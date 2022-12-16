12/16期貨市場掃描

美股

最新經濟數據顯示11月零售銷售額的跌幅高於預期、引發聯準會（Fed）可能導致經濟陷入衰退疑慮，美國四大指數全面下殺，道瓊工業平均指數大跌700多點、為9 月以來跌勢最慘烈的一天。

道瓊工業平均指數12月15日終場下挫2.25％（764.13點）、收33,202.22點，創11月9日以來收盤新低。那斯達克指數下挫3.23％（360.36點）、收10,810.53點，創11月 9日以來收盤新低。標準普爾500指數下挫2.49％（99.57點）、收3,895.75點，創11月 9日以來收盤新低。費城半導體指數下挫4.17％（115.86點）、收2,661.40點，創11月 9日以來收盤新低。

零售銷售數據令人失望，暗示通膨開始衝擊消費者。美國商務部公布的11月零售銷售額月減0.6％、為超過一年以來最差勁的表現，減幅也高於道瓊社調查的經濟學家預估值0.3％。

相較之下，新公布的上周首次申請失業救濟金人數下滑，暗示就業市場仍吃緊。Fed認定，就業市場必須轉弱，才能協助通膨降溫。

聯邦公開市場委員會（FOMC）14日結束貨幣政策會議後一如預期升息兩碼至4.25~4.50％，創15年以來新高。最新釋出的「利率預期點狀圖」（dot plot，是依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率的預測所繪製的點狀圖）顯示，19名Fed決策成員預測，2023年終點利率（terminal interest rate，指Fed升息循環終點）將上探5.1％，高於9 月預測的4.6％，且至2023年底都不會降息。

CNBC報導，LPL Financial全球策略長Quincy Krosby15日發表研究報告指出，美股如今聚焦經濟衰退疑慮，開始質疑Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在布魯金斯學會（Brookings Institution）演說時提及的軟著陸。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月15日收盤下跌1.17美元或1.5％至每桶76.11美元，因對經濟擔憂的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌1.49美元或1.8％至每桶81.21美 元。

外匯經紀商萬達公司（OANDA）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）表示，聯準會傳遞出仍將繼續升息的強烈訊號，這也加深全球經濟衰退的擔憂，澆熄了油價連續3 天的漲勢。聯準會主席鮑爾表示，緊縮政策的全面影響尚未顯現，還有更多的工作要做，預計持續的升息是適當的。

高盛（Goldman Sachs）最新報告預估2023年全球石油需求將增長200萬桶/日，主要受到中國防疫限制放寬帶動需求的影響；相比國際能源署的預估為年增170萬桶/日，石油輸出國組織的預估為年增225萬桶/日。高盛也將2023年布蘭特原油均價預估從每桶110美元下調至每桶98美元，西德州原油均價預估從每桶105美元下調至每桶92美元。

國際能源署（IEA）在月報當中將2023年全球石油需求的增長預估較前月上調10萬桶至年增170萬桶/日，稱預期中國石油需求可望有所恢復的影響。2022年全球石油需求增長預估也較前月上調14萬桶至年增230萬 桶，報告表示，雖然近期石油需求已經進入淡季，並且全球經濟增長放緩，但石油消費的數據仍意外強勁，主要的增長來源包括中國大陸、印度以及中東地區。

石油輸出國組織（OPEC）本月報告則是表示，2022年 全球石油需求預估將年增255萬桶/日，至9,956萬桶/日；2023年全球石油需求預估將年增225萬桶/日，至1.018億桶/日，與前月報告的預估基本相同。報告表示，2023年全球石油需求增長的動能主要來自於中國大陸，因防疫限制將有所放寬的影響。

美國能源部12月14日公布，截至12月9日，美國商業原油庫存較前周增加1,020萬桶至4.241億桶，汽油庫存增加450萬桶至2.236億桶，蒸餾油庫存增加140萬桶至1.202億桶。與過去5 年的同期平均值相比，上周美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少了6％、3％與8％。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨12月15日上漲，黃豆則是下跌，因美元上漲將削弱美國黃豆的出口競爭力，黃豆是當季美國農產品出口的主力。3月玉米期貨收盤上漲0.5％至每英斗6.5350美元，3月小麥上漲1.1％至每英斗7.5725美元，1月黃豆下跌0.6％至每英斗14.7350美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨12月 15日下跌0.4％至每磅81.03美分，3月粗糖期貨下跌1.5％至每磅19.98美分。

阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所12月14日報告表示，受到乾旱以及霜凍等不利天氣的影響，阿根廷小麥產量預估進一步下調30萬噸至1,150萬噸。下半年以來由於天氣的嚴重乾旱，交易所持續下調阿根廷的小麥產量預估，相比今年5 月時，交易所對阿根廷小麥產量的預估為1,900萬噸，上年度產量為2,215萬噸。美國農業部本月報告也將阿根廷小麥產量預估大幅下調300萬噸至1,250萬噸，出口量預估也下調250萬 噸至750萬噸。

聯合國糧農組織2022年，全球穀物產量最新預估為27.56億 噸，較前月下調720萬噸，較上年度減少2.0％（5700萬噸），主要是受到玉米與小麥產量預估下調的影響。報告表示，2022年，全球粗糧產量預估下調500萬噸至14.62億噸，較上年度將減少3.1％，主要因為烏克蘭玉米收成前景下降的影響。2022年全球小麥產量預估也下調270萬噸至7.812億噸，主要因為阿根廷嚴重乾旱的影響。

美國能源部12月 14日公佈，截至12月 9日當周，乙醇日均產量為106.1萬桶，較前周減少1.5％，較去年同期減少2.4％，估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.114億英斗。美國能源部預估，今明兩年美國乙醇日均產量將分別達到102萬桶與100萬桶，高於2021年的98萬桶/日。美國農業部則是預估，9月 起的2022/23年度，乙醇玉米使用量預估為52.75億英斗，周均使用量1.014億英斗。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月15日收盤下跌30.9美元或1.7％至每盎司1,787.8美元，美元指數上漲1％，3月白銀期貨下跌3.4％至每盎司23.305美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌2.5％至每盎司1,013.2美元，3月鈀金期貨下跌5.6％至每盎司1,813.60美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）15日黃金持有量減少1.16公噸至911.56公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有減少57.25公噸至14,601.21公噸。

金價未來走勢仍繫於通膨與央行政策。荷蘭國際集團（ING）商品策略主管帕特森（Warren Patterson）報告表示，過去3 個月來金價已經上漲約8％，本周並寫下近 6個月來的新高，因市場預期通膨將會降溫，而聯準會的升息幅度也可望放緩的影響。美國11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1％，月增率0.1％；核心CPI月增率0.2％，年增率6.0％；數據均低於市場的預期，CPI年增率並寫下去年12月以來的新低。

美國聯準會14日將聯邦基金利率目標區間上調50個基點到4.25％至4.5％之間，符合市場的預期。這也是聯準會今年第7 次升息，累計升息425基點。聯準會主席鮑爾表示，緊縮政策的全面影響尚未顯現，還有更多的工作要做，預計持續的升息是適當的。鮑爾對明年2 月1 日會議升息50還是25個基點的可能性持開放態度，稱升息幅度由經濟數據決定。

荷蘭國際集團報告表示，雖然美國通膨仍遠高於聯準會的目標，但通膨開始下滑令市場預期美國這一輪升息周期的利率高點已經接近；如果通膨持續下滑的話，聯準會的升息力度也將會縮減，這會對美元造成壓力，而對金價則是有利。報告預估，在升息力度減弱的預期下，明年金價仍有進一步上漲的潛力。

報告表示，聯準會今年的大幅度升息是打壓金價的一大主因，投資人被更高的孳息吸引，導致黃金ETF（交易所交易基金）的持倉減少；明年的利率趨勢如果有所扭轉的話，無論是升息幅度放緩、暫停升息，或甚至是開始降息，黃金ETF的投資需求也將會回流。根據世界黃金協會的報告，2022年 11月，全球黃金ETF持倉減少34公噸，為連續第7 個月減少，累計今年1-11月的黃金ETF持倉減少83公噸。

※本文章由群益期貨授權提供，欲觀看更多期貨市場資訊，可至群益期貨網站。