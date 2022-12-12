12/12期貨市場掃描

美股

美股周五下跌，PPI數據高於預期、美債殖利率上揚，以及本周CPI通膨數據與聯準會會議之前，股市投資人謹慎觀望。阿默普萊斯金融公司（Ameriprise Financial，Inc.）首席市場策略師薩格林本（Anthony Saglimbene）表示，他認為市場對於明年下半年某個時點聯準會將開始降息的市場預期有些過於樂觀，周五公布的生產者物價指數（PPI）顯示通膨仍高，聯準會的升息可能還會持續一段時間。

道瓊工業平均指數12月9日終場下跌0.90％（305.02點）、收33,476.46點。標準普爾500指數下跌0.73％（29.13點）、收3,934.38點。那斯達克指數下跌0.70％（77.39點）、收11,004.62點。費城半導體指數下跌0.86％（23.72點）、收2,721.02點。上周，三大指數分別下跌2.8％、3.4％與4％。

道瓊指數占比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.69％）下跌1.98％，高盛（權重6.99％）下跌 0.61％，家得寶（權重6.32％）上漲0.95％，安進（權重 5.57％）下跌0.16％，麥當勞（權重5.33％）上漲0.22％。

經濟數據方面，9日公布的美國11月生產者物價指數月增0.3％、年增7.4％，分別高於市場預期的月增0.2％與年增7.2％。12月密西根大學消費者信心初值為59.1，優於經濟學家預估的56.5；消費者對未來一年的通膨預期降至4.6％，則是創下2021年 9月以來的新低。

本周二（13日）美國將公布11月消費者物價指數（CPI），市場預期11月CPI年增率7.3％，月增率0.3％；核心CPI月增率0.4％，年增率6.1％。美國聯準會將於13至14日召開貨幣政策會議，市場預期聯準會將升息2 碼。

斯巴達資本證券（Spartan Capital Securities）首席市場經濟學家卡迪羅（Peter Cardillo）表示，PPI數據高於預期有些令市場意外，對股市氣氛造成負面的影響。基石財富（Cornerstone Wealth）投資長霍奇（Cliff Hodge）表示，市場對利率決策高度關注，他認為聯準會仍將堅持較為鷹派的立場。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月 9日收盤下跌0.44美元或0.6％至每桶71.02美元，創下年內新低，因對需求擔憂的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.05美元或0.1％至每桶76.10美元。上周，NYMEX原油下跌11.2％，布蘭特原油下跌11.1％，分別寫下今年4月以及8月以來的單周最大跌幅，因OPEC+未進一步減產的影響。

OilX資深分析師克羅斯比（Neil Crosby）表示，市場逐漸認為對俄制裁以及每桶60美元的油價上限對俄羅斯原油供應的影響可能不如原先預期的那樣嚴重。阿格斯（Argus Media）首席經濟學家費夫（David Fyfe）表示，投資人認為在升息的衝擊下，今年冬天美歐經濟都將較為困難，而中國重新開放的腳步也將是緩慢的，在在都會影響到石油的需求。

中海油集團能源經濟研究院院長王震10日於第二屆中國海洋能源發展論壇上表示，中國國內油氣生產保持良好勢頭，大陸原油、天然氣對外依存度有望下降。報告預估，2022年大陸原油產量將達到2.05億噸左右，是2016年以來首次超過2億噸；預計全年天然氣產量達2211億立方公尺，較上年度將增長6.5％。

中國國家統計局9日發布，11月全國工業生產者出廠價格年減1.3％，續創2020年11月以來的兩年新低，工業生產者購進價格年減0.6％。上海保銀投資管理（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張志威表示，生產者物價顯示中國的經濟動能走弱，政府可能推出更多措施提振市場以及房市的信心。

俄羅斯總統普丁9 日表示，西方對俄羅斯石油進行限價的措施不會對俄羅斯產生任何影響，反而將導致石油行業陷入「零投資」的困境，最終導致石油價格的上漲，並使得世界能源市場陷入崩潰。普丁表示，作為回應措施，俄羅斯正在考慮減少石油產量。俄羅斯將在幾天後頒布總統令公布其具體對應措施。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨12月9日下跌，黑海地區供應增長壓抑麥價，玉米則是上漲。3月玉米期貨收盤上漲0.2％至每英斗6.44美元，3月小麥下跌1.6％至每英斗7.3425美元，1月黃豆下跌0.2％至每英斗14.8375美元。上周，黃豆上漲3.2％，小麥與玉米下跌3.5％與0.4％。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨12月9日上漲0.1％至每磅80.95美分，上周下跌2.7％；3月粗糖期貨下跌0.4％至每磅19.60美分，上周上漲0.6％。

美國農業部12月8日公布11月25日至12月 1日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2022/2023年度，小麥一周出口淨銷量較前周的155,500公噸增加至189,900公噸，銷售增加主要來自於中國大陸（65,000公噸）、伊拉克（50,000公噸）與墨西哥（34,200公噸）。

小麥當周出口裝船量較前周的271,200公噸減少至257,400公噸，主要出口市場為菲律賓（110,000公噸）、日本（35,000公 噸）、阿爾及利亞（32,600公噸）、墨西哥（31,700公噸）與奈及利亞（30,000公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年減3％至975萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減 70萬噸至2,110萬噸。

9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量較前周的602,700公噸增加至691,600公噸，銷售增加主要來自於墨西哥（333,100公噸）、中國大陸（204,900公噸）與哥斯大黎加（122,300公噸）。

玉米當周出口裝船量較前周的344,500公噸增加至900,100公 噸，主要出口市場為中國大陸（474,900公噸）與墨西哥（344,200公噸）。美國農業部預估本年度玉米出口量將年減13％至5,460萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月9日收盤上漲9.2美元或0.5％至每盎司1,810.7美元，美元指數上漲0.1％，3月白銀期貨上漲2％至每盎司23.717美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲2.1％至每盎司1,036.2美元，3月鈀金期貨上漲2％至每盎司1,968.80美元。上周，金銀鉑鈀分別上漲0.1％、2％、0.9％、3.6％。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）9日黃金持有量增加2.32公噸至910.41公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少62.97公噸至14,730.03公 噸。

中國人民銀行公布的數據顯示，中國央行11月黃金儲備增加32公噸，為三年多來首次增加。這使得中國央行的黃金儲備總量達到1980公噸，為全球第六大黃金儲備國。

世界黃金協會發布2023年黃金展望報告認為，過去一年，世界經濟經歷了各種衝擊，主要是由於各國央行加大力度抗擊通膨，通膨和央行升息之間的相互作用將是決定2023年金價表現的關鍵。歷史數據顯示，溫和的經濟衰退對金價有利；隨著通膨回落，美元進一步走軟也將為金價提供支撐；地緣政治風險也令黃金成為一種有價值的尾部風險對沖工具。另一方面，全球經濟放緩對大宗商品造成的壓力可能會在2023上半年給金價帶來阻力。

世界黃金協會的研究顯示，股債組合中加入黃金後，組合波動率和最大風險顯著下降，用於衡量風險調整後收益的夏普比率則有所提高。黃金除了由其抗通膨性、對標美元等特點帶來的投資價值之外，與股、債之間相關性低，因而具有降低組合波動率、分散組合風險的長期配置價值。

報告指出，今年以來，面對強勢的美元，多數非美元貨幣都出現明顯貶值，因此大部分非美元計價的黃金都獲得了不錯的漲幅。數據顯示，年初至今，歐元金價上漲6％，日圓金價上漲15％，英鎊金價上漲8％，人民幣金價也上漲了7％。

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