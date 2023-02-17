關注Fed動向 台指期夜盤持穩

美國近期的經濟數據一再表明通膨並未如預期降低，包含消費及生產端的物價指數增速皆高於預期，聯準會（Fed）官員的鷹派言論更加深市場擔憂情緒，美股主要指數期貨17日在現貨開盤前夕齊步走低，台指期夜盤則暫時在平盤附近震盪。

繼美國元月消費者物價指數（CPI）年增6.4％，高於市場預期的6.2％後，元月生產者物價指數（PPI）月增0.7％同樣高於預期。據FedWatch工具顯示， Fed在3月調升兩碼的押注已從前一個月的4.2％驟升到21％。

台灣期交所內的美股三大指數期貨17日同步走跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨依序下跌75點、10.25點與14點；至於英國富時100指數期貨也有6點跌點，暫以7,958點作收。

台股方面，大盤受到權王台積電領跌壓盤，加上新台幣回貶，加權指數盤中一度下跌132點，但中小型股活蹦亂跳，且部分權值股表現持穩維繫多頭士氣，終場跌點收斂至70點，以15,479點作收，失守15,500點關卡 。期貨方面，外資17日賣超116.67億元，並反手加碼1,543口期貨多單，未平倉淨部位達1.75萬口淨多單。此外，小台指期、電子期夜盤暫時分別走揚11點、0.25點，半導體30期貨則小跌1點。