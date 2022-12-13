12/13期貨市場掃描

美股

關鍵的11月消費者物價指數（CPI）報告及聯準會（Fed）利率決策出爐前夕，美國四大指數12日拉尾盤跳高。

道瓊工業平均指數12月12日終場上漲1.58％（528.58點）、收34,005.04點。那斯達克指數上漲1.26％（139.12點）、收11,143.74點。標準普爾500指數上漲1.43％（56.18點）、收3,990.56點。費城半導體指數勁揚2.14％（58.19點）、收2,779.21點。

眾所矚目的消費者通膨數據即將在13日出爐。根據路透社調查，經濟學家預測11月CPI年增率將從10月的7.7％趨緩至7.3％，而排除食物及能源價格的核心CPI年增率也會從6.3％趨緩至6.1％。

值得注意的是，消費者的通膨預期有降溫跡象。紐約聯邦儲備銀行12日釋出的調查顯示，消費者預期未來一年通膨率將達5.2％、較10月低0.7個百分點。未來3 年的通膨預期也下降0.1個百分點至3％，5年通膨預期則下降0.1個百分點至2.3％。

摩根大通（JPMorgan Chase&Co.、通稱小摩）12日大膽預測，若11月CPI年增率降至6.9％甚或更低，則標普500有大漲8~10％的潛力，這會使指數10月以來的累積漲幅突破20％，技術性結束這波長達12個月的熊市。不過，小摩團隊警告，這個情境發生的機率只有5％。

聯邦公開市場委員會（FOMC）即將在13日展開為期兩天的貨幣政策會議。華爾街日報（WSJ）素有「Fed傳聲筒」稱號的記者Nick Timiraos12日發文指出，過去一年來，Fed官員們對於升息抗通膨大都沒有異議，但最近內部開始有不同聲音，對於未來的政策路徑意見分歧。

路透社報導，Kace Capital Advisors經營夥伴Ken Polcari指出，美股跳漲代表投資人期盼明（13）日公布的11月CPI年增率將降至6 字頭，遠低於經濟學家預估的7.3％。若真如此，則至少短期內確實有振奮的理由。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月12日 收盤上漲2.15美元或3％至每桶73.17美元，主要因為供應擔憂以及預期中國需求回升的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.89美元或2.5％至每桶77.99美元。

獨立諮詢公司Ritterbusch&Associates總裁里特布什（Jim Ritterbusch）表示，美國與加拿大之間重要原油管道基石油管（Keystone XL）上周發生洩漏事故之後，修復時間可能較預期更長，預期將會令原油期貨交割地點庫欣（Cushing）的原油庫存進一步下滑。

標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）報告表示，隨著中國防疫管制的放寬，2023年大陸航空煤油以及汽油的需求預期將會增長，但短期內面臨即將到來的農曆春節返鄉以及旅遊潮，仍須留意感染人數會否重新攀高。大陸國家衛健委公布，10日新增本土確診及無症狀感染合計10,597例（2270+8327），相比上月末逾4萬例的新高已經明顯下降。

報告預估，2023年，大陸汽油需求可望年增7％至360萬桶/日，但在2022年第四季以及2023年第一季，大陸汽油需求仍預估將年減10％至320萬桶/日。2023年大陸航空煤油需求預估將年增36％至65.6萬桶/日，第二季或第三季之後旅遊需求預期將有較明顯的恢復；但今年第四季航空煤油需求仍預估將年減34％至41.4萬桶/日，明年第一季可望略增至48.6萬桶/日。

分析師指出，在防疫管制放寬之後，農曆春節多數民眾的移動限制已經消失，汽油需求也將恢復。大陸發布的防疫「新十條」要求不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼。不得採取各種形式的臨時封控。具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨12月12日上漲，因擔憂黑海的供應；黃豆則是下跌，因擔憂中國需求放緩，以及阿根廷降雨舒緩旱象的影響。3月玉米期貨收盤上漲1.6％至每英斗6.54美元，3月小麥上漲2.8％至每英斗7.5475美元，1月黃豆下跌1.6％至每英斗14.6050美元。有「黑海明珠」之稱的烏克蘭港口敖德薩（Odessa）遭俄羅斯無人機襲擊導致大斷電，影響穀物的供應。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨12月12日下跌1.9％至每磅79.39美分，3月粗糖期貨下跌1.1％至每磅19.38美分。

