美股

美國勞工成本增幅大趨緩、緩解聯準會（Fed）恐繼續積極升息抗通膨的疑慮，美國四大指數在聯邦公開市場委員會（FOMC）公布利率決策前夕全面收高。

道瓊工業平均指數1月31日終場上漲1.09％（368.95點）、收34,086.04點；月K線上漲2.83％。那斯達克指數上漲1.67％（190.74點）、收11,584.55點；月K線大漲10.68％。標準普爾500指數上漲1.46％（58.83點）、收4,076.60點；月K線勁揚6.18％。費城半導體指數上漲1.93％（55.23點）、收2,921.92點；月K線大漲15.39％。

美國勞工部31日公布的數據顯示，受到薪資成長減緩帶動，去（2022）年第四季勞工成本增幅創一年以來新低。路透社報導，ChaseInvestmentCounsel總裁PeterTuz表示，勞工成本數據暗示，或許Fed貨幣政策行動已然奏效，升息循環逐漸接近尾聲。

FOMC即將在本週三（2月1日）公布貨幣政策決議，而1月非農業就業報告則預定本週五出爐。市場普遍預測，Fed週三將升息一碼（25個基點），幅度低於去年的2~3碼。Fed已暗示利率最終將突破5％並維持在高檔，但市場卻預測今年下半就可能降息。歐洲央行（ECB）預料也會在本週四再次大幅升息。

Fed主席鮑爾（JeromePowell）週三會後談話是全球矚目焦點，投資人關注升息行動是否即將結束，以及利率維持在高檔的時間究竟有多久。EdwardJones資深投資策略師MonaMahajan表示，鮑爾及同僚應該都已看到過去一個月金融環境轉趨寬鬆的情況，他們要把環境再次收緊到甚麼程度、市場將屏息以待。

超級財報週正如火如荼進行中。CNBC報導，今日有30家標普500成分股公布第四季財報，市值權重6.8％。佔標普500共38.9％市值的成分股已經公布財報。

瑞士信貸31日發表研究報告指出，企業公布的盈餘平均較市場預期高2％，63％的業者表現擊敗華爾街原本預估。該證券預測，標普500第四季每股盈餘預料將年減0.9％，專注內需者的每股盈餘成長率達0.1％、優於跨國企業的年減1.6％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月31日收盤上漲0.97美元或1.3％至每桶78.87美元，因美元下跌及預期需求回升，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.96美元或1.1％至每桶85.46美元。1月份，NYMEX原油下跌1.7％，布蘭特原油下跌0.5％。路透社調查顯示，分析師對今年布蘭特原油的均價預估上修至每桶90美元，因預期中國需求回升的影響。

英國石油公司（BP）發佈2023年《能源展望》報告表示，隨著交通工具效率和電氣化程度的提高，全球石油將逐漸下降；全球天然氣需求的變化將取決於能源轉型的速度，新興經濟體由於經濟增長和工業化進程的推進將帶來天然氣需求的增加，但發達國家向低碳能源的轉型將部分抵消天然氣需求的增長。

報告預估，依據現行政策以及產業發展的軌跡，至2035年，全球石油需求將較2019年的9,800萬桶/日降至9,300萬桶/日，2050年全球石油需求更將下降至7,300萬桶/日；不過，如果要達成2050年全球淨零碳排的目標，則2035年全球石油需求需下降至7,000萬桶/日，2050年全球石油需求需下降至2,100萬桶/日。

美國能源部公布的數據顯示，1月30日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.489美元，為連續第5週上漲；較前週上漲7.4美分，較去年同期上漲12.1美分。各地區零售汽油均價全面上漲，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.085美元，較前週上漲7.7美分，較去年同期下跌7.1美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.133美元，較前週上漲4.1美分，較去年同期上漲10.4美分。

