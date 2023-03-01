美股

憂心聯準會（Fed）可能會長時間把利率維持在高檔、再加上美國10年期公債殖利率逼近4％，衝擊道瓊工業平均指數創近4個月以來新低。

道瓊工業平均指數2月28日終場下跌0.71％（232.39點）、收32,656.70點，創2022年11月9日以來收盤新低；月K線下挫4.19％，創2022年9月以來最大單月跌幅。那斯達克指數下跌0.1％（11.44點）、收11,455.54點；月K線下跌1.11％。標準普爾500指數下跌0.3％（12.09點）、收3,970.15點；月K線下跌2.61％。費城半導體指數上漲0.24％（7.18點）、收2,958.39點；月K線上漲1.25％。

美股1月走勢亮眼，但2月隨即走軟，主因經濟數據及Fed官員談話促使投資人重新思考利率高於預期、維持高檔的時間可能比猜想還久的可能性。

路透社報導，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨28日預測，Fed3月有23％的機率升息兩碼，意味著利率將在9月於5.4％觸頂。BofA Global Research警告，Fed可能升息至接近6％。

公債殖利率跳高。CNBC報價顯示，美國10年期公債殖利率28日盤中一度攀升至3.983％、創2022年11月10日以來新高。與此同時，MarketWatch報價顯示，對Fed貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率則維持在4.8％左右，接近16年以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

去（2022）年9月美國10年期公債殖利率曾短暫突破4％、為至少12年以來首見，而道瓊當時也在數天內下挫至去年的最低點、標普500數周後跟進。10年債殖利率於去年10月、11月保持在4％以上，之後才因投資人樂觀期待通膨將顯著降溫而回軟。

由於最近公布的一連串經濟數據讓通膨將大幅降溫的期待受到打擊，金融市場終於意識到，利率可能在較長的時間維持在偏高水位（higher-for-longer）。Tradeweb報價顯示，這帶動美國6 年期公債殖利率在28日尾盤跳升至5.13％，接近2007年3月12日以來新高。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨2月28日收盤上漲1.37美元或1.8％至每桶77.05美元，因期待中國需求復甦的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.41美元或1.7％至每桶83.45美元。2月份，NYMEX原油下跌2.3％，布蘭特原油下跌2.4％。JPMorgan報告表示，中國經濟復甦將帶動商品需求，特別是原油，該行維持今年布蘭特原油均價預估在每桶90美元不變。

全球最大獨立原油貿易公司荷蘭維多集團（Vitol Group）執行長哈蒂（Russell Hardy）表示，全球石油需求預計將在今年下半年達到創紀錄超過每日1億桶的水平，屆時油價也將會相應地上漲，並認為每桶90美元至100美元是油價最可能達到的區間。而美國頁岩油生產商增產較不積極，以及產油國備用產能的持續下滑，則將會限制國際油市供應增長的能力。哈蒂表示，高油價也將帶動通膨上揚，並威脅全球經濟從疫情當中恢復的腳步。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）報告表示，截至2月24日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少7 座至753座。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周減少7座至693座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至2月24日，美國石油探勘井數量較前周減少7座至600座，天然氣探勘井數量較前周持平為151座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加78座，天然氣探勘井數量增加24座，水平探勘井數量增加100座。美國能源部數據顯示，截至2 月17日當周，美國原油日均產量持平於近3年新高的1,230萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨2 月28日全面下跌，因美元上漲不利美國農產品的出口競爭，以及產區降雨有助舒緩旱象的影響。5月玉米期貨收盤下跌2.1％至每英斗6.3025美元，5月小麥下跌0.6％至每英斗7.0550美元，5月黃豆下跌2.2％至每英斗14.79美元。2月份，黃豆、小麥、玉米分別下跌3.8％、7.3％、7.3％。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）5月棉花期貨2月28日下跌0.9％至每磅84.03美分，2月份下跌2.5％；5月粗糖期貨下跌1.1％至每磅20.07美分，2月份下跌7.8％。

美國農業部2月27日公布的每周出口檢定報告顯示，截至2月23日當周，美國小麥一周出口檢定量為591,725公噸，占穀物出口總量的30％；較前周增加58％，較上年同期增加38％，主要出口市場為伊拉克（104,998公噸）、墨西哥（74,908公噸）、日本（73,878公噸）、韓國（68,878公噸）、印尼（68,159公噸）與菲律賓（62,117公噸）。自去年6 月起的2022/23年度小麥累計出口量年減2％至15,252,238公噸。美國農業部2 月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

截至2月23日當周，美國玉米一周出口檢定量為572,622公 噸，占穀物出口總量的29％；較前周減少8％，較上年同期減少63％，主要出口市場為墨西哥（321,498公噸）與哥倫比亞（126,661公噸）。自去年9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減38％至14,308,175公噸。美國農業部2 月報告預估本年度玉米出口量為4,890萬噸。

美國黃豆截至2月23日為止的一周出口檢定量為690,984公噸，占穀物出口總量的35％；較前周減少56％，較上年同期減少7％，主要出口市場為中國大陸（370,070公噸）與墨西哥（103,633公噸）。自去年9月起的2022/23年度，美國黃豆出口檢定量年增3％至42,084,142公噸。美國農業部2 月報告預估本年度黃豆出口量為5,416萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月28日收盤上漲11.8美元或0.7％至每盎司1,836.7美元，美元指數上漲0.3％，5月白銀期貨上漲1.3％至每盎司21.071美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲1.4％至每盎司955.5美元，6月鈀金期貨下跌0.5％至每盎司1,420.90美元。2月份，金銀鉑鈀分別下跌5.6％、11.6％、6.4％、13.8％，其中金價寫下2021年6月以來的單月最大跌幅，主要因為擔憂聯準會將繼續升息的影響。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）28日黃金持有量增加0.29公噸至917.61公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少38.60公噸至14,966.63公噸。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，分析師對本周（2.27~3.3）金價的看法偏空。在針對專業人士的調查中，10％認為本周金價將會上漲，65％預計將會下跌，25％預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有39％認為本周金價將上漲，42％認為將會下跌，19％認為將會盤整。黃金期貨上周下跌1.8％，為連續第5 周下跌。

Forexlive.com首席貨幣策略師巴頓（Adam Button）表示，聯準會一路升息至6％的可能性正在增加，短期內將成為金價的主要壓力來源；不過，長期來說，高利率將會令經濟冷卻是肯定的事，經濟衰退的威脅只是往後推遲而已，金價仍將會重新迎來上漲的時機。班諾克本全球外匯公司（Bannockburn Global Forex）執行董事錢德勒（Marc Chandler）表示，金價無法抵抗美元上漲以及利率上揚的環境。

美國商務部24日公布的數據顯示，1月份個人消費支出（PCE）價格指數較前月上漲0.6％，較去年同期上漲5.4％，分別高於預期的月增0.5％與年增5.0％。扣除食品和能源的核心PCE價格指數分別月增0.6％與年增4.7％，也高於分析師平均預估的月增0.5％與年增4.4％。

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