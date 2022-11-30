11/30期貨市場掃描

美股

美股周二漲跌互見，道瓊指數小漲作收，市場觀望美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三將於布魯金斯學會（Brookings Institution）發表的演講。科技股仍然承壓，那斯達克指數連續第三天下跌。蘋果公司（Apple Inc.）股價下跌2.1％，為連續第四天下跌，因擔憂中國供應鏈的影響。大型科技股包括亞馬遜（Amazon）、輝達（Nvidia）以及特斯拉（Tesla）也都有1％以上跌幅。

道瓊工業平均指數11月29日終場上漲0.01％（3.07點）、收33,852.53點。標準普爾500指數下跌0.16％（6.31點）、收3,957.63點。那斯達克指數下跌0.59％（65.72點）、收10,983.78點。費城半導體指數下跌0.3％（8.12點）、收2,670.65點。

道瓊指數占比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.36％）下跌0.80％，高盛（權重7.44％）上漲 0.35％，家得寶（權重6.21％）下跌0.93％，安進（權重 5.50％）下跌0.22％，麥當勞（權重5.31％）下跌0.54％。

高盛（Goldman Sachs）策略師馬里奧蒂（Cecilia Mariotti）以及穆勒-格利斯曼（Christian Mueller-Glissmann）報告表示，未來12個月，美國經濟放緩的機率達到39％，但市場的反映出的則只有11％，這令明年股市有增添更多衰退擔憂的風險。報告也稱，根據歷史統計，如果美國經濟能夠避開衰退，則股市可望在通膨觸頂之後就展開反彈；但如果美國經濟下滑的話，則股市在未來6-9個月裡還將較高點下跌約10％。

德意志銀行（Deutsche Bank）2023年展望報告表示，當前市場仍處於空頭的反彈當中，明年上半年標普五百指數或有機會進一步上漲至4,500點，但隨後將會轉而下跌，因預期全球經濟在明年中之後將有可能陷入衰退。該行也預期2023年美元將會轉弱，歐元兌美元匯價至2023年底可能回到1.10以上。該行預期明年第一季布蘭特原油價格可能短暫達到每桶100美元價位，主要受到供應干擾的影響，但明年底油價則預期將跌至每桶 80美元。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨11月29日 收盤上漲0.96美元或1.2％至每桶78.20美元，因預期OPEC+有可能將再度減產，以及中國疫情以及防疫限制或有改善的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲0.36美元或0.4％至每桶84.25美元。

高盛（Goldman Sachs）商品研究主管庫里（Jeff Currie）表示，下周（12月4日）石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）很有可能再次作出減產的決定，因中國大陸的防疫封鎖以及群眾抗議將導致石油需求疲弱。不過，該行對2023年的中期油價展望仍較為樂觀，並預期明年布蘭特原油價格仍有可能達到每桶110美元，儘管油市仍然存在很多的不確定性。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒29日表示，封控管理要快封快解應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。米鋒表示，對於防控的措施，一直在研究，不斷在調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。中國28日新增本土確診及無症狀感染合計38,421例（3561+34860），為一周以來首度減少。

美國汽車協會公布的數據顯示，11月 28日全美零售汽油均價為每加侖3.54美元，較前周下跌12美分，較一個月前下跌22美分，較去年同期上漲15美分。美國汽車協會發言人葛洛斯（Andrew Gross）表示，美國零售汽油均價較今年6月所創的每加侖5.02美元高峰已經有明顯下降，過去一周以來汽油價格下滑最多的是西岸地區，儘管西岸地區的零售汽油價格仍然是全美最高。

