美失業金、GDP數據連擊 台指期夜盤震盪小漲

美國多項數據於台灣時間23日晚間陸續公布，包括美國上周初領失業金人數、第四季度實際GDP「兩大重點」，美股三大期指23日盤前集體上揚，惟在相關數據公布後，漲幅卻出現「跳水式」收斂，連帶台指期夜盤也一度出現回檔壓力，目前上漲24點，暫報15,624點。

根據美國經濟分析局（BEA）公布第二次估計數據顯示，美國第四季度實際GDP年增率2.7％，低於最初估計及市場預期的2.9％；此外，上周初領失業金人數則為19.2萬人，也低於預期的20萬人，並較前值19.4萬人來得低，再次顯示出就業市場火熱的狀況。

美股三大期指23日盤前集體上揚，不過，相關經濟數據公布後，也對期貨走勢造成壓力，那斯達克100指數期貨漲點自逾125點滑落至僅約95點，但仍維持高檔震盪走勢。

台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌互見，那斯達克100指數期貨、標普500指數期貨分別小漲2點及3.75點，而道瓊指數期貨下挫56點；英國富時100期貨則仍維持平盤。

此外，凌晨12點左右美國聯準會（Fed）亞特蘭大分行行長拉斐爾博斯蒂克（Raphael Bostic）也將發表談話，也是市場關注焦點。