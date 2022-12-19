12/19期貨市場掃描

美股

憂心聯準會（Fed）抗通膨行動恐衝擊經濟陷入衰退，美國四大指數周五（12月 16日）連續3個交易日下挫。周五適逢四巫日（quadruple witching，即個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨結算的日子），市場震盪隨之加劇。

道瓊工業平均指數12月16日終場下跌0.85％（281.76點）、收32,920.46點，創11月9日以來收盤新低；周K線下跌1.66％。那斯達克指數下跌0.97％（105.11點）、收10,705.41點，創11月9日以來收盤新低，連續第2個交易日跌破50日移動平均線；周K線下跌2.72％。標準普爾500指數下跌1.11％（43.39點）、收3,852.36點，創 11月9日以來收盤新低，跌破50日移動平均線；周K線下跌2.08％。費城半導體指數下跌0.95％（25.31點）、收 2,636.10點，創11月9日以來收盤新低；周K線下跌 3.12％。

四巫日一年只出現四次、時間點落在季底。大量選擇權到期令周五市場尤其震盪。CNBC16日報導，高盛指出，周五高達2.6兆美元的指數選擇權到期，相對股市的規模創接近兩年新高。

MarketWatch15日報導，根據高盛指數波動研究長Rocky Fishman統計，追蹤股票、指數期貨及ETF的選擇權周五共計有4 兆美元到期。選擇權分析服務商SpotGamma創辦人Brent Kochuba則指出，2.4兆美元的標普500指數期貨選擇權，是本周五的重頭戲，因為有數萬十筆履約價在4,000點附近的合約即將到期。

Fed官員接連重申鷹派立場，引發經濟可能因此衰退的隱憂。紐約聯邦儲備銀行總裁John Williams16日表示，Fed明（2023）年有可能把聯邦基金利率升到比預期還高的地步，物價壓力依舊居高不下。他不認為經濟將因Fed積極升息而陷入衰退。

另外，舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly16日則說，可以「合理」（reasonable）相信，Fed貨幣政策利率觸頂後、可能會一路維持到2024年。「我們距離物價穩定的目標依舊非常遠。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨12月16日收盤下跌1.69美元或2.2％至每桶74.46美元，因美國、英國與歐洲央行持續升息令經濟衰退擔憂升溫的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.17美元或2.7％至每桶79.04美元。上周，NYMEX原油上漲4.8％，布蘭特原油上漲3.9％，因國際能源署上調石油需求預估。

高盛集團（Goldman Sachs Group）最新報告表示，商品市場供應短缺將會令明年商品價格再度上漲，報告預估2023年第四季布蘭特原油均價將達到每桶105美元，平均銅價也將達到每噸10,050美元，以標普高盛總報酬指數衡量的商品價格明年有望上漲43％。

美國能源部12月 15日報告表示，2022年，美國工業天然氣消費預估將年增3％，較2021年2％的增速有所提高。今年美國工業天然氣的日均消費量預估將達到230億立方英尺以上，可望超過疫情前2019年的高峰，並占美國天然氣總消費量的26％比重。化學部門則是美國工業天然氣的最大消費部門，占美國工業天然氣消費的29％比重。

美國能源部12月15日公布的每周天然氣庫存數據顯示，截至12月 9日，美國天然氣庫存較前周減少500億立方英尺至3.412兆立方英尺，分析師平均預估為減少 470億立方英尺，相比過去五年的同期平均值為減少930億立方英尺，去年同期為減少830億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期減少0.5％，較五年同期平均值減少0.4％。

截至12月9日當周，美國天然氣日均供應量較前周增加 0.2％或2 億立方英尺/日；天然氣產量較前周增加0.1％或1 億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前周增加2.7％或1 億立方英尺/日，對墨西哥的管道天然氣出口較前周減少6.8％或4 億立方英尺/日。美國液化天然氣出口到港量與前周增加5 億立方英尺/日，至124億立方英尺/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨12月 16日上漲，小麥與玉米則是下跌，因經濟衰退的擔憂令基金買盤縮手的影響。3月玉米期貨收盤下跌0.1％至每英斗6.53美元，3月小麥下跌0.5％至每英斗7.5350美元，3月黃豆上漲0.5％至每英斗14.8375美元。上周黃豆持平，小麥與玉米上漲2.6％與1.4％，因擔憂黑海穀物供應的影響。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨12月16日上漲1.1％至每磅81.92美分，上周上漲1.2％；3月粗糖期貨上漲0.6％至每磅20.09美分，上周上漲2.5％。

美國農業部12月15日公佈12月2日至12月8日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2022/2023年度，小麥一周出口淨銷量較前周的189,900公噸增加至469,000公噸，銷售增加主要來自於韓國（89,400公噸）、日本（64,200公噸）、墨西哥（55,100公噸）與台灣（42,800公噸）。 小麥當周出口裝船量較前周的257,400公噸減少至255,900公 噸，主要出口市場為日本（62,500公噸）、墨西哥（62,400公 噸）與韓國（58,900公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年減3％至1,000萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量較前周的691,600公噸增加至958,900公噸，銷售增加主要來自於瓜地馬拉（196,400公噸）、墨西哥（170,800公噸）、日本（79,100公 噸）與薩爾瓦多（78,800公噸）。

玉米當周出口裝船量較前周的900,100公噸減少至590,500公 噸，主要出口市場為中國大陸（207,700公噸）、墨西哥（155,500公噸）、宏都拉斯（98,100公噸）與日本（60,300公噸）。美國農業部預估本年度玉米出口量將年減1,000萬噸至5,270萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月16日收盤上漲12.4美元或0.7％至每盎司1,800.2美元，因股市的下跌提振避險需求，美元指數上漲0.2％，3月白銀期貨上漲0.1％至每盎司23.328美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.3％至每盎司1,000美元，3月鈀金期貨下跌5.9％至每盎司1,706.60美元。上周，金銀鉑鈀分別下跌0.6％、1.6％、3.5％、13.3％，因聯準會強調仍將繼續升息。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）16日黃金持有量減少1.15公噸至910.41公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少52.95公噸至14,548.26公噸。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）商品策略師羅尼（Christopher Louney）報告表示，今年底以前至明年初，金價將會有一些買入的機會，該行預期至2023年第四季，平均金價將達到每盎司1,890美元，相比今年第四季的平均金價預估為每盎司1,786美元。

報告表示，今年以來壓抑金價的一些因素在明年可能出現轉變，特別是聯準會已經不會再像今年這樣大幅升息，而全球經濟則預期還將經歷一段時間的困頓。美國聯準會14日將聯邦基金利率目標區間上調50個基點到4.25％至4.5％之間，符合市場的預期。這也是聯準會今年第7次升息，累計升息425基點。

報告表示，投資人應該將黃金視為策略性的避險資產，而明年全球市場仍將面臨許多的風險，包括俄烏戰爭仍在持續、中美兩大國的關係緊張、資源國家化、去全球化、貿易緊張，以及通膨持續高漲與經濟增長放緩等。報告表示，雖然美國聯準會仍堅持鷹派的立場，但一旦聯準會開始暗示利率可能觸頂，金價也將開始上漲。

道富環球投資管理（State Street Global Advisors）首席黃金策略師米林史坦利（George Milling-Stanley）報告表示，美國聯準會的政策立場並非是堅定不可撼動的，一旦全球經濟陷入衰退，聯準會的政策立場也會迅速改變。該行預期明年上半年聯準會仍將升息，但可能在2023年底或2024年初，聯準會就會被迫降息。

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