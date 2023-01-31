1/31期貨市場掃描

美股

本週聯準會（Fed）貨幣政策決議、1月非農業就業報告都會陸續出爐，數家科技巨擘也會公布財報，美國四大指數在這些重量級訊息前夕全面拉回，道瓊工業平均指數結束連六紅，那斯達克指數則寫下五週以來最大單日跌幅。

道瓊工業平均指數1月30日終場下跌0.77％（260.99點）、收33,717.09點。那斯達克指數下跌1.96％（227.9點）、收11,393.81點。標準普爾500指數下跌1.3％（52.79點）、收4,017.77點。費城半導體指數下跌2.67％（78.58點）、收2,866.69點。

美股上週走勢強勁，標普500、那指上週五（1月27日）皆創新（2023）年最高，1月迄今分別勁揚4.64％、8.86％，高風險的方舟旗艦基金「ARK新興主動型ETF」（ARKInnovationETF，代號為ARKK.US）更強彈23.3％。

不過，那指30日在充滿不安的投資氛圍中領軍走跌，本週蘋果（AppleInc.）、Google母公司AlphabetInc.、亞馬遜（Amazon.comInc.）這幾家重量級科技巨擘都會公布財報。科技股1月走勢特別強勁，債券殖利率下滑功不可沒。

聯邦公開市場委員會（FOMC）即將在本週三（2月1日）公布貨幣政策決議，而1月非農業就業報告則預定本週五出爐。市場普遍預測，Fed週三將升息一碼（25個基點），幅度低於去年的2~3碼。Fed已暗示利率最終將突破5％並維持在高檔，但市場卻預測今年下半就可能降息。歐洲央行（ECB）預料也會在本週四再次大幅升息。

美國10年期公債殖利率30日上揚、高於3.5％，但仍遠低於去年10月高峰4.2％。MarketWatch報導，BlackRockInvestmentInstitute全球投資策略漲WeiLi30日發表研究報告指出，重要央行預料本週都會再次升息、並誓言把利率維持高檔，跟市場期待今年就會降息的看法相左。該機構認為，兩者看法的差距將逐漸縮小，朝較高的利率靠攏。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月30日收盤下跌1.78美元或2.2％至每桶77.90美元，因擔憂央行升息將打擊需求，本週美國、英國與歐洲央行或都將升息，且市場預期俄羅斯短期供應仍將較為強勁的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.9美元或2.2％至每桶84.50美元。

水晶能源（CrystolEnergy）創辦人兼執行長納赫勒（CaroleNakhle）報告表示，2022年，國際油市的最大事件為俄烏戰爭的爆發，隨著各國對俄羅斯祭出制裁，市場紛紛擔憂俄羅斯的原油供應將會大幅減少，這令布蘭特原油價格在3月8日推高至每桶133美元的價位；不過，俄羅斯的原油供應最終並未如預期的大幅減少，主要得益於國際油市的高度流動性與效率，多數俄羅斯原油得以銷售至印度與中國大陸。根據國際能源署（IEA）最新報告，俄羅斯原油出口量僅較戰前減少了20萬桶/日。

儘管如此，2023年的國際油市仍可能面臨俄羅斯供應的衝擊，因俄羅斯是僅次於美國與沙烏地阿拉伯的第三大產油國，也是僅次於沙國的第二大原油出口國。除了原油之外，今年更受關注的是2月5日歐盟將對俄羅斯油品實施禁運，不同於俄羅斯原油能夠在中國與印度尋得需求市場，中國與印度國內都擁有龐大的煉油產能，並不需要俄羅斯的油品，俄羅斯油品在遭到歐盟禁運之後將更難找到替代的出口市場，最終俄羅斯可能被迫減少煉油生產以及原油產量，JPMorgan甚至警告俄羅斯原油產量有可能因此減少500萬桶/日。

