2/22期貨市場掃描

美股

投資人相信2月美國景氣反彈意味著利率將在一段較長時間內維持在高檔（higher for longer），這帶動公債殖利率跳高、美國四大指數下挫。

道瓊工業平均指數2月21日終場下跌2.06％（697.1點）、收 33,129.59點，創1月19日以來收盤新低。那斯達克指數下跌2.5％（294.97點）、收11,492.30點，創1月30日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌2％（81.75點）、收 3,997.34點，創1月20日以來收盤新低。費城半導體指數下跌3.31％（99.6點）、收2,906.26點，創1月30日以來收盤新低。

這是標普500、那指及費半連續第3個交易日走軟，道瓊則將今（2023）年以來的漲幅全數吐回。

美國製造業、服務業景氣在連續萎縮7個月後，2月意外恢復成長，顯示即便聯準會（Fed）升息對抗通膨、經濟依舊具有韌性。

最新公布的數據顯示，衡量製造業、服務業的S&P Global綜合採購經理人指數（PMI）速值2月來到50.2、高於1月的46.8，為連續第2 個月改善，也是2022年6月以來首度突破景氣榮枯點50。指數突破50，主要是受到服務業帶動。

S&P Global首席商業經濟學家Chris Williamson表示，即便面臨利率上揚、生活成本增加的逆風，企業信心依舊在通膨觸頂、衰退風險降低的跡象中獲得改善。

高盛（Goldman Sachs）首席經濟學家Jan Hatzius21日接受外媒專訪時預測，Fed將在3月、5月及6月貨幣政策會議各升一碼，且直到2024年都不會降息。他說，高盛認為經濟僅有25％機率會陷入長期衰退。

由於通膨距離Fed2％仍舊很遠，經濟依舊強勁，貨幣市場參與者決定把終點利率預估值上修至5.35％、觸及的時間點則落在7 月份，並相信利率至年底都將維持在這個水位附近。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨2月21日收盤下跌0.19美元或0.3％至每桶76.36美元，因對全球經濟的擔憂抵消了對中國需求恢復的預期，以及股市下跌的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌1.02美元或1.2％至每桶83.05美元。

路透社報導，根據幾家分析機構包括標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）以及伍德．麥肯茲（Wood Mackenzie，WoodMac）等的預估，中國大陸2023年的原油進口增長預估將達到50-100萬桶/日，這將令大陸今年的原油進口量最高達到1,180萬桶/日，可望超過2020年所創下的紀錄高點1,080萬桶/日。

國際能源署本月報告表示，2023年，全球石油需求預估將年增200萬桶/日，達到創新高的1.019億桶/日，較前月報告的增長預估上調了10萬桶/日，其中大陸石油需求可望增長90萬桶/日。報告表示，在各國重開國境的帶動下，今年全球航空煤油的需求預期將年增110萬桶/日，至720萬桶/日，可望恢復達2019年水平的90％。

Energy Aspects分析師Sun Jianan報告表示，今年大陸石油需求增長主要將是由汽油與航空燃油帶動，預期可以各占到今年中國石油需求增長的50％與30％比重；其中，至2023年底，預期航空燃油需求可以恢復到疫情前水平的90％，但柴油需求的恢復預期將較為緩慢，因製造業以及房地產部門還需要更多時間恢復。

國際貨幣基金（IMF）本月報告表示，由於中國早於預期的重新開放帶來的私人部門消費反彈，中國2023年 經濟增速預期將從2022年的3％增長至5.2％，較IMF去年10月的預測上調0.8個百分點。

IMF駐華首席代表巴奈特（Steven Alan Barnett）17日表示，上調中國今年GDP的增長預測的主要原因是中國優化調整防疫政策，為經濟活動的顯著改善奠定了基礎。消費支出的增加將是今年中國經濟增長反彈的關鍵因素之一，預計今年家庭消費反彈對GDP增長貢獻率將近50％。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米與黃豆期貨2月21日上漲，因南美天氣乾旱導致作物損失以及播種推遲的影響；小麥則是下跌。5月玉米期貨收盤上漲0.4％至每英斗6.8050美元，5月黃豆上漲1.4％至每英斗15.44美元，5月小麥下跌1.7％至每英斗7.6275美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）5月棉花期貨2月21日上漲0.04％至每磅81.53美分，5月粗糖期貨上漲0.7％至每磅 19.93美分。

