黃金破1,800大關 寫33個月最大單日漲幅

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月1日收盤上漲55.3美元或3.1%至每盎司1,815.2美元，寫下2020年3月以來的單日最大漲幅；美元指數下跌1.1%，則是創下近4個月以來的新低；3月白銀期貨上漲4.9%至每盎司22.841美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲1.5%至每盎司1,054.9美元，3月鈀金期貨上漲4.3%至每盎司1,946.30美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares,GLD）1日黃金持有量持平為908.09公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust,SLV），白銀持有量減少14.32公噸至14,893.23公噸。

紐約研究機構QueenAnne’sGateCapital創始人兼執行長凱莉（KathleenKelley）則表示，因在疫情期間大量進場的黃金ETF部位已經遭遇虧損，並有可能轉化成賣壓湧出。凱莉認為，目前金價走高主要是因為加密貨幣市場的震盪導致資金出逃並投入黃金市場的影響。此外，包括利率的持續上揚以及美元的強勢，對金價來說也都是強大逆風。凱莉認為，如果金價重新下探每盎司1,600美元價位的話，黃金市場的賣壓就會進一步加重。

美國銀行（BankofAmerica）貴金屬分析師維德梅爾（MichaelWidmer）報告表示，金價明年上半年仍將面臨挑戰，但明年底金價有望重新朝每盎司2,000美元的大關挺進。報告表示，金價短期所面臨的環境仍然相當困難，主要受到央行升息的影響，並預期金價至少要到明年第二季之後才有望重新走高；不過，明年稍晚美國聯準會的鷹派立場有所軟化之後，黃金市場將可以吸引投資人重新進場。

美國聯準會主席鮑爾（JeromePowell）11月30日表示，可能會在12月放緩升息幅度，但稱利率峰值水平仍存在相當大的不確定性，因到目前為止只看到了勞動力需求和工資增長放緩的「初步」跡象。鮑爾表示，強勁的工資增長是一件好事，但要使工資增長可持續，則需要2％的通貨膨脹來配合。

維德梅爾指出，黃金市場包括金飾消費以及金條金幣的實物買氣仍相當健康，但黃金ETF（交易所交易基金）的投資需求則是較為疲弱，也成為拖累金價的主要原因，因在利率持續上揚的環境下，沒有孳息的黃金投資吸引力明顯下降。不過，一旦聯準會停止升息，金價將會重拾上漲動能，明年下半年就有可能達到每盎司2,000美元價位，該行更預期2024年的平均金價可以達到每盎司2,086美元。

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