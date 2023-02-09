美股

受到聯準會（Fed）官員稱美國仍會持續升息、谷歌（Google）母公司Alphabet Inc.慘跌逾7％衝擊，美國四大指數8日全面拉回。

道瓊工業平均指數2月8日終場下跌0.61％（207.68點）、收33,949.01點。那斯達克指數下跌1.68％（203.27點）、收 11,910.52點。標準普爾500指數下跌1.11％（46.14點）、收4,117.86點。費城半導體指數下跌2.19％（68.52點）、收3,055.63點。

紐約聯邦儲備銀行總裁John Williams8日表示，若金融環境持續轉趨寬鬆，則Fed恐會被迫把利率升得比預期還高。

依據芝加哥聯邦儲備銀行的指標，金融環境為2022年4月以來最寬鬆，即便Fed已連續八度升息來打壓通膨。對此，Williams在華爾街日報舉辦的圓桌會議表示，「若金融環境大幅寬鬆、或更加支持成長，將會是影響Fed經濟展望以及貨幣政策須如何反應才能達標的因素之一。」

Williams指出，有關12月聯邦基金利率將上探5~5.5％的預測很可能是正確的。這暗示Fed還會將當前利率調升兩碼。

另一方面，Fed理事Christopher Waller8日則說，今（2023）年通膨雖持續趨緩，但Fed距離2％通膨目標仍有「很長的仗要打」（might be a long fight），貨幣政策維持在高檔的時間可能比市場預期還久。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）2月 7日也重申通膨開始降溫、並未因為就業數據超強改口，當天還帶動美股走強。他當時說，通膨回落（disinflationary）、也就是通膨降溫的過程（process of getting inflation down）已經展開，由商品領域率先開始。不過，這段過程仍有很長的路要走，通膨回落仍在非常初期的階段。

鮑爾說，「現實是央行將以經濟數據為依歸。舉個例子，若持續出現就業市場強勁、或通膨上揚的報告，則Fed確實可能得採取更多行動、把利率調升到比市場預期還高的地步。」他指出，1月就業報告意外強勁，凸顯繼續升息的必要性。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨2月8日收盤上漲1.33美元或1.7％至每桶78.47美元，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.4美元或1.7％至每桶85.09美元。PVM Oil Associates石油分析師布倫諾克（Stephen Brennock）表示，中國需求預期以及供應增長停滯，可望令未來幾個月的油市供需均較為吃緊。

美國能源部月報表示，2023與2024年，全球石油需求預估將分別年增110萬桶/日與180萬桶/日，主要的增長將是來自於中國大陸以及其他的非經合組織國家。2023年，俄羅斯原油日產量預估將年減110萬桶至990萬桶，此較1 月份報告的預估上調了40萬桶/日，因截至目前俄羅斯原油的出口表現仍較為強勁的影響。

報告表示，1月份，布蘭特原油均價為每桶82美元，較前月上漲2美元/桶，因預期中國需求在防疫開放後可望增長，以及一些經濟數據的改善透露即使經濟衰退也將較為溫和的影響。報告也預期今年上半年美國經濟可能些微下滑，但下半年增長有望回升，2024年美國經濟增長率則預估為2.1％。

報告表示，今年上半年布蘭特原油均價預估為每桶85美元，下半年均價將下滑至82美元/桶，2024年均價可望進一步下滑至每桶78美元，因預期全球石油生產仍將超過需求增長的速度，這將令今年全球石油庫存有望增加60萬桶/日，增速與去年相當，2024年全球石油庫存也預期將繼續增長40萬桶/日。報告表示，隨著中國的防疫開放，預期今年大陸石油需求將年增70萬桶/日，占全球石油需求增長預估的逾六成比重；2024年，中國石油需求增長則預期將放緩至年增 40萬桶/日。2022年，全球石油需求量預估為9,940萬桶/日，2023年將達到1.005億桶/日，2024年預估將進一步增長至1.023億桶/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨2月8日全面上漲，因巴西多與阻礙黃豆收成作業、巴西農業部下調玉米產量預估，以及美國冬麥持續遭遇乾旱威脅的影響。3月玉米期貨收盤上漲0.7％至每英斗6.7850美元，3月小麥上漲2％至每英斗7.6475美元，3月黃豆上漲0.3％至每英斗15.1975美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨2月8日下跌0.3％至每磅85.37美分，3月粗糖期貨上漲1.7％至每磅21.20美分。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&Corn Advisor Inc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（Michael Cordonnier）2月7日報告表示，根據巴西本地分析機構AgRural的數據，由於過多降雨阻礙播種作業的影響，截至上周，巴西黃豆收成之後播種的二茬玉米播種進度僅為12％，遠落後於去年同期的24％，較前一周則是增加7 個百分點。巴西玉米產量占全球逾10％比重，二茬玉米則占巴西玉米產量的3/4比重。