美國農業部12月9日報告將全球小麥產量預估較前月下調210萬噸至7.806億噸，其中阿根廷小麥產量預估下調300萬噸至1,250萬噸，主要因為天氣乾旱的影響；加拿大小麥產量預估下調120萬噸至3,380萬噸，澳洲小麥產量預估則是上調210萬噸至3,660萬噸。阿根廷小麥出口量預估下調250萬噸至750萬噸，澳洲小麥出口量預估上調150萬噸至2,750萬噸。美國小麥產量與出口量預估均維持不變，分別為4,490萬噸與2,110萬噸。

2022/23年度，全球玉米產量預估較前月下調650萬噸至11.62億噸。其中，烏克蘭玉米產量預估下調450萬噸至2,700萬噸，主要因為戰爭的影響；俄羅斯玉米產量預估下調100萬噸至1,400萬噸，歐盟玉米產量預估下調60萬噸至5,420萬噸，南非玉米產量預估下調50萬噸至3,026萬噸。美國玉米產量預估維持不變為3.538億噸，出口量預估則是下調190萬噸至5,270萬噸，因美國玉米較高的價格在國際出口市場遭遇強大的競爭壓力。

全球黃豆產量預估較前月小幅上調60萬噸至3.912億噸，兩大產國巴西與美國黃豆產量與出口量預估均與前月相同維持不變。巴西黃豆產量與出口量預估分別為1.52億噸與8,950萬 噸，美國黃豆產量與出口量預估分別為1.183億噸與5,566萬 噸，阿根廷黃豆產量預估維持不變為4,950萬噸，出口量預估則是上調50萬噸至770萬噸。中國大陸黃豆進口量預估也維持不變為9,800萬噸，較上年度的9,160萬噸將增長7％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月 12日收盤下跌18.4美元或1％至每盎司1,792.3美元，因美元、美股與美債殖利率回升，黃金多頭在本周的聯準會會議前退場觀望，3月白銀期貨下跌1.3％至每盎司23.403美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌2.7％至每盎司1,008美元，3月鈀金期貨下跌4.3％至每盎司1,884.10美元。

世界黃金協會發布2023年黃金展望報告表示，經濟、通膨以及利率將是未來一年影響金價表現的主要因素。報告表示，從歷史上來看，溫和的衰退以及企業獲利疲軟通常對金價有利，通膨降溫以及美元走弱也會支撐金價。隨著防疫限制的放寬，中國大陸明年經濟增長將有望改善，此也將提振黃金的消費需求。全球地緣政治局勢持續緊張則將令黃金坐穩避險資產的地位。

報告表示，金價明年上半年仍將遭遇逆風，主要因為經濟擔憂將拖累整體商品市場，黃金也恐難倖免。長期公債殖利率預期仍將維持在較高水平，但還達不到在歷史上足以打擊金價的水平（4％以上）。整體而言，報告預估，明年的金價走勢將是穩定中偏向正面的表現。

報告表示，2023年全球經濟展望偏向低迷，全球經濟成長率預估為2.1％，除卻金融海嘯以及全球疫情時期，此將是40年來最低的經濟成長率，也符合國際貨幣基金（IMF）此前對全球經濟衰退的定義，即經濟成長率低於2.5％。報告指出，當前全球採購經理人指數已經降至50以下的收縮區域，暗示經濟衰退的威脅正在逼近。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，分析師對本周（12.12~12.16）金價表現的看法呈現多空僵持。在針對分析師的調查中，有41％認為本周金價將會上漲，也有41％預期下跌，有17％預期將盤整持平。在普通投資者的投票當中，有68％認為本周金價將會上漲，17％預期下跌，15％認為盤整持平。

SIA財富管理公司（SIA Wealth Management）首席市場策略師席斯基（Colin Cieszynski）表示，本周影響金價最重要的事件無疑是聯準會的會議，雖然市場普遍預期聯準會的升息幅度將放緩至兩碼，但聯準會仍有可能再次提高對利率頂點的預測，此將會提振美元並對金價不利。

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