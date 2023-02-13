待兩大關鍵指標 台指期小幅走高

美國元月消費者物價指數（CPI），以及美國證期會（SEC）要求公布的波克夏13F持倉報告都將在本周陸續出爐，牽動市場敏感神經，台股13日量縮拉回，以盤待變，台指期夜盤上漲47點，暫收15,579點。

美國強勁的就業市場及美國聯準會（Fed）官員的鷹派言論，市場預期基準利率將高於原先預期。美國元月CPI數據14日即將揭曉，屆時將對Fed未來的升息路徑起到至關重要的作用。據法人預估，美國元月CPI月增0.5％、年增6.2％；此外，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯及聖路易聯準銀行總裁布拉德等Fed官員的談話同樣備受關注。

台灣期交所內的美股三大指數期貨13日同步走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報153點、27.75點、124點；至於英國富時100指數期貨則有35點漲點，暫以7,881點作收。

台股方面，大盤觀望美CPI表現，市場心態趨於觀望，台股13日成交值低於2,000億元，創下新春開紅盤以來新低，台積電等大型電子股普遍拉回震盪，指數終場下跌42點，收在15,544點。期貨方面，外資13日賣超54.72億元，並反手加碼585口期貨多單，未平倉淨部位達1.23萬口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤暫時依序上漲48點、3.65點、30點。