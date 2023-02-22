市場靜待Fed會議紀要 台指期夜盤漲逾50點

美國聯準會（Fed）2月會議紀要於台灣時間23日凌晨即將出爐，美股嚴正以待，三大指數22日集體開高，台指期夜盤也同步走升，原先8點左右展開一波急拉後維持高檔震盪，美股開盤後再度揚升，上漲54點，暫報15,429點，擴大與現貨之正價差。

台灣期交所內的美股三大指數期貨也與美股同步小幅走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲33點、0.25點及20點，雖呈現上漲惟整體走勢仍觀望；而英國富時100期貨則是下跌26點。

美國上周公布1月消費者物價指數年增率仍高於市場預期，多位鷹派Fed官員出面喊話加大升息，甚至支持3月升息幅度提升至2碼，故市場對本次將公布的2月會議紀要高度關注，預期其內容將有助投資人對Fed的下一步政策舉措有更多了解。

此外，個人消費支出物價指數（PCE）也將於台灣時間23日公布，市場預估將較去年同期攀升4.3％，但升幅略小於去年12月的4.4％，顯示即便通膨已逐漸放緩，狀況仍相當膠著。

元富期貨指出，在地緣政治威脅、市場擔憂Fed將持續升息下，促使資金撤離股市，不利科技股表現，台股也恐難置身事外，不過，加權指數22日雖跌破月線但留長下影線，顯示仍有買盤支撐，賣壓並不算重。