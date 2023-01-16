LME銅價連6升 累漲逾11％ 投信看好續漲

街口投信分析，LME銅價自1月5日起，連6個營業日上漲，累積漲幅超過11％，價格更是一舉站上每公噸9,000美元，創2022年6月以來的新高水準。目前最差的情況似乎已過，加上俄烏戰爭後能源轉型商機，銅需求勢必在今年獲得激勵。

街口投信指出，帶動近日銅價大漲，關鍵就在於中國疫情清零政策的逆轉，有鑒於中國銅材使用量佔全球的五成以上，儘管中國境內疫情依舊嚴峻，但隨著經濟活動快速復甦，預期銅需求也將獲得提振，特別是1月8日中國解除邊境管制，除允許入境旅客免於集中隔離外，中國公民也可有序地開放出境，中國經濟重啟的鐘聲正式敲響。

除此之外，美國去年12月的通膨年增率已放緩至6.5％，遠低於去年6月的高峰9.1％，雖然仍與美國聯準會（Fed）目標2％相距甚遠，但這已足以使Fed放緩升息幅度，目前市場投資人普遍預期2月美國利率決議會議（FOMC）將僅需升息25基本點（即1碼），抑制經濟增長的力道也將開始趨緩。

街口投信分析，銅價往往被視為經濟領先指標，且有銅博士的美名，就此來看，最差的情況似乎已過，再加上俄烏戰爭後的能源轉型商機，以銅材作為各種綠能設施的關鍵原料來看，銅需求勢必在今年獲得激勵。