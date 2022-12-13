美CPI大幅下滑 台指期夜盤強彈

美國勞工部公布11月消費者物價指數（CPI）年增7.1％、核心CPI年增6％，均低於前值及市場預期，作為美國聯準會（Fed）12月利率決策會議前最後發布的通脹數據，該數據再度成為Fed縮減升息步伐的重要依據，激勵台指期13日夜盤大漲逾200點，報14,727點。

根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，12月升息兩碼的機率高達八成以上，屆時基準利率區間將來到4.25％～4.5％。美股指數期貨13日反映通膨數據下滑，在現貨開盤前率先表態，台灣期交所內的美股三大指數期貨全數走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報676點、101.5點與450點；至於英國富時100指數期貨也有30點漲點，暫以7,501點作收。

台股方面，大盤13日受盤面觀望氣氛影響，買氣不足，收盤下跌89點，收在14,522點，處在月線下持續進行整理，單日成交值仍不足2,000億元。期貨方面，外資13日賣超102.39億元，並同步加碼4,050口期貨空單，未平倉淨部位達5,406口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤則依序走揚201點、11.5點、51點。