烏克蘭農業部公布的數據顯示，2月份截至20日為止的穀物出口量為330萬噸，較去年同期的407萬噸減少19％；累計2022/23年度至今，烏克蘭穀物出口量年減28.7％至3,030萬 噸，因戰爭導致收成減少以及運輸困難的影響。本周五將迎來俄烏戰爭的一周年，去年2 月24日俄烏戰爭開啟之後，烏克蘭的穀物出口也因此中斷，直到去年7 月，俄烏雙方在聯合國與土耳其的見證下達成黑海穀物協議，烏克蘭的穀物出口才開始恢復。

阿根廷羅薩里歐穀物交易所報告表示，今年3-6月的阿根廷玉米出口量預估可能年減40％至870萬噸，主要因為天氣嚴重乾旱使得早播玉米的種植面積減少的影響。阿根廷遭遇60年來最嚴重的乾旱，阿根廷羅薩里歐穀物交易所上周第二度下調阿根廷玉米產量預估至4,250萬噸，相比去年9月最初的預估為 5,500萬噸。

阿根廷早播玉米的單產通常優於晚播玉米，早播玉米的出口時間約為3-6月，晚播玉米的出口時間則落於7-9月。羅薩里歐穀物交易所對今年阿根廷玉米出口量的預估則為2,750萬 噸，其產量與出口量預估都要低於美國農業部的預估。

美國農業部本月報告將全球玉米產量預估較前月下調460萬 噸至11.5億噸，主要因為阿根廷乾旱令其玉米產量預估較前月下調500萬噸至4,700萬噸的影響，此較上年度的4,950萬 噸產量將減少250萬噸；阿根廷玉米出口量的預估也較前月下調 300萬噸至3,500萬噸，較上年度3,400萬噸的出口量則將增長100萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月21日收盤下跌7.7美元或0.4％至每盎司1,842.5美元，因美元以及美債殖利率上漲的影響；美元指數上漲0.3％，3月白銀期貨上漲0.8％至每盎司21.89美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲3％至每盎司948.6美元，3月鈀金期貨上漲1.9％至每盎司1,520.70美元。

增量投資公司（Incrementum AG）執行合夥人暨貴金屬基金經理人史托弗烈（Ronald-Peter Stoeferle）報告表示，受到市場預期美國聯準會貨幣政策將持續收緊，並帶動美國公債殖利率攀升的影響，金價短期仍難擺脫壓力。但是在另一方面，美國公債殖利率倒掛已經達到過去 40年來最嚴重的程度，史托弗烈認為這暗示美國經濟陷入衰退將只是時間的問題而已，一旦美國失業率攀升，聯準會將很快就會開始降息，金價則可望重新上漲。

利率倒掛是指短期公債殖利率高於長期公債殖利率的情況。在一般情況下，長期投資的回報率應該比短期投資的回報率高，因為長期投資風險較高，需要更高的回報來彌補風險。但是，當短期公債殖利率高於長期公債殖利率時，就出現了利率倒掛的情況。利率倒掛通常被視為經濟衰退的先兆。因為當投資者預期未來經濟環境變差時，會將資金轉移至較安全的資產，如公債。這導致長期公債的需求上升，使得長期公債的價格上升，殖利率下降。

獨立投資研究公司BCA Research首席商品與能源策略師萊恩（Robert Ryan）報告表示，地緣政治局勢緊張將為金價提供支撐，西方進入戰時經濟模式也將使得軍費支出暴增，這可能使得今年底金價重新回到每盎司2,000美元以上價位。萊恩也表示，在當前地緣政治緊張的大環境下，他不認為美國聯準會會將利率提高至5.0％以上，相比目前市場預期上半年美國利率將提高至5.5％。

萊恩預期未來幾年通膨仍將維持在4％-5％的高檔水平，稱俄烏戰爭將持續干擾商品的價格，並持續令通膨高漲，而西方國家積極投入綠色能源基礎建設，以及軍費的支出增加等，也都是帶動通膨上揚的因素。俄羅斯也是市場上的一大變數，萊恩表示，如果俄羅斯在戰爭中陷入不利的位置，有可能迫使其作出過激反應，包括大幅度削減原油供應來造成全球能源危機等。在這些諸多的不確定因素環繞下，投資人都將會尋求黃金以作為避險。

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