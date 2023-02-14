美通膨數據出爐 台指期夜盤鎮定

美國元月消費者物價指數（CPI）年增報6.4％，雖較12月的6.5％下滑，但高於預期的6.2％，核心CPI年增5.6％同樣高於預期的5.5％，美股主要指數期貨14日在現貨開盤前夕微幅下跌，台指期夜盤小跌20點，暫報15,638點。

美國元月CPI連續第七個月下降，創2021年10月以來最小增幅，元月核心CPI也改寫2021年12月以來最小增幅，該份數據是美國勞工部2023年調整權重變化後的首份資料，因此部分法人認為，元月份的CPI數據表現仍在市場接受範圍內。據芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，目前聯準會（Fed）3月升息一碼的機率高達九成以上。

台灣期交所內的美股三大指數期貨14日同步走低，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報73點、3.75點與45點；至於英國富時100指數期貨則有9點漲點，暫以7,920點作收。

台股方面，大盤14日因等待美國CPI等不確定因素落地，資金明顯縮手觀望，單日成交值不足2,000億元，然盤面個股卻展現出多點開花的景象，除以港澳居民自由行為題材的觀光、航運、貿易百貨等業者氣勢如虹，面板等低基期電子股同樣上演補漲走勢，指數14日盤中攻抵15,669點，改寫兔年及去年6月以來新高，終場上漲110點，收在15,654點。

期貨方面，外資14日買超87.27億元，並同步加碼121口期貨多單，未平倉淨部位達1.24萬口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤暫時依序走跌27點、1.25點、7點。