民法成年下修 期貨開戶仍須滿20歲

民法成年年齡明年1月1日起，將從現行20歲降為18歲，金管會多項金融行為及要求亦跟著著下調，如信用卡正卡及現金卡申請人年齡門檻、保險業務員與證券業業務員從業最低年齡、及保單電話行銷要保人最低年齡等，明年起都降到18歲，僅期貨開戶，因考慮風險及槓桿比率過高，金管會仍堅持一定要年滿20歲才能開戶。

多年以來成年年齡是20歲，但隨著民法修正後，從明年1月1日起，成年門檻降為18歲，許多法定行為亦跟著下修年齡門檻。金管會今年都已調整法規文字，將金融行為年齡限制，一律改成「成年」，即民法修正條文明年上路時，就會跟著一起降到18歲。

在銀行局部分就是修正信用卡業務機構管理辦法第21條，及現金卡應注意事項第五點，信用卡正卡申請人及現金卡申請人過去要求應滿20歲，現修正為應為成年人，明年起就是年滿18歲就能申請信用卡。

保險局亦有二項修正，第一是保險業務員管理規則，規定業務員要有行為能力，過去要年滿20歲，現已修正為業務員應成年，即明年年滿18歲即可作保險業務員；另外修正保險代理人及保險經紀人公司辦理電話行銷業務應注意事項，要保人要年滿20歲修正為應成年，即年 滿18歲亦可成為電銷的保單要保人。

證期局部分，有證交法54條規定證券業務人員年齡，及營業執照審核要點，證券業務人員都已改為應成年，明年亦會跟著降為年滿18歲，即可作證券業務人員；只有期貨商管理規則第25條，金管會認為期貨開戶及投資是槓桿較高的操作，有較高風險，因此已確定維持現行規定不修正。