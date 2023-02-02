美股

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）坦承通膨開始降溫、聯邦公開市場委員會（FOMC）如期升息一碼，激勵美國四大指數狂拉尾盤，終場全面跳高。

道瓊工業平均指數2月1日終場上漲0.02％（6.92點）、收 34,092.96點，創1 月13日以來收盤新高。那斯達克指數上漲2％（231.77點）、收11,816.32點，創2022年9月12日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲1.05％（42.61點）、收4,119.21點，創2022年8月25日 以來收盤新高。費城半導體指數大漲5.19％（151.55點）、收 3,073.47點，創2022年8月15日以來收盤新高。FOMC1日結束為期兩天的貨幣政策會議後如期升息一碼，重申要「持續升息」（ongoing increases），因為抗通膨戰役尚未結束。不過，聲明指出，「通膨雖仍偏高，但已些微趨緩。」市場認為，這是Fed隱晦地坦承降低物價的貨幣行動確實有進展。

FOMC聲明表示，俄烏戰爭仍舊增添全球的高度不確定性。話雖如此，聲明刪除了先前有關戰爭、新冠疫情導致物價上揚的文字，而且是2020年 3月以來首度對疫情隻字未提。鮑爾1 日於會後記者會坦言，通膨確實已經開始降溫（disinflationary process has started），這可從截至目前的商品物價變化觀察到。他說，通膨降溫至今仍未犧牲就業市場，此乃好事一樁。不過，經濟依舊處於通膨趨緩的初步階段。

鮑爾並表示，商品價格下滑、近來租金也減緩，確實是不錯的消息，但Fed尚未觀察到排除房市的核心服務通膨降溫。他強調，現在宣告戰勝通膨仍嫌過早，Fed任務尚未完成。鮑爾並重申，2023年不會降息。

公債殖利率應聲大跌。MarketWatch報價顯示，紐約債市1日尾盤時，對聯準會（Fed）利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下挫9.9個基點至4.108％；10年期公債殖利率大跌12.9個基點至3.398％；30年期公債殖利率下挫11個基點至3.549％。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨2月1日收盤下跌2.46美元或3.1％至每桶76.41美元，因庫存增長顯示需求疲弱的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.62美元或3.1％至每桶82.84美元。石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）2月 1日會後維持生產政策不變。

美國能源部2月1日公布，截至1月27日，美國商業原油庫存較前周增加410萬桶至4.527億桶，為連續第6周增加，高於分析師平均預估的增加40萬桶；汽油庫存增加260萬桶至2.346億桶，蒸餾油庫存增加230萬 桶至1.176億桶。Again Capital LLC合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示，原油以及油品的庫存增加顯示需求較為疲弱。

石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil Corporation）1月 31日發布財報表示，2022年第四季，該公司營收年增12％至954.3億美元，淨利潤年增44％至127.5億美元，調整後每股盈餘3.40美元，優於分析師平均預估的每股3.29美元，主要受到油價上漲的帶動。2022全年，該公司營收年增45％至4,137億美元，淨利潤年增142％至557億美元，此創下西方石油行業的歷史新高。

埃克森美孚第四季的日均產量達到380萬桶油當量，較前季的日產量增加10萬桶油當量；該公司在德州二疊紀盆地的日產量則是創新高達到56萬桶油當量，較上年同期增加了5 萬桶油當量，但略低於分析師的預期。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師博爾哈塔里亞（Biraj Borkhataria）表示，埃克森美孚的財報總體優於預期，儘管化學品的毛利下滑，下游事業部門的獲利也低於預期。