美國汽車協會預估，上周感恩節假期全美離家超過50英里以上的出遊人數達到5,460萬人，較去年同期增加15％，較疫情前的水平也已經恢復達到98％，其中有4,900萬人開車出遊。不過，上周感恩節假期的零售油價仍較疫情前的2019年高出每加侖1 美元以上，今年感恩節假期的全美零售汽油均價也創下2000年以來的同期新高。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨11月29日上漲，因預期中國若放寬防疫限制措施將會帶動需求的影響；玉米則是下跌。3月玉米期貨收盤下跌0.3％至每英斗6.6950美元，3月小麥上漲0.1％至每英斗7.8150美元，1月黃豆上漲0.2％至每英斗14.5950美元。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）報告表示，在發生罕見的群眾抗議活動之後，市場正預期中國政府可能將會放寬一些防疫的限制措施，這對一些商品的價格構成提振。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒29日表示，封控管理要快封快解應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月29日上漲2.1％至每磅80.61美分，3月粗糖期貨上漲0.8％至每磅19.53美分。

普氏能源資訊報導，過去主要採購美國與烏克蘭玉米的中國大陸，本月已經開始進口巴西玉米；而歐洲地區因為天氣乾旱導致產量下滑，也使得玉米進口需求倍增，截至11月21日的歐盟玉米進口量達到1,154萬噸，較去年同期的509萬噸增長一倍以上。歐盟主要進口的是巴西玉米。貿易商指出，在中國與歐盟競爭巴西玉米的影響下，或將令玉米價格上漲。

巴西穀物出口商協會（Anec）執行董事門德斯（Sergio Mendes）表示，2023年，巴西玉米出口量有望達到4,000-5,000萬噸，主要因為國內產量增長，以及中國大陸需求強勁的影響。其中，巴西對中國的玉米出口量有望達到500萬噸，相比美國農業部預估2022/23年度大陸的玉米進口需求量為1,800萬噸。

門德斯表示，巴西今年1-10月只對中國出口約6.2萬噸的玉米，主要因為檢疫的限制，因此中國可以說是巴西玉米出口的新市場。今年底以前能夠出口中國的巴西玉米仍屬少數，須等到明年一月巴西首播玉米開始收成之後，出口才會增加；而占巴西玉米產量七成比重的二茬玉米更要到明年六月以後才開始收成。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨11月29日收盤上漲8.4美元或0.5％至每盎司1,763.7美元，因股市下跌提振黃金的避險需求；美元指數上漲0.1％，3月白銀期貨上漲1.5％至每盎司21.436美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.9％至每盎司1,008.6美元，3月鈀金期貨下跌0.7％至每盎司1,833.90美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）29日黃金持有量減少0.87公噸至908.09公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少14.32公噸至14,919公噸。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）報告表示，在發生罕見的群眾抗議活動之後，市場正預期中國政府可能將會放寬一些防疫的限制措施，這對一些商品的價格構成提振。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒29日表示，封控管理要快封快解應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。

香港政府統計處11月28日公布的數據顯示，2022年 10月，中國大陸自香港淨進口黃金18.664公噸，較前月的33.896公噸減少45％。獨立分析師諾曼（Ross Norman）指出，供應鏈因素可能是影響大陸自香港進口黃金的主要原因，因中國多地疫情爆發並且執行嚴格封控的影響。

福四通國際（StoneX Group Inc.）分析師歐康尼爾（Rhona O’Connell）表示，大陸10月份黃金進口量下滑，反映出中國政府嚴格的防疫封控措施不僅造成經濟放緩，也同樣對黃金的需求造成影響。大陸是最大的黃金生產國，也是最大的黃金消費國。

最大黃金出口國瑞士海關的數據則顯示，2022年10月，瑞士黃金出口量159.568公噸，較前月的174.38公 噸減少8.5％，較上年同期的129公噸增加11.8％。2022年1-10月，瑞士黃金出口量年增13.8％至1,185公噸，主要是受到對中國大陸出口量增長的帶動。

10月份，瑞士對中國的黃金出口量為43.736公噸，較前月的44公噸減少0.7％，較上年同期的58.5公噸減少25％。2022年 1-10月，瑞士對中國的黃金出口量較上年同期的221.8公噸增加72％至380.66公噸，為瑞士黃金最大出口市場。

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