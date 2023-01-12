美12月CPI符合預期 台指期「先下後上」

美國公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率6.5％，符合市場預期，低於前值的7.1％，但該數據公布後，美股三大期指走勢上演電梯行情「先下後上」，台指期12日夜盤也同步於9點半急殺，後續隨即回穩、重返盤上，暫報14,874點，上漲108點。

美國去年12月通膨率公布，市場認為，該數據可能影響美國聯準會（Fed）下次升息幅度的決定，而本次CPI年增率6.5％，進一步顯示美國通膨壓力正在緩解中，Fed官員也指出，「超規模升息」的時代已過去，核心通膨有望在今年回落至3.5％。

惟該數據起初仍讓台美主要指數期貨震盪下挫，美股三大期指一度走勢震盪，短線下挫後轉升，台指期12日夜盤也一度翻黑、再迅速翻紅。

台灣期交所內的美股三大指數期貨12日在現貨開盤前夕全數走揚，道瓊指數期貨上漲122點，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨則分別上漲14.75點、47點。

此外，晶圓代工龍頭台積電12日下午法說會揭露的去年第四季獲利成績亮眼、毛利率62.2％，並強調今年營運可望在上半年落底，也讓市場鬆口氣。

元富期貨指出，台指期維持高檔震盪整理，然時間漸接近農曆新年封關，且本次假期較長，難免影響投資人抱股過年意願，後續市場恐漸偏向觀望，預期短線震盪整理架構將不會改變。