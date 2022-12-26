美股聖誕休市 台指期夜盤持平

美國、英國及香港等全球主要股市26日因聖誕節假期補休休市，台股面臨年底外資退場及長假效應，量能急凍，台指期夜盤則維持在平盤附近上下擺盪，暫報14,244點。

日本央行上周無預警調整殖利率曲線控制（YCC）政策，一度被市場視為貨幣超寬鬆立場轉向的訊號，不過日央行長黑田東彥26日表示，擴大殖利率區間並非退出超級寬鬆政策的第一步，維持一貫鴿派態度。

台灣期交所內的美股三大指數期貨26日交投清淡，道瓊指數期貨下跌33點外，標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨分別小漲8.5點、4點；至於英國富時100指數期貨則還未有成交。

台股方面，距離2022年年底僅剩4個交易日，大盤26日成交值大幅萎縮至1,135億元，創三年來新低，終場小漲13點，收在14,285點，市場「淺水無大魚」的情況下，電子股成交比重跌破四成，反觀生技族群積極維繫盤面人氣。法人預料在2022年的最後一周，大盤量能應都不足1,500億元，指數將暫時維持在14,000～14,400點進行區間整理，投資人不宜過度拉高持股。

期貨方面，外資26日賣超40.2億元，並反手加碼1,143口期貨多單，未平倉淨部位達1.46萬口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤依序下跌5點、0.35點、0.25點。