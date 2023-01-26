中國大媽就位 黃金價格上看2,000美元

隨著兔年到來，黃金價格一路看漲。台銀貴金屬部經理楊天立表示，美國首季可望結束升息、中國大陸鬆綁防疫措施、消費需求上升，將帶動黃金現貨價格，甚至今年4月前有機會突破每盎司2000美元。

楊天立表示，就技術線型來看，去年11月快速補漲，12月即在1800元收斂整理，至今年1月底部大致已成型，金價可望走揚，目標價約在1960到2010美元，隨著美國升息進入尾聲、中國疫情防控鬆綁、中國大媽傳統消費需求增溫，金價可望於今年4月前攀向高峰。是否有機會挑戰歷史高點2072美元？他認為，有機會，但仍要看其他有利金價因素是否順勢發展。

目前市場對金價普遍樂觀，首先因市場已有共識，通膨高峰已過，惟美國物價維持在高點，通膨率在4％到7％間；且緊接而來是經濟趨緩，有利金價上漲。其次，俄烏戰爭對於金融市場的影響逐漸下降，惟市場擔心是美中對立，會影響全球經濟，此為這1、2年內，金價具支撐的最大因素。

其他帶動因素還包含消費衰退、高科技業去化庫存；美國就業、薪資問題，讓消費力減弱；另大陸疫情預期第1季、第2季達到高峰，此後經濟逐步回穩，中國是黃金消費大國，疫情回穩將帶動需求，牽動現貨價上漲。

楊天立認為，現貨市場仍比ETF、避險基金熱鬧。去年第3季，中央銀行大掃貨，淨買入達400公噸，創半世紀以來最大量，後續全球央行持續買黃金避險，不過在量能上恐不如去年這麼明顯；富豪、小型機構現貨避險也大致布局完成，接下來中國消費需求將是現貨市場主力。

台北市金銀珠寶商業同業公會發言人石文信表示，隨著新台幣兌美元貶值，黃金條塊每兩一度到7萬2000元，創歷史新高；預期受惠國際機構對於黃金看法樂觀、黃金開採成本增加等因素，國際金價1800美元有撐，今年上半年有機會達2000美元，銀樓黃金條塊每兩上看7萬5000元，再創高峰。

（中國時報 吳靜君）

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