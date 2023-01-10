1/10期貨市場掃描

美股

受到聯準會（Fed）官員發表鷹派言論衝擊，美國四大指數稍早因科技類股跳高帶動的漲勢應聲收斂，標準普爾500指數、道瓊工業平均均指數甚至由紅翻黑。

道瓊工業平均指數1月9日終場下跌0.34％（112.96點）、收33,517.65點。那斯達克指數上漲0.63％（66.36點）、收10,635.65點，創2022年12月21日以來收盤新高。標準普爾500指數下跌0.08％（2.99點）、收3,892.09點。費城半導體指數勁揚1.92％（50.65點）、收2,686.75點，創2022年12月14日以來收盤新高。

舊金山聯邦儲備銀行總裁MaryDaly9日接受華爾街日報線上直播專訪時表示，預測Fed會將聯邦基金利率調高至5％以上來壓抑通膨。「我判斷，利率絕對有可能突破5％。」

MarketWatch報導，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁RaphaelBostic9日也重申，預測利率會突破5％。

分析人士先前警告，Fed早已向股市傳達一個訊息：股價大漲將延長痛苦的時間。

美股稍早原本延續上週五（1月6日）的漲勢跳高，但上述消息衝擊漲勢收斂，道瓊、標普甚至由紅翻黑。美國股市上週五因薪資成長降溫、服務業景氣大幅萎縮減緩升息疑慮而勁揚。

市場很快就會面臨另一個重大考驗：美國消費者物價指數（CPI）將於本週四出爐。另外，超級財報週將於週五揭開序幕，屆時摩根大通（JPMorganChase）、美國銀行（BankofAmerica）及花旗（Citigroup）將率先公布財報。這些因素促使部分投資人趕緊把最近幾日的獲利先行落袋。

Fed官員最新發表的鷹派言論跟市場交易人士從經濟數據解讀出的鴿派訊息大相逕庭。上週五公布的非農業就業報告顯示，12月平均時薪經季節性因素調整後年增4.6％，低於11月的4.8％，緩解通膨加溫疑慮。

另外，美國供應管理協會（ISM）6日公佈，12月非製造業（服務業）景氣判斷指數自前月的56.5下降至49.6，為2020年5月以來首度跌破景氣榮枯點50，也遠低於經濟學家原本預測的55

原油

紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月9日收盤上漲0.86美元或1.2％至每桶74.63美元，因美元下跌以及預期中國開放邊境之後將帶動需求的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲1.08美元或1.4％至每桶79.65美元。

穆迪投資者服務公司報告表示，2023年，全球上游油氣部門（探勘與生產）的資本支出預估將較2022年的4,170億美元，增長10％-15％至4,600-4,800億美元，但此仍將低於2016-2019年期間的水平（分別為4,840億美元、4,930億美元、5,260億美元、4,990億美元）。

報告表示，2023年油氣探勘與生產企業的資本支出雖然增長，但其中約半數的增長僅足以抵銷成本通膨的上揚，用於提升產量的資本支出相對較少；而包括油田服務成本上揚、美國勞動力市場吃緊，以及全球供應鏈的拖延等，也都限制了生產商在今年快速擴充產能的能力。

報告表示，全球能源市場的平衡相當脆弱，這也將導致能源價格的高度波動，有許多因素都對油氣的供應造成限制，而在需求面則要擔憂經濟衰退的風險以及一些主要能源消費國的政策改變。能源價格的高度波動有可能會成為常態，而這將增加生產商決定大型或長期投資項目決策的難度。

2023開年第一週油價就下跌超過8％，主要因為擔憂中美歐經濟放緩，以及中國大陸防疫開放之後新冠感染快速增加的影響。不過，多數分析師仍看好今年油價表現，避險基金經理人安杜蘭（PierreAndurand）表示，等到中國大陸全面開放之後，油價將有機會達到每桶140美元的水平。

