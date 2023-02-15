2/15期貨市場掃描

美股

眾所矚目的1月消費者物價指數（CPI）顯示通膨增幅比預期略高，但美股並未因此大跌，四大指數走勢震盪、終場漲跌互見。

道瓊工業平均指數2月14日終場下跌0.46％（156.66點）、收34,089.27點。那斯達克指數上漲0.57％（68.36點）、收11,960.15點。標準普爾500指數下跌0.03％（1.16點）、收4,136.13點。費城半導體指數上漲2.1％（24.31點）、收3,121.63點。

美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics，BLS）14日公布，1月CPI月增0.5％、年增6.4％；排除食物及能源的 1月核心CPI月增率、年增率則分別為0.4％、5.6％。

根據道瓊社調查，經濟學家普遍預測，1月CPI將月增0.4％、年增6.2％；排除食物及能源的1 月核心CPI月增率、年增率則分別將達0.3％、5.4％。

MarketWatch報導，Vanguard Group資深經濟學家Andrew Patterson14日指出，CPI報告透露商品通膨持續回落，但速度沒有市場預期那麼快；服務業物價增幅依舊偏高，但居住類（shelter）物價有望於下半年降溫。

Patterson並說，CPI報告顯示聯準會（Fed）任務尚未完成，通膨雖朝正確方向邁進，離物價穩定的目標卻仍有漫長且崎嶇的路要走。

Charles Schwab交易兼衍生性金融商品總監Randy Frederick表示，人們恐怕不知道如何解讀這份數據；CPI報告多空交雜，這也是美股走勢震盪的原因。他說，1月CPI年增率從前月的6.5％降至6.4％、已連續第7 個月趨緩，或許是美股出現部分正向動能的原因。

CNBC報導，Morgan Stanley Global Investment Office投資組合建立模型部負責人Mike Loewengart則說，CPI報告並無多大意外，卻提醒投資人，通膨雖已觸頂，但得花上一些時間才能降回正常水位。問題在於，通膨是否能在就業市況如此吃緊的情況下，降至Fed設定的目標。

投資人將藉由企業財報評估消費者狀況。食品巨擘卡夫亨氏公司（Kraft Heinz）、啤酒廠Boston Beer及餐飲外送服務商DoorDash皆預定本周公布財報。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨2月14日收盤下跌1.08美元或1.4％至每桶79.06美元，因美國能源部宣布將釋出2,600萬桶戰略儲油以平抑油價，且通膨數據高於預期引發經濟擔憂的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌1.03美元或1.2％至每桶85.58美元。上周，俄羅斯宣布將在3 月份削減原油產量50萬桶/日，並造成油價上漲。

美國勞工部14日公布的數據顯示，受居住成本和能源價格上漲影響，今年1月美國消費者物價指數（CPI）較前月上漲0.5％，漲幅創下3 個月來新高，也略高於市場預期的月增0.4％。1月CPI年增幅6.4％，也高於市場預期的年增6.2％。分析師認為，美國就業市場需求強勁為薪資水平和服務價格帶來上漲壓力，導致美國通膨持續高漲，這或促使聯準會將利率提升至超預期水平，也令美國經濟陷入衰退的風險升高。

美國能源部鑽井生產力報告表示，美國七大頁岩層包括阿納達科（Anadarko）、阿帕拉契（Appalachia）、巴肯（Bakken）、鷹堡（Eagle Ford）、海恩斯維爾（Haynesville）、奈厄布拉勒（Niobrara）以及二疊紀盆地（Permian）等，2023年3月的原油日產量預估將較2 月的928.2萬桶增加7.5萬桶至935.7萬桶，此將超過2019年 12月所創的歷史新高929萬桶/日。

在三大頁岩油產地當中，3月份，二疊紀盆地原油日產量預估增加3 萬桶至568.2萬桶，持續創下歷史新高；巴肯頁岩原油日產量預估增加2.1萬桶至119.9萬桶，鷹堡頁岩原油日產量預估增加0.4萬桶至118萬桶。新井生產力較高的地區分別是巴肯頁岩（1,705桶/日）、鷹堡頁岩（1,469桶/日）、奈厄布拉勒頁岩（1,368桶/日）以及二疊紀盆地（1,060桶/日）。

