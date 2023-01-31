資金蟄伏等候變數落地 台指期暫穩

美國聯準會（Fed）2023年首場利率會議拉開帷幕，市場共識Fed將持續放緩升息步伐，預計將升息一碼，基準利率將調高至4.5％～4.75％區間，同時歐洲央行（ECB）及英國央行（BOE）料將同步升息，台指期31日夜盤上漲43點，暫報15,311點。

在Fed利率決策會議召開同時，美國元月諮商會消費者信心指數也將出爐，將提供投資者進一步瞭解美國經濟發展形勢。個股方面，麥當勞31日在美股盤前公布上季度成績單，單季營收及獲利雙雙超越市場預期；但市場目光更多放在2月2日公布的蘋果財報，以及同日發布的Google、高通等重量級科技股財報身上。

台灣期交所內的美股三大指數期貨31日早盤走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨依序上漲40點、11點與30點；至於英國富時 100指數期貨則有10點跌點，暫以7,729點作收。

台股方面，大盤31日未能延續開紅盤氣勢，受到台積電漲多回檔影響，加權指數終場下跌228點，收在15,265點，失守年線。期貨方面，外資31日續買29.37億元，並反手減碼5,509口期貨多單，未平倉淨部位為2,589口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤依序上漲15點、1.5點、7點。