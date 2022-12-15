12/15期貨市場掃描

美股

聯準會（Fed）雖如期升息兩碼（50個基點）、但其經濟展望卻預測利率恐在更長的時間內升更高，衝擊美國四大指數由紅翻黑。

道瓊工業平均指數12月 14日終場下跌0.42％（142.29點）、收33,966.35點。那斯達克指數下跌0.76％（85.93點）、收11,170.89點。標準普爾500指數下跌0.61％（24.33點）、收3,995.32點。費城半導體指數下跌1.57％（44.26點）、收2,777.27點。

聯邦公開市場委員會（FOMC）14日結束貨幣政策會議後一如預期升息兩碼至4.25~4.50％，同時預測2023年底前至少還會額外升息75個基點，失業率也會增加、經濟成長則幾乎停滯。

FOMC最新釋出的「利率預期點狀圖」（dot plot，是依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率的預測所繪製的點狀圖）顯示，19名Fed決策成員預測，2023年終點利率（terminal interest rate，指Fed升息循環終點）上探5.1％，高於9 月當時預測的4.6％，且至2023年底都不會降息。

值得注意的是，FOMC會後聲明保留了「持續調升貨幣政策目標區間將是恰當舉措」這行關鍵文字。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell、見圖）14日於記者會上表示，現在要討論降息仍嫌太早，重點在於貨幣政策必須對經濟產生足夠限制，以便讓通膨降回2％目標。

鮑爾並暗示，需看到更多經濟數據，Fed才會顯著改變對通膨的看法，這衝擊原本走強的四大指數翻黑下殺至盤中最低點。鮑爾表示，「10月、11月的通膨報告顯示，物價月增幅確實出現受歡迎的趨緩跡象。但Fed仍需看到比這多出許多的證據（substantially more evidence），才能確信通膨會持續不斷地下降。」

CNBC報導，Morgan Stanley Investment Management分析師Jim Caron表示，Fed預測的2023年終點利率從9 月的4.6％上修至5.1％，然後完全忽略通膨速率開始下降的事實，這讓FOMC聲明顯得相當鷹派。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月14日收盤上漲1.89美元或2.5％至每桶77.28美元，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲2.02美元或2.5％至每桶82.70美元。國際能源署（IEA）在月報當中將2023年全球石油需求的增長預估較前月上調10萬桶至年增170萬桶/日，稱預期中國石油需求可望有所恢復的影響。

石油輸出國組織（OPEC）的月報表示，2022年全球石油需求預估將年增255萬桶/日，至9,956萬桶/日；2023年全球石油需求預估將年增225萬桶/日，至1.018億桶/日，與前月報告的預估基本相同。

報告表示，2023年全球石油需求增長的動能主要來自於中國大陸，因防疫限制將有所放寬的影響。作為全球第二大的石油消費國，大陸2022年石油需求預估將年減18萬桶/日，至1,479萬桶/日；2023年，中國石油需求則預估將年增53萬桶/日，至1,532萬桶/日。

2023年，全球石油需求增長較多的地區還包括亞洲其他地區（35萬桶/日）、中東（33萬桶/日）、美國（26萬桶/日）以及印度（25萬桶/日）等。報告表示，11月，OPEC一籃子油價平均價格為每桶89.73美元，較前月下跌4.2％或每桶3.89美元。

報告表示，2022年全球經濟增長率預估為2.8％，2023年全球經濟增長則預估將放緩至2.5％。在主要的石油消費國當中，只有中國大陸明年經濟增速（4.8％）可望高於今年（3.1％）。今明兩年，美國經濟成長率預估分別為1.7％與0.8％，歐盟經濟成長率預估分別為3.0％與0.3％，印度經濟成長率預估分別為6.5％與5.6％。

報告表示，2022年，OPEC以外的石油產量預估將年增190萬桶/日，產量增長主要來自於美國、加拿大、圭亞那、俄羅斯、中國與巴西，挪威與泰國產量則是減少。2023年，OPEC以外的石油產量預估將年增150萬桶/日，產量增長主要來自於美國、挪威、巴西、加拿大、哈薩克與圭亞那，俄羅斯與墨西哥的產油則預期減少。

