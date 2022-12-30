12/30期貨市場掃描

美股

美股周四回升，因美國上周初領失業救濟金人數增加9,000人至22.5萬人，為連續第二周增加，或顯示聯準會的升息已經開始令就業市場降溫並得以控制通膨，明年政策收緊的力道有望較趨溫和的影響，美元以及美債殖利率也因此回落。GLOBALT Investments投資組合經理布坎南（Keith Buchanan）表示，數據令本周以來的賣壓有所舒緩。

道瓊工業平均指數12月29日終場上漲1.05％（345.09點）、收33,220.80點。標準普爾500指數上漲1.75％（66.06點）、收3,849.28點。那斯達克指數上漲2.59％（264.80點）、收10,478.09點。費城半導體指數上漲3.32％（81.45點）、收2,534.95點。今年以來，三大指數分別下跌8.6％、19.2％、33％，預期均將寫下2008年以來的最大年度跌幅。

道瓊指數占比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.59％）上漲0.27％，高盛（權重6.83％）上漲 0.75％，家得寶（權重6.33％）上漲1.48％，麥當勞（權重5.31％）上漲0.31％，安進（權重5.24％）上漲0.67％。

外匯經紀商萬達公司（OANDA）資深市場分析師厄蘭（Craig Erlam）表示，年底假期間交易量較為低迷，也缺乏來自央行的消息面刺激，因此漲跌或許都不太容易成為趨勢，市場可能就在一些波動當中迎向2023年。厄蘭認為，中國防疫開放之後，以及感染人數的增加，將會對全球供應鏈造成何種影響，仍然是值得關注的議題，但目前還未得到足夠的訊息。

英國《金融時報》報導，在2022年美股一片慘澹的行情當中，石油類股無疑是表現最好的族群，因俄烏戰爭以及其後的對俄制裁造成油價以及能源價格飆漲的影響。標普五百指數今年漲幅最大的25支股票當中，有15支是石油類股，其中西方石油公司（Occidental Petroleum）更以上漲120％的表現居冠。標普五百指數能源類股今年以來上漲約55％。

投資銀行TPH&Co研究主管馬特·波蒂略（Matt Portillo）表示，在經濟衰退的環境下，擁有健康資產負債表、近期債務風險較低、能夠創造持續的現金流量，甚至提供豐厚股利以及股票回購計劃的公司自然是好的選擇。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨12月29日收盤下跌0.56美元或0.7％至每桶78.40美元，因美國上周原油庫存增加，以及擔憂中國新冠感染擴大將衝擊需求的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.53美元或0.6％至每桶83.46美 元。

美國能源部12月29日公布，截至12月23日，美國商業原油庫存較前周增加70萬桶至4.19億桶，相比前一周為減少590萬桶；前一天美國石油協會公布的數據為減少130萬桶，則是連續第二周減少。美國上周汽油庫存減少310萬桶至2.23億桶，蒸餾油庫存增加30萬桶至 1.202億桶。

普氏能源資訊報導，2023年國際油市的供需基本面可能持續迎來改變以及不確定性，這可能使得油價繼續大幅波動。報導指出，在俄烏戰爭以及七大工業國的對俄制裁之後，國際油市的供應版圖可能已經無限期地被改變，而中國防疫開放之後需求仍存有不確定性，全球經濟的進一步放緩也將會使得油市的需求面較為疲弱。

標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）報告預估，2022年全球石油需求將年增230萬桶/日，2023年需求增長則將放緩至年增200萬桶/日。報告也預估布蘭特原油均價將從2022年約每桶100美元，下跌至2023年預估的每桶87美元。報告表示，2023上半年，美國以及歐洲經濟都有可能陷入溫和的衰退，對石油需求以及油價都將造成負面影響。

國際能源署（IEA）12月報告將2023年全球石油需求的增長預估較前月上調10萬桶至年增170萬桶/日，稱預期中國石油需求可望有所恢復的影響。2022年全球石油需求增長預估也較前月上調14萬桶至年增230萬桶，報告表示，雖然近期石油需求已經進入淡季，並且全球經濟增長放緩，但石油消費的數據仍意外強勁，主要的增長來源包括中國大陸、印度以及中東地區。

