超級央行周來臨 台指期夜盤震盪

除美國聯準會（Fed）外，歐洲及英國央行本周也將召開利率決策會議，市場對於通膨放緩，升息進入尾聲的看法趨於一致，股市領先反映利多消息，惟利率水平處於相對高位仍將對風險資產帶來不小震盪，台股在狂歡後歸於平淡，台指期夜盤暫報15,436點，跌點20點。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示Fed於2月升息一碼的機率來到98.1％，極小機率將將基準利率一口氣調升至5％水平，不過據先前Fed釋出的消息來看，基準利率仍將在未來一段時間內保持在高峰，等待通膨進一步冷卻的明確訊號。

美股主要指數期貨30日在現貨開盤前夕向下走低，台灣期交所內的美股三大指數期貨紛紛走跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報54點、19.25點與75點；至於英國富時100指數期貨則有22點漲點，暫以7,743點作收。

台股方面，大盤30日得益於外資單日回補722.19億元，創下單日次高，加權指數兔年首個交易日成功開出紅盤，更在權王台積電狂飆7.95％的推波助瀾下，繳出歷年最旺的紅盤表現，單日大漲560點，收在15,493點。期貨方面，外資30日同步加碼1,086口期貨多單，未平倉淨部位達8,099口淨多單。此外，小台指期、電子期夜盤依序下跌10點、1.75點，半導體30期貨則逆勢上漲4點。