路透社對30位經濟學家與分析師的調查顯示，2023年布蘭特原油均價預估為每桶89.37美元，較前月的預估下調約4.6％，相比2022年的均價為每桶99美元；2023年美國西德州原油的均價預估則為每桶84.84美元，相比前月的調查預估為每桶87.80美元。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨1月9日全面下跌，主要受到出口需求疲弱的影響，市場觀望本週四將公布的美國農業部供需月報。3月玉米期貨收盤下跌0.2％至每英斗6.5275美元，3月小麥下跌0.3％至每英斗7.4150美元，3月黃豆下跌0.3％至每英斗14.8850美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨1月9日上漲0.6％至每磅86.22美分，3月粗糖期貨上漲1.1％至每磅19.17美分。

《農業智庫》（GroIntelligence）網站1月7日報告表示，根據其單產評估模型，美國農業部將在本週（1月12日）發布的月報當中下調黃豆與玉米的產量預估。其中，阿根廷黃豆與玉米的產量預估都將大幅下調，因該國正經歷自2009年以來的最嚴重乾旱的影響。不過，在進入作物生長期之後，如果降雨量能夠增加，阿根廷黃豆玉米單產仍有改善的機會。

報告表示，受到嚴重乾旱以及高溫的影響，阿根廷作物產量預期將大幅下滑，黃豆與玉米產量都可能創下5年以來的新低，報告預估美國農業部將會同步下調阿根廷黃豆的產量、出口量以及國內消費量預估。阿根廷是全球最大的豆油以及豆粕出口國。

在美國方面，報告預估美國農業部本月也將下調美國玉米的產量預估，玉米消費量的預估也可能下調，因過去3個月來，美國用於乙醇生產的玉米消費量較上年同期減少約5％。美國農業部12月報告維持玉米產量預估與乙醇消費量的預估。自9月起的2022/23年度，美國玉米產量預估為139.3億英斗，與上年度產量相比將減少7.6％。乙醇消費量預估與前月相同為52.75億英斗，較上年度將減少5,100萬英斗或約1％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月9日收盤上漲8.1美元或0.4％至每盎司1,877.8美元，創下近8個月來新高；美元指數下跌0.7％，3月白銀期貨下跌0.5％至每盎司23.871美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌1.7％至每盎司1,775.4美元，3月鈀金期貨下跌0.5％至每盎司1,098.6美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）9日黃金持有量減少1.44公噸至915.33公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為14,585.24公噸。

中國人民銀行1月7日公布的數據顯示，2022年12月，中國黃金儲備較前月增加97萬盎司或30.2公噸，達到創新高的6,464萬盎司或2,010.5公噸，為連續第二個月增加。中國央行11月黃金儲備增加32公噸，為3年多來首次增加。分析師認為，中國央行時隔3年之後再度增加黃金儲備，主要是因為全球地緣政治風險升高的影響。

道富環球投資管理（StateStreetGlobalAdvisors）首席黃金策略師米林史坦利（GeorgeMilling-Stanley）表示，自2011年以來，每年來自央行的黃金買盤通常可以佔到年度黃金需求的10％-15％比重。世界黃金協會最新報告表示，2022年第三季，全球央行黃金購買量達到400公噸，創下季度新高。

《SeekingAlpha》報導，分析師認為今年金價將會有較佳表現，主要因為央行買盤以及地緣政治的緊張局勢仍然持續的影響。其中，央行的黃金買盤更受到分析師的關注，主要來自於中國大陸、土耳其以及印度等國。分析指出，新興國家央行持續提高黃金在外匯儲備當中的比重，主要是為了降低對美元的依賴。

瑞士鑄金商龐博集團（MKSPAMPGroup）金屬策略主管謝爾斯（NickyShiels）表示，金價自去年11月初起就開啟了一段溫和的上漲趨勢，市場總是找尋理由推高金價。謝爾斯認為，黃金市場存在許多的遞延買盤，預期仍將在一段時間內繼續推升金價。該行預估今年的平均金價將達到每盎司1,880美元，平均銀價也將達到每盎司22.50美元。

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