蒂奇（Raphael Bostic）表示，聯準會現階段應該維持穩定升息一碼的幅度以避免經濟的下滑。

美國能源部3 月1 日公布，截至2 月24日，美國商業原油庫存較前週增加120萬桶至4.802億桶，續創2021年 5月以來的新高；汽油庫存減少90萬桶至2.392億 桶，蒸餾油庫存增加20萬桶至1.221億桶。美國上週原油庫存較過去5 年同期平均值高出9％，汽油與蒸餾油庫存則分別低於過去5 年同期平均值5％與10％。

2月 24日當周，美國煉油廠日均原油加工量較前周減少3.1萬桶至1,500萬桶，煉油廠產能利用率較前周的85.9％減少至85.8％。汽油日均產量較前周的940萬桶增加至970萬桶，蒸餾油日均產量較前周的470萬桶減少至460萬桶。當周美國原油日均進口量較前周減少11.8萬桶至620萬桶，過去4周的原油日均進口量為650萬桶，較去年同期增加4.2％。汽油日均進口量較前周的47.6萬桶增加至67.2萬桶，蒸餾油日均進口量較前周的41.4萬桶減少至19.7萬桶。汽油日均需求較前周的891萬桶增加至 911萬桶，相比去年同期為874萬桶。

作為需求的指標，過去4周，美國日均油品供應量為2,010萬桶，較去年同期減少7.4％；其中，汽油日均供應量年減1.1％至870萬桶，蒸餾油日均供應量年減11.8％至380萬桶，航空煤油日均供應量年減0.7％至145.4萬桶。

2月 24日當周，美國原油日均產量持平於近3年來新高的 1,230萬桶。美國能源部2月報告預估，2023與2024年，美國原油日均產量將分別達到1,250萬桶與1,265萬桶，此將超過2019年 1,230萬桶／日的紀錄高點。當周美國原油日均出口量較前周的290萬桶增加至314.6萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨3月2日上漲，因擔憂黑海穀物的供應，以及逢低承接的買盤支撐；玉米則是下跌，因出口銷售數據較為疲弱的影響。5月玉米期貨收盤下跌0.3%至每英斗6.3375美元，5月小麥上漲0.4%至每英斗7.1275美元，5月黃豆上漲 1.0%至每英斗15.0925 美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）5 月棉花期貨3月2日下跌2.3%至每磅83.71美分，5月粗糖期貨下跌1.3%至每磅20.31美分。

巴西發展、工業暨貿易部3月1日公布，2023年2月，巴西貿易順差年減35%至28億美元，低於經濟學家平均預估的31億美元，主要受到出口減少的影響。巴西2月份出口年減7.7%至206億美元，主要受到出口量年減12.3%的影響，出口價格也年減0.8%。其中，原油出口年減68%至12億美元。

巴西2 月份玉米出口則是年增256%至6.94億美元，主要受到對中國出口的帶動。巴西外貿統計次長布蘭道（Herlon Brandao）表示，玉米作為巴西的主要作物之一，預期未來出口還將繼續增長。巴西2月份咖啡以及牛肉的出口則分別年減44%與27%。

受到對中出口的帶動，巴西或將取代美國成為最大的玉米出口國。早在2014年，中國就允許進口符合要求的巴西玉米， 但實際上中國進口巴西玉米寥寥可數，主要因為檢疫的擔憂。俄烏戰爭之後烏克蘭玉米供應受阻，中巴兩國去年11月 正式達成檢疫標準，巴西玉米開始大量出口中國。2022年12月，巴西玉米出口量640萬噸，其中110萬噸或18%出口至中國大陸。 美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean & Corn Advisor Inc.） 作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（Michael Cordonnier）3月1日報告表示，截至上週，巴西在黃豆收成之後所播種的二茬玉米種植進度已經達到55%，較前一周增加15個百分點，但仍落後於去年同期 63%的水平，主要因為黃 豆收成因多雨天氣而推遲的影響。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月2日收盤下跌4.9美元或0.3％至每盎司1,840.5美元，受美元以及美債殖利率上漲的影響；美元指數上漲0.6％，5 月白銀期貨下跌0.9％至每盎司20.901美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲0.2％至每盎司963.2美元，6月鈀金期貨上漲0.5％至每盎司1,444.90美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）2日黃金持有量減少2.61公噸至912.69公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少28.59公噸至14,857.97公噸。

南非最大金礦商和諧金礦公司（Harmony Gold Mining Company Limited）3月1日公布財報表示，截至2022年底的上半財年，該公司營收年增6％至233億南非幣，淨利年增35％至19億南非幣（1.08億美元），每股盈餘年增18％至2.93南非幣，主要是受到同期以南非幣計算的金價年增12％的帶動。該公司上半財年的黃金產量年減5％至740,655盎司，因旗下Bambanani礦場在去年 6月關閉的影響。

該公司執行長斯坦坎普（Peter Steenkamp）表示，鑑於新的金礦資源越來越難發現，以及金礦的開發耗時良久等因素，為了補給持續消耗的金礦儲量，金礦產業之間的整合將是不可避免的。斯坦坎普表示，該公司持續在尋找機會，以便能夠在南非、澳洲以及巴布亞紐幾內亞等地收購更多的資產。

和諧金礦公司主要資產位於南非以及巴布亞紐幾內亞，該公司在南非擁有10個地下礦場以及1 個露天礦場，在巴布亞紐幾內亞則擁有一座露天金銀礦隱谷（Hidden Valley），並與澳洲最大金礦商新峰礦業（Newcrest Mining Limited）共同合資持有巴布亞紐幾內亞的瓦菲高普（Wafi-Golpu）銅金礦項目。

新峰礦業正在考慮由全球最大金礦商紐蒙特黃金公司（Newmont Corporation）所提出價值169億美元的收購提案。根據最新提案，新峰礦業股東每股將獲得紐蒙特黃金公司的0.38股，比上一次的開價0.363股高出4.7％。新峰礦業是在1990年代由紐蒙特礦業分拆成立，2019年，新峰礦業拒絕了第二大金礦商巴里克黃金公司（Barrick Gold Corporation）的收購提議。

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