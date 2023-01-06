美股

美股周四下跌，因就業市場的數據強勁，增添聯準會將繼續升息的擔憂，市場關注周五將公布的就業報告。道瓊工業平均指數1月5日終場下跌1.02%（339.69點）、收32,930.08點。標準普爾500指數下跌1.16%（44.87點）、收3,808.10點。那斯達克指數下跌1.47%（153.52點）、收10,305.24點。費城半導體指數下跌1.98%（50.94點）、收2,518.52點。

道瓊指數佔比達到5%以上的權重股當中，聯合健康保險（權重9.99%）下跌2.88%，高盛（權重6.89%）下跌1.13%，家得寶（權重6.33%）下跌1.33%，麥當勞（權重5.24%）下跌0.84%，安進（權重5.24%）上漲0.93%。

阿默普萊斯金融公司（AmeripriseFinancial,Inc）首席市場策略師薩格林本（AnthonySaglimbene）表示，現階段來看，就業市場的好消息可以說就是股市的壞消息，數據顯示美國就業市場仍相當強勁；而只要美國就業市場繼續保持強勁，聯準會可能就必須繼續升息來對抗通膨。

美國勞工部1月5日公佈，經季節調整後，截至12月31日為止當周，首次申請失業救濟金人數較前周修正值（下修2,000人）減少19,000人至204,000人，創下3個月來的新低，優於經濟學家平均預估的22.5萬人。截至12月31日當周，首次申請失業救濟金人數的4周移動平均值較前周修正值減少6,750人至213,750人。

自動數據處理公司（ADP）1月5日公佈，美國12月ADP民間就業人數增加23.5萬人，較前月12.7萬人高出近一倍，也高於市場預期的增加15萬人。ADP首席經濟學家理查森（NelaRichardson）表示，勞動力市場強勁但表現分散，不同行業和企業規模的招聘情況差異很大。

按企業規模分類，小型企業（1-49人）就業人數增加了19.5萬人，中型企業（50-499人）增加了19.1萬人，而大型企業（500人以上）卻減少了15.1萬人。按企業類型分，在生產行業方面，自然資源和採礦業就業人數減少了1.4萬人，製造業減少5000人，而建築業的就業人數增加了4.1萬人。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月5日收盤上漲0.83美元或1.1%至每桶73.67美元，因美國上周油品庫存減少，原油與油品的出口增加的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.85美元或1.1%至每桶78.69美元。

美國能源部1月5日公布，截至12月30日，美國商業原油庫存較前周增加170萬桶至4.206億桶，相比前一天美國石油協會公布的數據為增加330萬桶。美國上周汽油庫存減少30萬桶至2.227億桶，預估為減少48.6萬桶；蒸餾油庫存減少140萬桶至1.188億桶，預估為減少40萬桶。美國上周原油與油品的出口量則是較前周增加133萬桶/日，至1,055萬桶/日。

能源經濟學家、已退休的達拉斯南衛理公會大學馬奎爾能源研究所副主任溫斯坦（BernardWeinstein）表示，今年第一季，美國西德州原油價格仍有機會反彈至每桶75-80美元價位，因石油輸出國組織（OPEC）的減產，以及西方國家對俄羅斯的制裁，將使得油市供應仍然偏緊的影響。

達拉斯聯邦儲備銀行針對石油行業高管的一項調查顯示，至2023年底，原油價格預估將上漲至每桶84美元。不過，溫斯坦指出，在經濟衰退期間油價通常將會下跌，因此如果今年中發生全球性的經濟衰退的話，則年底油價有可能下跌至每桶60美元。

加拿大帝國商業銀行私人財富管理（CIBCPrivateWealth）資深能源交易員巴賓（RebeccaBabin）表示，股票市場上諸如能源股對中國需求的預期並不會立刻轉化為對油價的支撐，主要因為在中國需求真正復甦之前，仍然有非常多的短期風險因素在干擾著油價。能源分析機構EnergyAspectsLtd.共同創辦人暨研究總監安麗塔森（AmritaSen）表示，油價未來幾周可能將繼續走軟。

