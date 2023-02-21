美股重新開盤 台指期夜盤轉黑

美股經過華盛頓誕辰紀念日休市後，主要指數期貨21日在現貨重新開盤前率先走跌，市場仍憂心近期的經濟數據將促使聯準會（Fed）採取比預期更激進的緊縮措施，台指期夜盤連帶受到影響，暫時下跌83點，報15,445點。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，3月Fed升息兩碼的機率再度回到兩成以上。

美國21日將公布製造業、服務業採購經理人指數（PMI）及成屋銷售數據外，本周下旬Fed的2月會議紀要也將揭露，屆時市場將對於Fed後續的升息路徑有更明確的線索。此前，台灣期交所內的美股三大指數期貨同步走低，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報200點、22點與105點；至於英國富時100指數期貨也有8點跌點，暫以7,966點作收。

台股方面，大盤在缺乏外資買盤下，台積電讓出指數空間，資金轉向點火高價集團及中小型個股，終場指數小漲0.08％，以15,563點作收。隨著228連假將至，長假效應下，指數維持狹幅震盪機率偏高，連假後將反映世界移動通信大會（MWC）、年報、營收、大陸兩會、蘋果春季發表等事件，指數震盪或將加劇。

期貨方面，外資21日小賣2.52億元，並同步加碼887口期貨空單，未平倉淨部位達1.69萬口淨多單。此外，小台指期、電子期、半導體30期貨夜盤依序下跌86點、5.93點、20點。