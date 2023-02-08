美股

受到聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）重申通膨開始降溫、並未因為就業數據超強改口的激勵，美國四大指數7日全面跳高。

道瓊工業平均指數2月7日終場上漲0.78％（265.67點）、收 34,156.69點。那斯達克指數上漲1.9％（226.34點）、收 12,113.79點。標準普爾500指數上漲1.29％（52.92點）、收4,164.00點。費城半導體指數上漲3.12％（94.4點）、收3,124.15點。

鮑爾的說法與2月1日Fed結束貨幣政策會議時大致保持一致。上周五（2月3日）公布的1月非農就業報告超強，一度讓人們擔憂鮑爾可能改口轉鷹。美國勞工部3日公布，1月非農業就業人數較前月狂增517,000人，創 2022年7月以來最大單月增幅，遠高於前月的260,000人；失業率更從前月的3.5％下降至3.4％，創1969年 5月以來新低紀錄。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測1 月非農就業人數僅將增加187,000人，失業率則將來到3.6％。

鮑爾於美東時間7日下午12點40分在華盛頓經濟俱樂部舉行的論壇表示，通膨回落（disinflationary）、也就是通膨降溫的過程（process of getting inflation down）已經展開，由商品領域率先開始。不過，這段過程仍有很長的路要走，通膨回落仍在非常初期的階段。

鮑爾同時表示，Fed有可能被迫升息得更積極，這也許短暫嚇到投資人。鮑爾說，「現實是央行將以經濟數據為依歸。舉個例子，若持續出現就業市場強勁、或通膨上揚的報告，則Fed確實可能得採取更多行動、把利率調升到比市場預期還高的地步。」他指出，1月就業報告意外強勁，凸顯繼續升息的必要性。

不過，鮑爾強調，商品領域的通膨已開始回落，預測房市服務也會跟進，但服務業尚無跡象。他說，服務業對美國總體經濟的占比多達56％，居所有產業之冠，目前尚無通膨回落情形，這得花點時間。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨2月7日收盤上漲3.03美元或4.1％至每桶77.14美元，因土耳其原油出口港在地震之後關閉，影響每天逾百萬桶的原油供應，以及預期中國需求增長的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲2.7美元或3.3％至每桶83.69美元。

沙烏地阿拉伯6 個月來首度上調對亞洲出口原油的官方售價，因預期中國需求復甦的影響。國際能源署（IEA）報告表示，今年全球石油需求增長預期將有半數是來自於中國大陸。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，上周強勁的就業報告顯示仍有必要繼續升息，但重申通膨增速已經開始回落，並預期今年通膨將會大幅下滑，至2024年通膨有望接近2％的聯準會通膨目標。

土耳其6日發生規模7.8強震，造成當地重大傷亡，該區重要原油管線也因此暫停運營，受影響的原油供應超過100萬桶/日。英國石油公司表示，日運輸量約65萬 桶的巴庫-提比里斯-傑伊漢管線（Baku-Tbilisi Ceyhan pipeline，BTC）發現小規模洩漏而暫時關閉。

BTC油管全長將近1,800公里，負責將亞塞拜然裏海地區的ACG油田（Azeri-Chirag-Guneshli）所生產的原油運送至地中海沿岸。該管線起點為亞塞拜然首都巴庫，經過喬治亞首都提比里斯，最後到達土耳其位於地中海的傑伊漢港口。

伊拉克北方庫德族自治區也暫停自該區基爾庫克（Kirkuk）油田至土耳其傑伊漢港口的原油管線運輸，庫德族地區政府自然資源部表示，等待對油管進行仔細的檢查確認沒有受損之後，管線的運作將可以恢復。庫德族自治區的原油產量約40萬桶/日，並且伊拉克中央政府也透過該油管出口約每日7.5萬桶的原油。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨2月7日全面下跌，市場等待8 日美國農業部月報的公布。3月玉米期貨收盤下跌0.7％至每英斗6.74美元，3月小麥下跌0.1％至每英斗7.4975美元，3月黃豆下跌0.4％至每英斗15.1525美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨2月7日上漲2.8％至每磅85.63美分，3月粗糖期貨上漲0.9％至每磅20.84美分。

標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）報告預估，2023年，美國玉米種植面積將年增2.2％至9,050萬英畝，因去年下半年起肥料價格已經明顯下滑，有望減輕玉米種植成本，而玉米庫存創下近十年新低則有望令玉米價格受到支撐的影響；黃豆種植面積則預估僅小幅增加0.6％。

巴西農業分析機構AgRural分析師戈麥斯（Adriano Gomes）周一報告表示，巴西黃豆收成進度已經達到9％，黃豆收成量超過 1,400萬噸，但此落後於去年同期16％的收成進度，主要因為天氣多雨影響收成作業。AgRural的報告預估，巴西本年度黃豆收成量將創新高達到1.529億噸。巴西玉米的收成進度為12％，同樣落後於去年同期的24％。

美國農業部2月6日公布的每周出口檢定報告顯示，截至2月2日當周，美國小麥一周出口檢定量為536,355公噸，占穀物出口總量的19％；較前周增加20％，較上年同期增加24％，主要出口市場為菲律賓（121,100公噸）與墨西哥（89,543公噸）。自6 月起的2022/23年度小麥累計出口量年減2％至13,759,164公噸。美國農業部1 月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月7日收盤上漲5.3美元或0.3％至每盎司1,884.8美元，美元指數下跌0.2％，3月白銀期貨下跌0.3％至每盎司22.177美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲1.2％至每盎司986.2美元，3月鈀金期貨上漲3.9％至每盎司1,641.50美元。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，上周強勁的就業報告顯示仍有必要繼續升息，但重申通膨增速已經開始回落，並預期今年通膨將會大幅下滑，至2024年通膨有望接近2％的聯準會通膨目標。

福四通國際（StoneX Group Inc.）分析師歐康尼爾（Rhona O’Connell）報告表示，今年底黃金的目標價為每盎司2,070美元，因預期美元走弱、地緣政治持續緊張、經濟滯脹的擔憂，以及來自央行的強勁買盤等，都可望為金價提供支撐。世界黃金協會報告表示，2022年，全球全球央行的淨黃金購買量達到1,136公噸，創下55年來的新高水平。

報告表示，今年美國聯準會的貨幣政策已經不會再像去年那樣激進，美元將會失去一大支撐，有利於金價的表現。聯準會2月1日如市場預期升息一碼至4.75％，在3日公布強勁的1月份就業數據之後，市場目前預期3月以及5月聯準會也將各升息一碼，隨後升息周期可能將劃下句點。聯準會貨幣決策委員的利率預測點陣圖則顯示，至2024年底，委員預測利率水平將降至4.0％。

報告也預估今年底的銀價目標為每盎司27.25美元，主要受到印度需求強勁增長的帶動，印度2022年的白銀進口量接近10,000公噸，幾乎完全填補了2020以及2021年疫情期間所減少的數量。報告預估銀價的漲幅可能只稍稍高於金價，因白銀市場規模較小，價格波動較大，且一些專業投資人獲利了結的動作通常相當迅速的影響。

報告預估年底的鉑金目標價為每盎司1,240美元，主要因為鉑金市場供給短缺的影響，因今年鉑金礦產量預期將持平或略為減少，但需求量隨著汽車市場的恢復預期將會較為強勁。今年底鈀金的目標價則預估為每盎司1,830美元，預期漲幅在貴金屬當中敬陪末座，主要因為較高的鈀金價格令鉑金出現替代效應，導致需求減少的影響，但鈀金市場今年也預期會有小幅度的供給短缺 。

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