美國供應管理協會（ISM）4日公佈的數據顯示，美國12月ISM製造業指數下滑至48.4，創下兩年半以來新低，為連續第二個月萎縮，並略低於市場預期的48.5。其中，製造業指數、新訂單分項指數、產出分項指數均創2020年5月份以來新低，價格指數更創2020年4月以來最低。2022年全年，ISM製造業指數下跌了10.4點，創2008年金融危機以來的最大年度跌幅。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨1月5日上漲，玉米與黃豆則是下跌，因擔憂經濟以及中國需求可能受到新冠感染增加的衝擊。3月玉米期貨收盤下跌0.2%至每英斗6.5275美元，3月小麥上漲0.2%至每英斗7.4675美元，3月黃豆下跌0.9%至每英斗14.7075美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨1月5日上漲2.7%至每磅82.58美分，3月粗糖期貨下跌1%至每磅19.34美分。

阿根廷農業部1月4日表示，上周阿根廷黃豆出口量55.1萬噸，創下數月以來的單周新高；累計本作物年度阿根廷黃豆銷售進度已經達到80.1%，銷售進度略微落後上年同期的80.5%。阿根廷玉米銷售進度則是達到75.7%，落後上年同期的77.9%；小麥銷售進度也達到49%。

阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所12月29日報告表示，截至28日，阿根廷小麥收成進度達到91.4%或610萬公頃。報告表示，在首都布宜諾斯艾利斯中部以及南部地區，許多小麥收成的單位產量都低於原先的預期，主要受到乾旱以及霜凍天氣的影響；如果情況持續的話，交易所可能會持續下調目前1,240萬噸的小麥產量預估。

布宜諾斯艾利斯穀物交易所最初預估阿根廷2022/23年度的小麥產量將達到2,050萬噸，但由於天氣嚴重乾旱，產量預估持續遭到下調。天氣乾旱也影響到黃豆的播種，阿根廷黃豆播種進度達到72.2%，較去年同期落後9.2個百分點；阿根廷的玉米播種進度則是達到62.9%或730萬公頃。

普氏能源資訊報導，2023年，來自全球兩大黃豆加工產品（豆油與豆粕）出口國阿根廷與巴西的供應可能縮減，因阿根廷面臨嚴重的乾旱可能威脅黃豆產量，巴西則已經宣佈4月起將國內生質柴油（主要以黃豆油為原料）的添加量從10%提高至15%，此將會擠壓到該國的出口供應。阿根廷與巴西兩國合計佔全球豆油與豆粕出口量的逾半數比重。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月5日收盤下跌18.4美元或1%至每盎司1,840.6美元，美元指數上漲0.8%，3月白銀期貨下跌2.3%至每盎司23.424美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌2.1%至每盎司1,069.6美元，3月鈀金期貨下跌3.6%至每盎司1,732.7美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares,GLD）5日黃金持有量減少0.87公噸至916.77公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust,SLV），白銀持有量減少57.41公噸至14,465.06公噸。

線上期貨經紀商TradeStation市場情報副總裁羅素（DavidRussell）表示，當股票市場以及經濟走向空頭的時候，投資人將會擁抱金銀等資產，金銀也是傳統上作為對抗通膨的重要資產。羅素認為，如果經濟陷入衰退，以及聯準會暫停升息的話，金銀價格都將會受益。

根據金拓新聞的一項線上調查，投資人預期今年金價有可能達到創新高的每盎司2,100美元，銀價更可能上漲50%達到每盎司38美元。羅素表示，銀價通常跟隨金價走勢，因此如果金價上漲的話，銀價也將跟上；而另一方面，白銀也具備工業屬性，並且價格波動比金價更為劇烈。羅素表示，金價仍然是最主要的觀察指標，因銀價無法擺脫金價獨自上漲。

美國鑄幣局公布的數據顯示，2022年，鷹揚金幣銷量為98萬盎司，較上年度的125.25萬盎司減少22%。鷹揚銀幣銷量為15,963,500盎司，較上年度的28,275,000盎司則是減少43.5%。2022年12月，鷹揚金幣的銷量為4,000盎司，鷹揚銀幣的銷量為59,000盎司。

美國全球投資者公司（USGlobalInvestors）執行長兼投資長霍姆斯（FrankHolmes）認為，2023年的經濟衰退已經不是會不會發生的問題，而是軟著陸與硬著陸的程度問題。他並建議投資人應該在投資組合當中配置10%的黃金，其中5%以金條金幣的形式持有，另外5%則以黃金ETF（交易所交易基金）的形式持有。

丹麥盛寶銀行（SaxoBank）商品策略主管漢森（OleHansen）報告表示，2023年整體環境預期對金價有利，包括經濟衰退擔憂、股市下跌風險、利率預期觸頂、美元預期轉弱，以及通膨年底前仍不會降至3%以下，還有新興國家央行的買盤等，都是對金價有利的因素。

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