今年油市的另外一個重大不確定性是中國需求。作為全球最大的原油進口國，中國防疫政策從清零轉向全面開放之後，激勵了一些需求的樂觀預期，高盛（GoldmanSachs）就預估中國經濟開放之後將令石油需求增加100萬桶/日，並帶動國際油價上漲每桶5美元。不過，瑞銀（UBS）則是警告稱中國需求在真正復甦之前可能變得更糟，因疫情將會隨著開放大幅擴散。國際貨幣基金（IMF）報告稱，中國經濟成長率將40年來首度持平或低於全球經濟成長率，恐令中國成為全球經濟的負累而非加成。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨1月30日全面上漲，因阿根廷乾旱的擔憂仍然揮之不去。3月玉米期貨收盤上漲0.1％至每英斗6.8375美元，3月小麥上漲0.3％至每英斗7.5250美元，3月黃豆上漲1.7％至每英斗15.3525美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨1月30日下跌2.1％至每磅85.10美分，3月粗糖期貨上漲1.2％至每磅21.21美分。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）報告表示，在經歷數月的乾旱之後，阿根廷的農作物終於迎來生長季節最佳的雨量，並且優於氣象預報的預估，儘管降雨量的分佈仍不夠均勻。

根據羅薩里歐穀物交易所的報告，降雨主要集中在彭巴平原、布宜諾斯艾利斯西北部以及薩爾塔省。不過，在主要的農業區彭巴平原，只有15％的區域有超過45公釐的降雨，仍然有一些區域沒有任何降雨，意謂接下來阿根廷仍然需要更多的降雨來舒緩作物的旱象。

報告指出，部分較早播種的作物已經因為嚴重的乾旱而受損，近期的降雨難以再令單產有所改善；但一些較晚播種的作物仍可望因為降雨而受益，如果接下來能夠有充足的雨量的話，作物的單產有望出現改善。

根據阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所的最新報告，阿根廷黃豆的播種進度已經達到98.8％，但有半數以上或54％的作物長勢不良，長勢良好的比率僅有7％。阿根廷玉米的播種進度達到94％，略低於去年同期的94.4％，以及同期5年平均值的96.6％。玉米作物長勢不良的比率達到39％，只有12％的作物長勢良好，其餘作物的生長普通。

布宜諾斯艾利斯穀物交易所最新報告將玉米產量預估下調550萬噸至4,450萬噸，主要因為嚴重乾旱的影響，黃豆產量預估則維持不變為4,100萬噸。不過，報告也指出，在最壞的情況下，阿根廷黃豆產量可能將低至3,550萬噸，玉米產量可能低至3,780萬噸。

金屬

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨1月30日全面上漲，因阿根廷乾旱的擔憂仍然揮之不去。3月玉米期貨收盤上漲0.1％至每英斗6.8375美元，3月小麥上漲0.3％至每英斗7.5250美元，3月黃豆上漲1.7％至每英斗15.3525美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨1月30日下跌2.1％至每磅85.10美分，3月粗糖期貨上漲1.2％至每磅21.21美分。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）報告表示，在經歷數月的乾旱之後，阿根廷的農作物終於迎來生長季節最佳的雨量，並且優於氣象預報的預估，儘管降雨量的分佈仍不夠均勻。

根據羅薩里歐穀物交易所的報告，降雨主要集中在彭巴平原、布宜諾斯艾利斯西北部以及薩爾塔省。不過，在主要的農業區彭巴平原，只有15％的區域有超過45公釐的降雨，仍然有一些區域沒有任何降雨，意謂接下來阿根廷仍然需要更多的降雨來舒緩作物的旱象。

報告指出，部分較早播種的作物已經因為嚴重的乾旱而受損，近期的降雨難以再令單產有所改善；但一些較晚播種的作物仍可望因為降雨而受益，如果接下來能夠有充足的雨量的話，作物的單產有望出現改善。

根據阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所的最新報告，阿根廷黃豆的播種進度已經達到98.8％，但有半數以上或54％的作物長勢不良，長勢良好的比率僅有7％。阿根廷玉米的播種進度達到94％，略低於去年同期的94.4％，以及同期5年平均值的96.6％。玉米作物長勢不良的比率達到39％，只有12％的作物長勢良好，其餘作物的生長普通。

布宜諾斯艾利斯穀物交易所最新報告將玉米產量預估下調550萬噸至4,450萬噸，主要因為嚴重乾旱的影響，黃豆產量預估則維持不變為4,100萬噸。不過，報告也指出，在最壞的情況下，阿根廷黃豆產量可能將低至3,550萬噸，玉米產量可能低至3,780萬噸。

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