2023年3月，美國頁岩氣日產量預估將較2 月的961.65億立方英尺增加4.26億立方英尺至創新高的965.91億 立方英尺。三大產地當中，馬賽勒斯頁岩所在的阿帕拉契地區頁岩氣日產量預估較前月增加0.8億立方英尺至356億立方英尺，二疊紀盆地頁岩氣日產量預估較前月增加1 億立方英尺至222億立方英尺，海恩斯維爾頁岩氣日產量預估較前月增加1.3億立方英尺至166億立方英尺。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨2月14日上漲，玉米與黃豆則是下跌，因巴西收成推進且黃豆產量預期將創新高的影響。3月玉米期貨收盤下跌0.4％至每英斗6.8225美元，3月 黃豆下跌0.3％至每英斗15.3750美元，3月小麥上漲0.6％至每英斗7.9675美元，因擔憂黑海穀物的供應。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨2月14日下跌0.1％至每磅85.70美分，3月粗糖期貨上漲1.6％至每磅20.00美分。

美國農業部2月13日公布的每周出口檢定報告顯示，截至2月9日當周，美國小麥一周出口檢定量為472,327公噸，佔穀物出口總量的19％；較前周減少15％，較上年同期增加3％，主要出口市場為日本（117,863公噸）、墨西哥（64,468公噸）與越南（64,001公噸）。自6 月起的2022/23年度小麥累計出口量年減2％至14,286,086公噸。美國農業部2月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

截至2月9日當周，美國玉米一周出口檢定量為511,506公噸，佔穀物出口總量的20％；較前周增加4％，較上年同期減少65％，最大出口市場為墨西哥（297,817公噸）。9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減35％至13,059,816公噸。美國農業部2 月報告預估本年度玉米出口量為4,890萬噸。

美國黃豆截至2 月9 日為止的一周出口檢定量為1,555,166公噸，佔穀物出口總量的61％；較前周減少19％，較上年同期增加 26％，最大出口市場為中國大陸（998,660公噸），佔64％比重。9月起的2022/23年度，美國黃豆出口檢定量年增2％至39,540,145公噸。美國農業部2 月報告預估本年度黃豆出口量為 5,416萬噸。

中國政府2月13日發布2023年中央一號文件，以《中共中央國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》為題目，要求加力擴種黃豆油料，深入推進黃豆和油料產能提升工程。自2004年開始，至今已有13份中央一號文件關注黃豆生產，特別是自2019年中央一號文件提出實施黃豆振興計劃以來，文件已經連續第四年聚焦黃豆的種植推廣。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月14日收盤上漲1.9美元或0.1％至每盎司1,865.4美元，美元指數下跌0.03％，3月白銀期貨上漲0.1％至每盎司21.873美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌2.1％至每盎司939.2美元，3月鈀金期貨下跌4.6％至每盎司1,466.20美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）14日黃金持有量持平為920.79公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少14.30公噸至15,032.39公噸。

美國勞工部14日公布的數據顯示，受居住成本和能源價格上漲影響，今年1 月美國消費者物價指數（CPI）較前月上漲0.5％，漲幅創下3 個月來新高，也略高於市場預期的月增0.4％。1月CPI年增幅6.4％，也高於市場預期的年增6.2％。分析師認為，美國就業市場需求強勁為薪資水平和服務價格帶來上漲壓力，導致美國通膨持續高漲，這或促使聯準會將利率提升至超預期水平，也令美國經濟陷入衰退的風險升高。

澳盛銀行（ANZ）報告表示，金價在2月的第一周最高達到每盎司1,960美元，但是在強勁的美國1 月份就業報告公布之後，金價就迅速從高點回落。雖然金價截至目前的下跌仍可以視為修正走勢，但黃金多頭的力道已然削弱，賣壓如果繼續加重的話，不排除金價短期內有可能跌破每盎司1,800美元價位。紐約黃金期貨電子盤最新報價來到每盎司1,866美元。

報告表示，金價目前位於上方的壓力價位分別是每盎司1,900美元與1,930美元，下方主要的支撐則為每盎司1,800美元與1,730美元。美國1 月非農就業人數增加51.7萬人，創下去年7 月以來最大增長，遠高於經濟學家平均預估的增加18.5萬人；失業率降至3.4％，更是創下53年來新低。就業報告公布之前，市場預期聯準會3 月升息一碼之後，5月將暫停升息，但就業報告公布後市場預期5 月份將再度升息一碼。

期貨經紀商RJO Futures資深市場策略師哈伯科恩（Bob Haberkorn）表示，黃金市場關注周二將公布的美國消費者物價指數（CPI），如果通膨數據能有較大降溫的話，或能對金價構成支撐；反之，如果通膨數據支持繼續升息並推升美元的話，金價將會承壓。分析師平均預估美國 1月份CPI年增率將較前月的6.5％下滑至6.2％，月增率預估為0.5％，相比前月為-0.1％。

※本文章由群益期貨授權提供，欲觀看更多期貨市場資訊，可至群益期貨網站。