農產品

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月14日收盤上漲1.89美元或2.5％至每桶77.28美元，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲2.02美元或2.5％至每桶82.70美元。國際能源署（IEA）在月報當中將2023年全球石油需求的增長預估較前月上調10萬桶至年增170萬桶/日，稱預期中國石油需求可望有所恢復的影響。

石油輸出國組織（OPEC）的月報表示，2022年全球石油需求預估將年增255萬桶/日，至9,956萬桶/日；2023年全球石油需求預估將年增225萬桶/日，至1.018億桶/日，與前月報告的預估基本相同。

報告表示，2023年全球石油需求增長的動能主要來自於中國大陸，因防疫限制將有所放寬的影響。作為全球第二大的石油消費國，大陸2022年石油需求預估將年減18萬桶/日，至1,479萬桶/日；2023年，中國石油需求則預估將年增53萬桶/日，至1,532萬桶/日。2023年，全球石油需求增長較多的地區還包括亞洲其他地區（35萬桶/日）、中東（33萬桶/日）、美國（26萬桶/日）以及印度（25萬桶/日）等。報告表示，11月，OPEC一籃子油價平均價格為每桶89.73美元，較前月下跌4.2％或每桶3.89美元。 報告表示，2022年全球經濟增長率預估為2.8％，2023年全球經濟增長則預估將放緩至2.5％。在主要的石油消費國當中，只有中國大陸明年經濟增速（4.8％）可望高於今年（3.1％）。今明兩年，美國經濟成長率預估分別為1.7％與0.8％，歐盟經濟成長率預估分別為3.0％與0.3％，印度經濟成長率預估分別為6.5％與5.6％。

報告表示，2022年，OPEC以外的石油產量預估將年增190萬桶/日，產量增長主要來自於美國、加拿大、圭亞那、俄羅斯、中國與巴西，挪威與泰國產量則是減少。2023年，OPEC以外的石油產量預估將年增150萬桶/日，產量增長主要來自於美國、挪威、巴西、加拿大、哈薩克與圭亞那，俄羅斯與墨西哥的產油則預期減少。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月14日收盤下跌6.8美元或0.4％至每盎司1,818.7美元，美元指數下跌0.4％，3月白銀期貨上漲0.6％至每盎司24.136美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.02％至每盎司1,038.7美元，3月鈀金期貨下跌0.8％至每盎司1,992.10美元。

美國聯準會14日將聯邦基金利率目標區間上調50個基點到4.25％至4.5％之間，符合市場的預期。這也是聯準會今年第7 次升息，累計升息425基點。聯準會主席鮑爾表示，緊縮政策的全面影響尚未顯現，還有更多的工作要做，預計持續的升息是適當的。鮑爾對明年2 月1 日會議上升息50還是25個基點的可能性持開放態度，稱升息幅度由經濟數據決定。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）14日黃金持有量增加2.31公噸至912.72公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金。（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少54.39公噸至14,658.46公噸。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）報告表示，金價未來12-18個月有可能再創新高，因全球大國衝突的環境下，央行將傾向於減持外匯儲備並增加黃金儲備；且各國政府將持續推進包括能源轉型在內的赤字支出項目，以及2023年全球經濟衰退的風險將會令央行的流動性窗口再次打開等因素的影響。

中國人民銀行公佈的數據顯示，中國央行11月黃金儲備增加32公噸，為三年多來首次增加。這使得中國央行的黃金儲備總量達到1980公噸，為全球第六大黃金儲備國。世界黃金協會的報告表示，2022年第三季，全球黃金需求年增28％至1,181公噸，主要受到央行黃金購買量達到400公噸，創下季度新高的帶動；累計今年前三季黃金需求年增18％至3,386公噸。

漢森表示，中國央行增持黃金儲備是一個強烈的訊號，並且未來可能還有更多增加的空間，因中國黃金儲備僅占外匯儲備的3.2％，相比美國黃金儲備達到8,133公 噸，占外匯儲備的2/3比重，因美元擁有全球支付貨幣的地位。中國正嘗試與美元的地位競爭，包括以人民幣採購原油等，如果人民幣的國際支付地位提升，中國央行將有更大動力提升黃金儲備。

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