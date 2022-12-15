經濟衰退隱憂加重 台指期跌逾百點

美國聯準會（Fed）拉長升息戰線，2023年終端利率恐將攀升至5％以上，料到2024年才會開始降息，且Fed進一步下修明年的經濟成長率至0.5％，經濟軟著陸的機會持續降低，部分總經數據已出現衰退跡象，台指期15日夜盤下跌124點，暫報14,589點。

Fed利率決策會議後，在美股15日開盤前夕，部分數據提前揭露，當中除勞動力市場持續強勁，上周初請失業金人數報21.1萬人，優於預期及前值外，美國11月零售銷售數據月減0.6％、11月核心零售銷售月減0.2％，降幅均超過市場預期，另外12月費城聯儲製造業指數亦降至-13.8。

美股主要指數15日早盤持續承壓，台灣期交所內的美股三大指數期貨再度走跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報375點、50點與147點；至於英國富時100指數期貨也有56點跌點，暫以7,433點作收。

台股方面，依據Fed最新點陣圖，2023年恐有三碼的升息空間，但大盤15日利空反映淡化，加上台積電15日再度上演一日填息的戲碼，內資接手主戰場後中小型股活蹦亂跳，率領大盤在平盤附近進行整理，終場小跌5點，以14,734點作收。期貨方面，外資15日賣超11.72億元，並反手加碼772口期貨多單，未平倉淨部位達5,572口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤則依序走跌146點、8.55點、42點。