美股

特斯拉（Tesla Inc.）、蘋果（Apple Inc.）股價下殺，再加上投資人靜待聯準會（Fed）貨幣政策會議記錄出爐，美國四大指數在新年第一天全面收低。道瓊工業平均指數1月3日終場下跌0.03％（10.88點）、收 33,136.37點。那斯達克指數下跌0.76％（79.5點）、收10,386.98點。標準普爾500指數下跌0.4％（15.36點）、收 3,824.14點。費城半導體指數下跌1.23％（31.12點）、收 2,500.99點。

日經亞洲評論2 日報導，根據日經亞洲對零組件供應商的調查，蘋果已通知數家供應商，減少AirPods、Apple Watch及MacBook的零組件生產量，理由是需求日漸疲弱。

一家供應商經理人對日經表示，「蘋果已通知我們，10~12月當季起，幾乎所有產品線的訂單都會下修，部分是因為需求沒有那麼強勁。中國供應鏈得應付防疫政策突然鬆綁帶來的衝擊，因為確診人數激增導致缺工困境。」

蘋果應聲下挫3.74％、收125.07美元，創2021年6月3日以來收盤新低。除此之外，一名分析師因為中國確診人數激增衝擊供應鏈產能，決定調降蘋果的投資評等。蘋果市值跌破2兆美元，為2021年3月以來頭一遭。

特斯拉慘跌12.24％、收108.10美元，創2020年8月12日以來收盤新低，寫下2020年9月以來最大單日跌幅。特斯拉1月2日公佈2022年第四季（10-12月）成績單，產量及交車量雙雙創下歷史新高，但由於物流受阻、需求放緩、利率上揚及經濟衰退擔憂等因素拖累，第四季交車量遜於華爾街預期，全年交車目標也未達陣。

中國商業活動數據表現慘淡、再加上全球經濟展望烏雲罩頂，衝擊油價重挫，連帶拖累2022年表現優異的能源類股。追蹤美國能源類股的SPDR能源指數基金（Energy Select Sector SPDR Fund，代號為XLE.US）下挫3.51％、收84.40美元

原油

紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月3日收盤下跌3.33美元或4.2％至每桶76.93美元，因美元指數上漲以及擔憂經濟的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌3.81美元或4.4％至每桶82.10美元。

國際貨幣基金（IMF）執行董事喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，在中美歐經濟增長同步放緩的影響下，2023年全球經濟或將比2022年更為艱困。德國商業銀行（Commerzbank）報告則稱，主要國家在第二季之後有望迎來復甦的跡象，並預期這將推動布蘭特原油價格重回每桶100美元的價位。

瑞銀（UBS）商品分析師斯陶諾沃（Giovanni Staunovo）1月2日報告表示，歐盟繼12月5日起對俄羅斯海運原油實施禁運之後，2月 5日起也將禁止俄羅斯的油品進口，預期這將會令俄羅斯2023年的原油產量減少約100萬桶/日，稱俄羅斯很難為其油品找到替代的出口市場。此前，俄羅斯揚言將減產最多70萬桶/日，以回應七大工業國設定俄羅斯原油價格上限每桶60美元的制裁。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）報告表示，受到俄羅斯供應不確定性的影響，2023年油市供應可能較預期更為吃緊，加上中國防疫開放之後需求有望改善，供需因素的影響下可能使得今年第一季布蘭特原油價格重新回到每桶90-100美元的價位，其後油價走勢將主要會由全球經濟的走向來決定。

路透社對30位經濟學家與分析師的調查顯示，2023年 布蘭特原油均價預估為每桶89.37美元，較前月的預估下調約4.6％，相比2022年的均價為每桶99美元；2023年美國西德州原油的均價預估則為每桶84.84美元，相比前月的調查預估為每桶87.80美元。英國研究機構凱投宏觀（Capital Economics）助理經濟學家桑德斯（Bradley Saunders）表示，全球經濟可能在升息與通膨的影響下陷入衰退，將成為影響油價的主因。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨1月3日全面下跌，因美元上漲不利美國農產品的出口競爭。3月玉米期貨收盤下跌1.2％至每英斗6.7050美元，3月小麥下跌2.1％至每英斗7.7550美元，3月黃豆下跌2.1％至每英斗14.9225美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨1月3日下跌0.3％至每磅83.14美分，3月粗糖期貨下跌1.7％至每磅19.70美分。