加拿大皇家銀行資本市場報告表示，油價預期將會走高，並且今年的低點可能已經在年初的時候出現過了，主要因為中國經濟重啟開放之後，可望帶動石油需求增長的影響。路透社調查顯示，分析師對今年布蘭特原油的均價預估上修至每桶90美元，因預期中國需求回升的影響。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨2月1日下跌，玉米則是上漲。3月玉米期貨收盤上漲0.2％至每英斗6.81美 元，3月小麥下跌0.2％至每英斗7.5975美元，3月黃豆下跌1.2％至每英斗15.2025美元。巴西黃豆的收成作業已經展開，收成進度約5％，市場預期巴西黃豆產量可望創下新高。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨2月1日下跌0.7％至每磅85.61美分，3月粗糖期貨下跌1.8％至每磅21.37美分。

美國農業部駐布宜諾斯艾利斯參贊報告表示，2022/23年度，阿根廷黃豆產量預估將僅為3,600萬噸，此較美國農業部官方月報所預估的4,550萬噸還要減少950萬噸，主要是因為天氣乾旱的影響。美國農業部1 月報告甫將阿根廷黃豆產量預估下調 400萬噸至4,550萬噸，出口量預估下調200萬噸至570萬噸。

參贊報告表示，阿根廷黃豆產量受損主要在於首播黃豆，近期的降雨則有利於改善二茬黃豆的生長情勢，但2 月份的降雨也必須要優於預期才會有利於作物的大幅恢復。除了黃豆以外，包括葵花籽以及花生的產量也都會受到乾旱的明顯衝擊，其中葵花籽產量預估為400萬噸，花生產量預估為105萬噸。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&Corn Advisor Inc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（Michael Cordonnier）報告表示，阿根廷上周的降雨情況優於預期，但一些地區仍然處於極度的乾旱，包括聖塔菲省（Santa Fe）與恩特雷里奧斯省（Entre Rios），以及布宜諾斯艾利斯的北部地區。

科爾多涅表示，上周的降雨並沒有辦法完全解決阿根廷的旱象，但仍有利於作物情勢的改善，他對阿根廷黃豆產量的預估仍維持不變為3,900萬噸。如果未來幾周能夠持續降雨的話，他對阿根廷黃豆產量的預估最多有可能上調數百萬噸；不過，如果旱象無法緩解，阿根廷黃豆產量的預估仍有可能進一步下調。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月1日收盤下跌2.5美元或0.1％至每盎司1,942.8美元，美元指數下跌0.9％，3月白銀期貨下跌1％至每盎司23.609美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌1.9％至每盎司1,001.7美元，3月鈀金期貨下跌1％至每盎司1,632.60美元。

美國聯準會2月1日一如市場預期升息一碼，但表示通膨的速度開始下降。外匯經紀商萬達公司（OANDA）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）表示，聯準會對通膨下降的前景感到樂觀，立場已經沒有那麼鷹派。黃金期貨電子盤最新報價上漲1.1％至每盎司1,966.8美 元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）1日黃金持有量持平為917.06公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少40.05公噸至14,852.73公噸。

世界黃金協會1月31日報告表示，2022年，全球黃金需求年增18％達到4,741公噸，創下2011年（4,746公 噸）以來的11年新高，主要因為央行購買以及零售投資需求增加，且黃金ETF（交易所交易基金）投資需求的減少有所放緩的影響。其中，第四季的黃金需求則是創下季度新高達到1,337公噸，較上年同期增長17％。

2022年，全球金飾消費需求年減3％至2,086公噸，其中第四季的金飾消費需求年減13％至629公噸，主要受到金價上漲以及中國疫情壓抑消費的影響。2022年，金條金幣的投資需求年增2％至1,217公噸，雖然黃金ETF的持倉減少了110公噸，但減少幅度低於2021年的189公噸；其中第四季金條金幣投資需求年增3％至335公 噸，黃金ETF持倉減少90公噸，為連續第3 個季度減少。

全球央行的淨黃金購買量連續兩個季度大幅增加，繼第三季的增加445公噸之後，第四季也增加了417公噸，相比2021年第四季的淨購買量只有34公噸。2022年，全球全球央行的淨黃金購買量達到1,136公噸，更是創下 55年來的新高水平。

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