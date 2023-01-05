美股

聯準會（Fed）會議記錄顯示所有央行官員都不認為今（2023）年應當降息，數據也暗示就業市況依舊強勁，這讓美國四大指數漲幅略微收斂，惟半導體類股依舊大漲。

道瓊工業平均指數1月4日終場上漲0.4％（133.4點）、收33,269.77點。那斯達克指數上漲0.69％（71.78點）、收 10,458.76點。標準普爾500指數上漲0.75％（28.83點）、收3,852.97點。費城半導體指數上漲2.74％（68.47點）、收2,569.46點。

Fed4日公布的聯邦公開市場委員會12月13~14日貨幣政策會議記錄顯示，官員們同意應該繼續升息來控制物價，但應該以溫和的方式緊縮政策，減少經濟成長面臨的風險。

紀錄並顯示，Fed官員擔憂，若金融環境轉趨寬鬆、尤其是當大眾錯誤解讀Fed將對最新經濟數據做出何種反應時，會讓央行恢復物價穩定的行動面臨複雜局面。

值得注意的是，美國勞工部4 日公布的「職位空缺與勞工流動率調查」（JOLTS）顯示，11月職缺相對失業人口的比例依舊偏高，維持在1.7、與10月類似。也就是說，每一名失業者有1.7個職缺可供選擇。疫情爆發前，該比例約為1.2。另外，11月跳槽者可爭取到的加薪幅度為 7.7％，高於留守者的5.5％。

上述消息出爐後，標普500對利率敏感的科技股指數漲幅收斂，就連銀行股的漲幅也有萎縮現象。接下來，投資人將關注本周五（6日）公布的非農業就業報告。

值得注意的是，半導體類股走勢強勁。彭博社4日引述未具名消息人士報導，北京當局已暫停對半導體產業的大量補貼政策，因為全國疫情嚴重、讓政府的財政吃緊。這有利於其他國家的半導體競爭業者。美光（Micron）、台積電（2330）ADR、英特爾（Intel Corp.）應聲大漲7.60％、3.09％、3.55％。

另一方面，中概股ADR走勢強勁。香港經濟日報報導，螞蟻集團獲重慶銀保監局批准為其重慶螞蟻消費金融公司籌集105億人民幣的計劃，這意味政府對此公司的改革取得進展。阿里巴巴ADR聞訊大漲12.98％、收103.92美元。拚多多、京東ADR也分別大漲7.73％、14.68％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月4日收盤下跌4.09美元或5.3％至每桶72.84美元，因擔憂經濟與中國疫情，以及OPEC產量增加的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌4.26美元或5.2％至每桶77.84美元。

瑞穗證券能源期貨副總約格（Robert Yawger）表示，中國新冠感染增加以及經濟衰退擔憂都將影響需求並衝擊油價。路透社的調查則顯示，石油輸出國組織（OPEC）12月原油產量增加12萬桶/日，達到2,900萬桶/日。

美國供應管理協會（ISM）4日公布的數據顯示，美國12月ISM製造業指數下滑至48.4，連續第二個月萎縮，略低於市場預期的48.5。其中，製造業指數、新訂單分項指數、產出分項指數均創2020年5月份以來新低，價格指數更創2020年 4月以來最低。2022年全年，ISM製造業指數下跌了10.4點，創2008年金融危機以來的最大年度跌幅。

美國能源部1月3日公布的數據顯示，1月 2日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.223美元，較前周上漲13.2美分，較去年同期下跌5.8美分。各地區零售汽油均價全面上漲，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖3.939美元，較前周上漲2.9美分，較去年同期下跌20.4美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖2.891美元，較前周上漲20.7美分，較去年同期下跌5.2美分。

美國能源部數據顯示，12月23日當周，美國汽油日均需求較前周的871.4萬桶增加至932.7萬桶，相比去年同期為972.4萬桶/日。過去4 周，美國汽油日均需求為866.3萬桶，相比去年同期為928.6萬桶。12月23日當周，美國汽油庫存較前周減少310萬桶至2.23億桶，較去年同期略增0.2％。