石油輸出國組織（OPEC）12月報告則是表示，2022年全球石油需求預估將年增255萬桶/日，至9,956萬桶/日；2023年全球石油需求預估將年增225萬桶/日，至1.018億桶/日，與前月報告的預估基本相同。報告表示，2023年全球石油需求增長的動能主要來自於中國大陸，因預期防疫限制放寬的影響。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨12月29日上漲，因阿根廷乾旱的影響；小麥與玉米則是下跌，因擔憂中國新冠感染增加，以及俄羅斯小麥在出口市場的競爭的影響，埃及本周採購20萬噸的俄羅斯小麥。3月玉米期貨收盤下跌0.5％至每英斗6.7950美元，3月小麥下跌1.5％至每英斗7.74美元，3月黃豆上漲0.1％至每英斗15.1625美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨12月29日下跌0.7％至每磅82.64美分，3月粗糖期貨上漲0.6％至每磅20.29美分。

美國伊利諾大學報告表示，受到電動車市場增長的影響，預期至2050年，美國乙醇產量將會下滑，並將使得用於生產乙醇的玉米價格下跌約4％。報告表示，根據美國能源部的預估，美國電動車的新車銷售市占將從2021年的8％提高至2050年 的21％，這將使得汽油的消費減少，2023-2037年期間，美國汽油消費量預估將減少4.5％。

美國主要銷售的是E10乙醇汽油，添加10％的乙醇，而玉米是生產乙醇的主要原料。美國12月公布的可再生燃料標準要求提高2024年以後的生質燃料添加量，2023-2025年的生質燃料添加要求分別為208.2億加侖、218.7億加侖，以及226.8億加侖。其中，2023年以玉米乙醇為主的傳統生質燃料添加量仍為150億加侖，自2017年以來均維持不變；2024以及2025年則將提高至152.5億加侖。

標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）穀物和油籽分析主管彼得·梅耶（Peter Meyer）報告表示，天氣乾旱以及需求低迷兩大因素可能仍將在2023年影響美國的玉米市場。報告表示，天氣乾旱導致河川水位下降，使得美國境內的船運受到影響並推升運輸費用，也導致美國玉米的出口價格較高而不利於與南美的巴西與阿根廷競爭。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月29日收盤上漲10.2美元或0.6％至每盎司1,826美元，美元指數下跌0.6％，3月白銀期貨上漲1.7％至每盎司24.25美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲4.4％至每盎司1,065美元，3月鈀金期貨上漲1.8％至每盎司1,816.40美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）29日黃金持有量持平為918.51公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量增加48.65公噸至14,574.01公噸。

道富環球投資管理（State Street Global Advisors）報告表示，隨著市場對美國經濟衰退的擔憂升溫，黃金的投資吸引力將會再度獲得提振。報告指出，過往的歷史經驗表明，金價在美國經濟衰退期間的表現良好，在經濟走出衰退之後的表現也同樣不錯。

報告表示，2022年表現最好的資產是美元，主要因為聯準會持續大幅度升息的影響，而金價與美元通常是負相關的，美元表現強勢也就壓抑了金價的表現空間。不過，進入2023年，情況可能會出現改變，因聯準會的升息幅度將會放緩，這也就會令美元的強勢有所削弱，從而令金價有更多的表現空間。

報告表示，2022年，歐洲市場已經展現了強勁的黃金投資需求，中央銀行也成為黃金市場的重要買家，而這樣的趨勢在2023年可能還將持續。世界黃金協會的報告表示，2022年第三季，全球央行黃金購買量達到400公噸，創下季度新高。報告顯示，今年1-11月，北美市場的黃金ETF持倉減少81.4公噸，歐洲市場增加19.4公噸。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）28日黃金持有量增加5.5公噸至918.51公噸，創下6 個月來的最大單日增量。美國商品期貨交易委員會報告顯示，截至12月 20日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前周增加2.6％至128,848口，為連續第 3周增加，並創下4 個月來的新高。

富爸爸系列暢銷書作家清崎（Robert Kiyosaki）表示，在通膨與利率上漲而股市下跌的環境下，金銀價格將會走高。清崎表示他個人持有一座銀礦以及銀幣，並鼓勵投資人也應該持有實體的黃金以及白銀。清崎特別看好白銀，稱即使是窮人也能夠持有白銀，並預期未來3-5年銀價仍會維持在每盎司20美元以上的價位，但之後將可望大幅上漲。

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