美國汽車協會公布的數據顯示，1月30日全美零售汽油均價為每加侖3.50美元，較前週上漲8美分，主要受到需求增加以及原油價格上漲的影響；較一個月前上漲33美分，較去年同期上漲14美分。美國汽車協會發言人葛洛斯（AndrewGross）表示，1月份至今美國多數地區的天氣溫和，帶動汽油消費需求增加。2022年，美國零售汽油均價達到創新高的每加侖3.96美元。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨1月31日上漲，美國中央大平原天氣寒冷且缺乏覆雪威脅冬麥作物，玉米則是下跌。3月玉米期貨收盤下跌0.6％至每英斗6.7975美元，3月小麥上漲1.2％至每英斗7.6125美元，3月黃豆上漲0.2％至每英斗15.38美元。1月份，小麥下跌3.9％，黃豆與玉米上漲0.9％與0.2％。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨1月31日上漲1.3％至每磅86.22美分，1月份上漲3.4％；3月粗糖期貨上漲2.6％至每磅21.76美分，1月份上漲8.6％。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）報告表示，受到對中國出口增長的帶動，今年巴西或將成為重要的玉米出口國。2022年，巴西玉米出口量創新高達到4,336萬噸，其中對大陸出口116.5萬噸。巴西穀物出口商協會預估今年將對中國出口玉米500萬噸。

美國農業部（USDA）駐北京參贊報告表示，2022/23年度，中國的玉米進口量約為1,800萬噸，其中從巴西進口的比例將有明顯提高，而2022/23年度中國計劃從美方採購玉米370萬噸，較上年度將大減70％。統計數據顯示，2021年中國玉米進口總量為2,836萬噸，2022年略降至2,189萬噸，其中70％來自美國，29％來自烏克蘭。

早在2014年，中國與巴西就簽署了《關於巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書》，中國允許進口符合要求的巴西玉米，但實際上中國進口巴西玉米寥寥可數，主要因為檢疫的擔憂。俄烏戰爭之後烏克蘭玉米供應受阻，2022年5月，中巴雙方簽署檢疫要求修訂版，並於11月正式達成檢疫標準。2022年12月，巴西玉米出口量640萬噸，其中110萬噸或18％出口至中國大陸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨1月31日收盤上漲6.1美元或0.3％至每盎司1,945.3美元，美元指數下跌0.2％，3月白銀期貨上漲0.4％至每盎司23.836美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲0.1％至每盎司1,021.1美元，3月鈀金期貨上漲1.3％至每盎司1,648.30美元。1月份，金銀鉑鈀漲跌幅分別為6.5％、-0.9％、-5.7％、-8.3％，其中金價寫下連續3個月的月度漲幅。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）31日黃金持有量減少1.44公噸至917.06公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少42.91公噸至14,892.78公噸。

戴阿德利安資產管理公司（AdrianDayAssetManagement）執行長戴阿德利安（AdrianDay）表示，儘管市場普遍預期本週聯準會將會升息一碼，並且3月份將會暫停升息；但他認為聯準會仍將會堅持打擊通膨的鷹派立場，也不會透露3月份是否暫停升息的風向，而這可能使得近期上漲的金價出現修正的壓力。今年以來金價上漲約5％，過去3個月來更上漲將近18％。

SIA財富管理公司（SIAWealthManagement）首席市場策略師席斯基（ColinCieszynski）表示，目前市場首要關注的是聯準會2月1日會議的升息幅度及其最新立場，他認為聯準會可能升息一碼但仍維持鷹派立場，而這可能令金價承壓。席斯基指出，作為聯準會的重要觀察指標，12月核心個人消費支出物價指數年率降至4.4％，成為首個低於聯邦基金利率的通膨指標，但可能仍難說服聯準會通膨已經受控。

展望今年，戴阿德利安表示，金價仍有可能創下歷史新高，主要因為市場預期聯準會的升息週期已經接近尾聲，這將促使金價進一步上漲；不過，他也表示，如果聯準會未如市場預期的暫停升息，而是繼續提高利率的話，金價的表現也將會受到壓抑。戴阿德利安對股市的看法較為悲觀，稱標普五百指數今年可能下跌20％，主要因為經濟擔憂以及企業獲利下滑的影響；而股市下跌也將對金價構成支撐，因這會提振黃金的避險需求。

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