美國能源部預估，2023年，美國零售汽油均價將為每加侖3.50美元，因預期汽油庫存可望回升至五年均值的水平，此可望限制零售汽油價格上漲的壓力。報告也預估，2023上半年，美國可望新增煉油產能，因埃克森美孚（ExxonMobil）旗下的博蒙特煉油廠擴廠的影響。2023年，美國煉油廠產能利用率預估與2022年持平為92％。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨1月4日全面下跌，小麥與玉米均創下兩周以來新低，因黑海地區的供應增長，令美國農產品的出口競爭加劇。3月玉米期貨收盤下跌2.5％至每英斗6.5375美元，3月小麥下跌3.9％至每英斗7.4550美元，3月黃豆下跌0.6％至每英斗14.8350美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨1月4日下跌3.3％至每磅80.44美分，3月粗糖期貨下跌0.8％至每磅19.54美分。

美國農業部1 月3 日公佈的每周出口檢定報告顯示，截至12月 29日當周，美國小麥一周出口檢定量為85,672公噸，占穀物出口總量的4％；較前周減少73％，較上年同期減少63％，主要出口市場為墨西哥（66,773公噸）與義大利（18,899公噸）。自 6月起的2022/23年度小麥累計出口量年減3％至11,839,979公噸。美國農業部12月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

截至12月29日當周，美國玉米一周出口檢定量為667,010公噸，占穀物出口總量的30％；較前周減少28％，較上年同期減少 12％，主要出口市場為中國大陸（348,414公噸）與墨西哥（145,444公噸）。9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減27％至9,584,257公噸。美國農業部預估2022/23年度玉米出口量將年減1,000萬噸至5,270萬噸，因美國玉米較高的價格妨礙出口競爭的影響。

美國黃豆截至12月 29日為止的一周出口檢定量為1,462,882公噸，占穀物出口總量的66％；較前周減少18％，較上年同期減少9.5％，最大出口市場為中國大陸（887,217公噸），占60.6％比重。9月起的2022/23年度，美國黃豆出口檢定量年減7％至28,617,907公噸。美國農業部預估2022/23年度黃豆出口量將年減5.2％至5,566萬噸，主要受到中國進口減少的影響。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月4日收盤上漲12.9美元或0.7％至每盎司1,859美元，創去年6 月中以來的新高，因美元指數以及美債殖利率下滑的影響；美元指數下跌0.3％，3月白銀期貨下跌1.1％至每盎司23.964美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌0.1％至每盎司1,092.3美元，3月鈀金期貨上漲6.1％至每盎司1,796.7美元。

美國聯準會1月4日發佈12月會議紀要顯示，聯準會仍將致力於抗擊通貨膨脹，預期利率可能會在一段時間內保持高位，直至有明確的證據表明消費者價格指數正在下降。委員也認同2022年的大幅升息已經在降低通膨上取得進展，2023年的升息幅度可望放緩。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）4日黃金持有量持平為917.64公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少37.2公噸至14,502.47公噸。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）報告表示，2023年整體環境預期對金價有利，包括經濟衰退擔憂、股市下跌風險、利率預期觸頂、美元預期轉弱，以及通膨年底前仍不會降至3％以下，還有新興國家央行的買盤等，都是對金價有利的因素。漢森表示，央行貨幣政策可能轉向鴿派，也將是支撐金價的一大主因，因去年主要央行的大幅度升息，預期將會令今年的經濟增長放緩，甚至部分經濟體可能將陷入衰退，央行激進升息的貨幣政策有望因此減輕力度。經濟學家對於今年稍晚央行會否開始降息仍未有定論，但可以預見的是多數主要經濟體今年的通膨仍將會高於央行的目標。印度媒體《Livemint》1月 3日報導，印度國內金價寫下逾兩年來新高達到每10公克55,546盧比，較2020年 8月創新高的每10公克56,200盧比只略低了1.2％，相比國際金價則是寫下逾6 個月來的新高。印度券商LKP Securities研究副總特里維迪（Jateen Trivedi）表示，去年第四季美元轉弱是推升金價的主要原因，第四季印度國內金價也因此上漲了約10％。

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