12/9期貨市場掃描

美股

上周申請失業救濟金人數跳增、引發聯準會（Fed）升息速度可能很快就趨緩的期待，美國四大指數全面走揚，由半導體、科技類股領軍上漲。

道瓊工業平均指數12月8日終場上漲0.55％（183.56點）、收33,781.48點。那斯達克指數上漲1.13％（123.45點）、收11,082.00點，結束連續4 個交易日跌勢。標準普爾500指數上漲0.75％（29.59點）、收3,963.51點，結束連續5 個交易日跌勢。費城半導體指數勁揚2.67％（71.48點）、收2,744.73點。

美國最新公布的數據顯示，上周首次申請失業救濟金人數略增至230,000人，符合道瓊社調查的經濟學家預估值。值得注意的是，連續申請失業救濟金人數較前周大增62,000人至167萬人，創2月以來新高。這暗示，隨著美國經濟趨緩，遭到裁員的人數也跟著穩定上揚。

美國勞工部甫於12月2日公布，11月非農業就業人數新增263,000人，平均時薪更月增0.6％、年增5.1％。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測11月就業人數僅將新增200,000人，平均時薪月增率、年增率也只會達0.3％、4.6％。當時這份就業報告引發Fed恐怕得積極升息的疑慮，一度衝擊美股下挫。

Merion Capital Group市場策略長Richard Farr表示，連續申請失業救濟金人數跳高，市場認為這將減輕聯準會（Fed）繼續升息的部分壓力。

然而，部分經濟學家認為，將申請失業救濟金人數增加解讀成就業市況減弱，恐怕仍嫌過早，季節性因素讓市況難以評估。花旗美國經濟學家Isfar Munir8日透過研究報告表示，假期期間招聘活動降溫、勞工尋找新工作的意願下降，推升了感恩節至新年期間的失業救濟金申請人數。

Munir表示，「雖然連續申請失業救濟金人數已連續攀高數周，但超乎尋常的季節性趨勢，讓我們不敢對這份數據妄下定論。」

原油

紐約商品期貨交易所（NYMEX）近（1）月西德州中級（WTI）原油期貨連續第5 個交易日收低，周四（12月 8日）下跌0.8％（0.55美元）、收71.46美元，創2021年12月21日 以來收盤新低；盤中最低跌至71.12美元、較周一盤中最高價（82.72美元）下跌14.0％（11.6美元）。

道瓊社報導，NYMEX近月WTI原油期貨5 連跌、創2021年8月20日以來最長連續下跌紀錄。

美國能源部（DOE）能源情報署（EIA）周三公布，截至2022年12月2日為止的四周期間，美國汽油產品供應量（需求指標）平均每天年減7.1％至843.6萬桶、創2000年同期（排除2020年同期不計）最低，同時也創2022年1月 28日當周以來最低四周平均值。

MarketWatch報導，Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey周四受訪時表示，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周日決議維持原油產量目標不變後，交易商更加關注原油需求預期，EIA數據顯示消費者需求在接近年底時進一步惡化。

TC Energy Corp周四在發現漏油後、停止Keystone管線（每日運送610,000桶）原油運送作業。

Thomson Reuters周四報導，Again Capital LLC合夥人John Kilduff指出，Keystone管線應該會很快恢復運作、不會造成顯著損失。

白宮10月 18日表示，拜登政府計畫在原油跌至每桶67-72美元時回補戰備儲油（SPR）庫存。

截至12月 2日為止當周，美國SPR原油庫存報3.87億 桶，低於前一周的3.891億桶以及2021年 12月 3日當周的6.009億桶。

EIA統計顯示，2022年 10月美國零售普通汽油每加侖報 3.82美元、54％的成本出自原油。

美國汽車協會（AAA）統計顯示，2022年12月 8日全美每加侖普通汽油平均價格年減0.4％至3.329美元、低於12月 7日的3.355美元，並且分別低於一周前、一個月前的3.470美元、3.804美元，較2022年6月 14日的5.016美元（史上最高紀錄）下跌33.6％。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨12月 8日多數反彈，主要受到出口需求強勁激勵。3月玉米期貨收盤上漲0.12％至每英斗6.4205美元。3月小麥下跌0.37％至每英斗7.4625美 元；1月黃豆上漲0.97％至每英斗14.8625美元，盤中一度攀升至14.9225、創9月13日以來盤中新高。

Futures International資深農產品期貨分析師Terry Reilly表示，小麥下探一年低點後，部分交易者認為買進機會浮現。

本周出口需求雖強，美國小麥相對於黑海地區的供給依舊偏貴。

俄羅斯出口大增持續壓抑小麥價格。農產品顧問機構Sovecon指出，10~12月期間的出貨量預期將達1,270萬噸、較2021年 同期跳增33％。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨12月7日下挫3.3％至每磅81.83美分，3月粗糖期貨上漲0.46％至每磅 19.48美分。美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨12月8日下跌1.2％至每磅80.85美分，3月粗糖期貨上漲1％至每磅19.68美分。

作為需求的指標，美國上周乙醇摻混日均淨投入量較前周增加 0.5萬桶至89.1萬桶；過去四周，美國乙醇摻混日均淨投入量與去年同期減少0.2％至88.8萬桶。美國上周汽油日均需求較前周的832.7萬桶減少至831.7萬桶，低於去年同期的879.6萬桶；過去4 周，美國汽油日均需求859.9萬桶，較去年同期的 915.8萬桶減少6.1％。過去4 周，乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.3％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月8日收盤上漲3.5美元或0.2％至每盎司1,801.50美元；3月白銀期貨上漲1.4％至每盎司23.246美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.3％至每盎司1,014.60美元，3月鈀金期貨勁揚4.1％至每盎司1,930.80美元。

外電報導，中國人民銀行（PBoC）7日在官網揭露，11月 黃金儲備月增32公噸、總計達1,980公噸，坐擁的黃金在全球央行排名第六。

MarketWatch報導，Insignia Consultants研究部總監Chintan Karnani表示，人行買進黃金是金價走揚的其中一個理由。隨著中國放寬防疫管制，中國對黃金的零售需求預料可望大增。

11月消費者物價指數（CPI）將在12月13日出爐，正好是聯邦公開市場委員會（FOMC）召開兩日貨幣政策會議的第一天。Karnani相信，倘若金價在FOMC發布決策後繼續守住1,800美元，則未來有機會上探2,000美元。

另一方面，美國最新公布的數據顯示，上周首次申請失業救濟金人數略增至230,000人，符合道瓊社調查的經濟學家預估值。值得注意的是，連續申請失業救濟金人數較前周大增62,000人至167萬人，創2 月以來新高。這暗示，隨著美國經濟趨緩，遭到裁員的人數也跟著穩定上揚。

連續申請失業救濟金人數跳高，市場認為這將減輕聯準會（Fed）繼續升息的部分壓力。美元指數應聲走軟。MarketWatch報價顯示，追蹤美元兌一籃子6 種主要貨幣的ICE美元指數（US Dollar Index，簡稱DXY）8日下跌 0.3％、收104.79點。

紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅12月8日收盤上漲0.6％至每磅3.8835美元。

倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨12月8日全面走揚，主要是受到中國放寬防疫限制有望提振市場需求帶動。銅價上漲0.9％至每噸8,529.50美元，鋁價上漲0.9％至每噸2,508.50美元，鉛價0.1％至每噸2,210美元，鋅價上漲1.3％至每噸3,224美元，錫價上漲0.8％至每噸24,505美元，鎳價下跌6％至每噸29,550美元。

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