咨詢機構SovEcon報告表示，1月份，俄羅斯小麥出口預估將達到創紀錄的380萬噸，高於歷史平均值270萬噸。俄羅斯農業部則是預估，今年上半年，俄羅斯將出口3,000萬到3,500萬噸穀物。俄羅斯是最大的小麥出口國。

咨詢機構IKAR則是將2023年俄羅斯小麥產量預估從8,700萬 噸下調至8,400萬噸，稱俄羅斯南方天氣乾旱正成為日益嚴重的問題。俄羅斯穀物運輸公司Rusagrotrans將2023年俄羅斯小麥產量預估下調100萬噸，至8,150萬噸，因天氣不利導致作物受損的影響。

分析師平均預估2022/23年度美國玉米期末庫存可能上調至12.64億英斗，高於前月報告預估的12.42億英斗，但仍將是9 年來次低的期末庫存量，美國玉米出口預估也可能下調。美國農業部1 月報告預估美國2022/23年度玉米出口量為19.25億英斗，較上年度將減少22％，因為受到巴西玉米出口競爭的影響。美國是最大的玉米生產國，玉米產量占全球1/3比重。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月8日收盤上漲5.9美元或0.3％至每盎司1,890.7美元，因股市下跌令黃金的避險需求獲得提振；美元指數上漲0.1％，3月白銀期貨上漲1.1％至每盎司22.42美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲0.1％至每盎司987.2美元，3月鈀金期貨下跌0.3％至每盎司1,635.90美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）8日黃金持有量增加2.90公噸至920.82公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量增加80.09公噸至14,946.58公 噸。

中國人民銀行2月7日公布的數據顯示，2023年1月，中國黃金儲備較前月增加48萬盎司或14.93公噸，達到創新高的6,512萬盎司或2,025.46公噸，為連續第3個月增加。去年11月，中國央行黃金儲備增加32公噸，為3年多來首次增加，12月也繼續增加30.2公噸。分析師認為，中國央行時隔3 年之後重新增加黃金儲備，主要是因為全球地緣政治風險升高的影響。

世界黃金協會報告表示，2022年，全球黃金需求年增18％達到4,741公噸，創下2011年（4,746公噸）以來的11年新高，主要因為央行購買以及零售投資需求增加，且黃金ETF（交易所交易基金）投資需求的減少有所放緩的影響。2022年，全球全球央行的淨黃金購買量達到1,136公噸，更是創下歷年的新高，占去年全球黃金需求的24％比重。

根據世界黃金協會2月份的統計報告，目前，中國央行的黃金儲備數量在全球官方黃金儲備當中僅次於美國（8,133.5公噸）、德國（3,355.1公噸）、IMF（2,814公 噸）、義大利（2,451.8公噸）、法國（2,436.8公噸），以及俄羅斯（2,298.5公噸），位居全球第七。中國黃金儲備占其外匯儲備的3.5％比重。

黃金儲備在國際貨幣體系中具有重要地位，也是許多國家金融穩定的重要支撐，其可以增加貨幣的可靠性和吸引力，並維持貨幣的價值。黃金儲備也是貨幣政策的工具之一，在經濟困難時，政府可以通過黃金儲備來調整貨幣供應和刺激經濟。此外，在因應國際金融危機時，黃金儲備也可以作為一種穩定貨幣價值的手段。

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