市場靜觀變局 台指期夜盤持穩

美國長短天期公債殖利率倒掛情況的惡化，再度加深市場擔憂情緒，投資人正在股市與經濟前景間權衡輕重得失。美國勞工部公布上周初請失業金人數為23萬人，符合預期，台指期8日夜盤暫時上漲近百點，報14,590點。

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率會議緘默期間，部分投行站出來看衰美國經濟前景，加上俄烏戰爭升級核戰邊緣、通膨隱患始終無法有效控制、美債殖利率曲線倒掛惡化、Fed終端利率恐高於預期等利空衝擊，美股四大指數8日早盤漲跌互見。

台灣期交所內的美股三大指數期貨8日則是一同上演反彈大秀，道瓊指數期貨、飆普500指數期貨及那斯達克100指數期貨依序上漲136點、28.75點與69點；至於英國富時100指數期貨則有7點跌點，暫以7,495點作收。

台股方面，大盤受美債曲線倒掛，以及市場擔憂俄烏戰爭升級風險，市場觀望情緒轉趨濃厚，加權指數8日續跌76點，收在14,553點，近一個月以來首度失守月線關卡。期貨方面，外資8日賣超90.54億元，並同步加碼800口期貨空單，未平倉淨部位達6,330口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤暫時依序走揚79點、4.2點、38點。