巴西發展、工業和外貿部1 月2 日公布，2022年，巴西貿易順差達到623億美元，創下自1989年紀錄以來的年度新高，進口與出口也都雙雙創下歷史新高。其中，12月的貿易順差為48億美元，遠高於路透社調查經濟學家平均預估的30億美元。

巴西2022年出口額年增19.3％至3,350億美元，主要受到農畜產品價格上漲的帶動，其中黃豆出口額年增20.8％至467億美元，原油出口額年增39.5％至427億美元。鐵礦石出口額則是年減35.3％至289億美元，主要受到中國需求下滑的影響，因大陸此前動態清零的嚴格防疫政策對經濟活動造成衝擊。

根據巴西農業部的報告，作為全球最大的黃豆生產國與出口國，巴西2022/23年度的黃豆產量預估將達到創新高的1.535億噸，黃豆出口量則預估將達到9,660萬噸，較上年度將增長1,800萬噸。巴西國內的黃豆壓搾量則預估將年增4.5％至5,068萬噸。

Futures International資深穀物與油籽分析師賴利（Terry Reilly）表示，全球最大黃豆進口國中國大陸今年預估將進口9,800萬噸的黃豆，其中巴西黃豆的進口量預估將年增9％至6,170萬 噸，美國黃豆的進口量則預估將年減5％至2,840萬噸。

農業分析機構AgResource Brasil執行董事曼德諾（Raphael Mandarino）表示，受到巴西黃豆產量預期創新高的影響，今年黃豆市場供應可能偏向過剩，並可能對黃豆價格造成壓力。不過，由於阿根廷遭遇嚴重乾旱的威脅，如果阿根廷黃豆產量大減的話，巴西仍有可能出口更多的黃豆，因此還需等待南美黃豆的最終收成才能夠做出結論。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月3日收盤上漲19.9美元或1.1％至每盎司1,846.1美元，續創逾6個月來新高，因經濟擔憂以及股市下跌提振避險需求；美元指數上漲1.1％，3月白銀期貨上漲0.8％至每盎司24.236美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲1％至每盎司1,093.3美元，3月鈀金期貨下跌5.9％至每盎司1,692.90美元。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）報告表示，2023年整體環境預期對金價有利，包括經濟衰退擔憂、股市下跌風險、利率預期觸頂、美元預期轉弱，以及通膨年底前仍不會降至3％以下，還有新興國家央行的買盤等，都是對金價有利的因素。

《印度商業線》（The Hindu Business Line）1月 1日報導，2022年金價經歷了大幅起落的一年，年初在俄烏戰爭爆發之後，金價在3 月份達到創新高的每盎司2,075美元；但隨後金價未能守住漲幅，因美國聯準會接連的大幅度升息將美元指數推上20年來新高，金價在9 月份因此回落至每盎司1,615美元價位。

過去兩個月來，美國通膨有自高點回落的跡象，美國聯準會連續4 次升息3 碼的幅度，也在12月降為升息2 碼，金價也因此獲得喘息的空間，從低點重新回升，年底來到每盎司1,815美元，年度總結為持平。不過，2023年平均金價來到每盎司1,800美元，則是連續第三年寫下年度均價的新高。

展望2023年，通膨可能將繼續從高點滑落，而分析師預期可能在第二季或第三季，聯準會將會暫停升息，這將會削弱美元的氣勢，公債殖利率也有可能下滑，對於金價來說將會構成支撐。今年金價表現或可以分為上半年與下半年來看，上半年金價仍將受到升息與美元強勢的壓抑，或介於每盎司1,750-1,850美元之間波動；下半年金價環境轉趨有利，金價有望來到每盎司1,800-1,900美元的區間。

銀價在2022年也經歷了震盪，從3 月份的高點每盎司27美元，跌至9 月份的低點每盎司17.5美元。2023年，白銀市場預估將供給短缺約6,000公噸，除了銀條銀幣以及銀飾的需求增長之外，在電氣化、5G以及綠色能源基礎建設的帶動下，白銀的工業需求也將增長，這有望帶動銀價在下半年達到每盎司25-27美元的價位。

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