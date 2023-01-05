就業市場仍火熱 美股走跌 台指期夜盤急挫

美國5日公布小非農美國ADP就業報告，去年12月民間就業新增23.5萬人，高於市場預期，且上周初領失業金人數也降低，顯示就業市場強勁，美股四大指數全數下挫，台指期5日夜盤在美股開盤後也「急速下墜」，目前下跌39點，暫報14,250點。

就業市場仍火熱，加劇市場對美國聯準會（Fed）鷹派立場的預期，隨美股走弱，台灣期交所內的美股三大指數期貨5日開盤全數走跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨，跌點依序暫報187點、12點及65點；此外，小台指期、電子期夜盤則分別下跌27點、1.85點。

台股方面，2023年1月以來雖市場資金仍趨於保守，惟加權指數日K已拉出連三紅，5日收盤14,301.05點更距離半年線14,303.74點僅一步之遙，三大法人5日於現貨合計買超12.69億元，尤其外資更是轉買19.52億元，並加碼2,406口期貨多單，未平倉淨部位1.65萬口淨多單。

時序進入2023年，全球也有多項經濟數據將於本周揭露，美國12月ADP數據已公布，高過市場預期的15萬人與前值12.7萬人，而本周還有包括美國12月服務業採購經理人指數（PMI）、12月失業率，及歐元區12月消費者物價指數（CPI）等，料也將牽動市場敏感神經。