押寶聖誕行情 台指期漲逾百點

美股26日因聖誕節補休休市一日。年底交投儘管清淡，部分投資人仍持續進行著價差操作，並試圖搭上聖誕行情列車，隨電子股成交比重回溫，台股期現貨27日雙雙走高，逆價差持續收斂至16點左右。

據統計，不光標普500指數在聖誕節期間平均漲幅達1.3％，大盤在聖誕節後一周的上漲機率同樣高達八成，平均漲幅也有1.66％。市場歷經戲劇性轉折的一年後，年底利空逐個落地，指數逐步走穩，台灣期交所內的美股三大指數期貨27日在缺乏現貨的指引下各自表現，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報174點、47點與90點；至於英國富時100指數期貨則還未有成交。

台股方面，大盤26日創下三年來的新低量後，27日午盤前成交值仍未突破1,000億元關卡，單日預估值仍僅有1,200億元左右。中央大學台灣經濟發展研究中心12月消費者信心指數（CCI）總指數為59.12點，創逾13年新低；其中在「未來半年投資股票時機」的指標上，下降1.1點至20點，連三個月創歷史新低。

櫃買指數受益大盤短線反彈，中小型股吸引資金搶短，27日同步走高，櫃買指數期貨及富櫃200指數期貨分別上漲1.1點、66點外，台灣生技期貨則有49點跌點，台灣永續期貨則還未有成交。半導體30期貨及航運期貨各自上漲36點、0.95點。