12/20期貨市場掃描

美股

憂心聯準會（Fed）升息恐衝擊經濟陷入衰退、靜待企業財報出爐，美國四大指數連續4 個交易日走軟。

道瓊工業平均指數12月19日終場下跌0.49％（162.92點）、收32,757.54點，創11月9日以來收盤新低。那斯達克指數下跌1.49％（159.38點）、收10,546.03點，創11月 9日以來收盤新低，連續第3 個交易日跌破60日移動平均線（又稱季線）。標準普爾500指數下跌0.9％（34.7點）、收3,817.66點，創11月 9日以來收盤新低。費城半導體指數下跌1.37％（36.24點）、收2,599.86點，創11月9日以來收盤新低。

Fed上周將聯邦基金利率調高50個基點、並暗示利率可能長時間維持高檔後，股市連續數日下挫。市場擔憂，隨著Fed將終點利率（terminal interest rate，指Fed升息循環終點）上修至5.1％，美國經濟可能因而衰退、軟著陸機率大為下降。

其他國家的央行也維持鷹派模式，增添全球衰退的隱憂。歐洲央行（ECB）上周宣布升息、還預測未來升息幅度可能更大。日本銀行（BoJ）傳出重新考慮其2％通膨目標、可能很快就會展開升息行動。

Business Insider19日報導，美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）上周五（16日）接受外媒專訪時警告，雖然Fed升息抗通膨的行動開始獲得成果，但決策者得靠點運氣才能順利走出充滿挑戰的全球經濟幽谷。

路透社報導，Ally資深市場策略師Brian Overby表示，隨著公債殖利率上揚，投資人開始逃離股市，想在2023年經濟衰退時撤退到較為安全的標的。他說，Fed立場依舊激進、固定收益市場又能提供不錯的殖利率，這讓投資人不想在2023年繼續冒險。

人們也在等待本周稍晚的財報出爐。美國快遞巨擘聯邦快遞（FedEx Corp.）、運動用品巨擘Nike Inc.都預定在20日盤後公布財報。經濟衰退疑慮罩頂，令企業財報表現受到更多矚目

原油

紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨12月19日收盤上漲0.92美元或1.2％至每桶75.38美元，因期待最大原油進口國中國需求回升，以及美國宣布將重新回補戰略石油庫存的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲0.76美元或1％至每桶79.80美元。

大陸中央財經委員會辦公室19日表示，明年世界經濟增速可能明顯下滑，而中國經濟有望總體回升，因優化疫情防控措施將給經濟恢復帶來重大積極影響，預計明年上半年特別是第二季社會生產生活秩序會加快恢復，經濟活力加速釋放。中國國家發改委16日也表示，發改委將持續推進穩經濟一籃子政策和接續措施落實見效，推動經濟運行整體好轉。

美國石油協會月報表示，2022年11月，美國石油需求為 2,050萬桶/日，主要受到石化產業需求增長的帶動；原油產量為1,225萬桶/日，較前月以及去年同期的日產量分別增加2 萬桶與5 萬桶，但仍低於2019年 11月所創的1,300萬桶新高水平。美國石油（原油以及油品）出口量1,030萬桶/日，淨出口量210萬桶/日，則是雙雙創下自1947年紀錄以來的新高。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）報告表示，截至12月16日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少4 座至776座。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周減少1 座至707座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至12月16日，美國石油探勘井數量較前周減少5座至620座，天然氣探勘井數量較前周增加1 座至154座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加145座，天然氣探勘井數量增加50座，水平探勘井數量增加186座。美國能源部數據顯示，截至12月 9日當周，美國原油日均產量較前周減少10萬 桶至1,210萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨12月 19日全面下跌，因受旱嚴重的阿根廷農業區迎來降雨的影響。3月玉米期貨收盤下跌0.9％至每英斗6.4725美元，3月小麥下跌0.7％至每英斗7.4850美元，3月黃豆下跌1.4％至每英斗14.6350美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨12月19日上漲2.6％至每磅84.08美分，3月粗糖期貨上漲0.3％至每磅20.14美分。

福四通國際（StoneX Group Inc.）報告表示，受到嚴重乾旱的影響，該行對巴西南大河州2022/23年度的玉米產量預估，從538萬噸大幅下調至451萬噸。報告表示，作為巴西黃豆與玉米的重要產地之一，南大河州已經連續兩年嚴重受旱，上個年度，該行最初預估南大河州的玉米產量為576萬噸，但最終產量僅有256萬噸。

報告表示，南大河州的黃豆播種將於明年1-2月展開，因此現在評估乾旱對黃豆產量的威脅還為時過早，該行目前預估該州 2022/23年度的黃豆產量有望較去年嚴重受旱的1,100萬噸倍增至2,200萬噸。

巴西農業部月報表示，2022/23年度，巴西穀物產量預估將年增4,080萬噸或15％至3.122億噸，較前月的預估小幅下調80萬噸，主要因為天氣乾旱令玉米的單產預估下調，以及稻米種植面積預估下調的影響。

報告將巴西玉米產量預估較前月下調57萬噸至1.258億噸，主產的二茬玉米產量預估維持不變為9,627萬噸，首播玉米產量預估則是下調93萬噸至2,722萬噸，因多個產地天氣乾旱的影響；三期玉米產量預估則是上調36萬噸至233萬噸。根據最新的預估，二茬玉米產量占巴西玉米總產量的76.5％，首播玉米產量占比為21.6％，三期玉米的產量占比則只有1.8％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月19日收盤下跌2.5美元或0.1％至每盎司1,797.7美元，金價在每盎司1,800美元的整數關卡附近陷入多空僵持；美元指數下跌0.1％，3月白銀期貨下跌0.6％至每盎司23.199美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.2％至每盎司987.7美元，3月鈀金期貨下跌2.4％至每盎司1,664.90美元。

期貨經紀商RJO Futures資深市場策略師喬利（Frank Cholly）表示，聯準會雖然還沒有停止升息，但升息的幅度已經開始放緩，這將對金價構成支撐，有助於金價維持在約每盎司1,800美元的水平。

Tastylive.com期貨與外匯主管維奇奧（Christopher Vecchio）表示，全球經濟增長疲弱預期將會帶動實質殖利率的下滑，有助金價維持在約每盎司1,800美元的水平，他認為進入2023年之後，金價的氣勢還可望增強。

Forexlive.com首席貨幣策略師巴頓（Adam Button）則是認為本周金價可能下跌，因主要央行的貨幣政策立場仍相當鷹派，上周美國聯準會、歐洲央行以及英國央行都持續升息；不過，巴頓認為金價下跌也將是買入的機會，主要因為年底以及一月份即將到來的中國農曆春節，正是黃金的消費旺季，只要金價能夠守住現有的水平，預期明年一月份將會迎來漲勢。

班諾克本全球外匯公司（Bannockburn Global Forex）首席市場策略師馬克·錢德勒（Marc Chandler）表示，金價的表現比預期更為強勁，可能是因為美元走勢稍顯疲弱的影響。Barchart資深市場分析師紐森（Darin Newsom）則是認為，美元短線有機會反攻，這可能會對本周的金價表現造成壓力，金價需要表現更強的上漲動力才能化解這項壓力。

雖然黃金市場極為關注聯準會的政策動向，但道富環球投資管理（State Street Global Advisors）首席黃金策略師米林史坦利（George Milling-Stanley）報告表示，美國聯準會的政策立場並非是堅定不可撼動的，一旦全球經濟陷入衰退，聯準會的政策立場也會迅速改變。該行預期明年上半年聯準會仍將升息，但可能在2023年底或2024年初，聯準會就會被迫降息。

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