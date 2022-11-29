期貨業多角化發展 向年輕人才招手

期貨業隨產業國際化、多元化發展，期貨可受託的交易商品包羅國內外27個交易所、近1,100項期貨與選擇權商品，業務種類也從最初的經紀、自營業務，一路開放了顧問服務、期貨經理全權委託業務、期貨信託基金及槓桿交易客制化服務。

今年主管機關再開放本國專營期貨商得以自有資金轉投資於國內設立貿易公司，經營國內外期貨交易所倉單買賣、交換、避險、融資及其他與倉單相關之業務，「期貨」已不僅為金融工具，期貨業更朝向多角化經營、延伸了核心競爭力。

為促進主管機構、期貨業界，與學界的人才交流，期交所、期貨公會共同辦理【從校園到職場—與期貨共創Future】校園講座暨徵才活動，由期貨公會邀請期貨商參與設攤徵才活動，以利同學明瞭期貨職場實務工作，今年辦理中正大學及台北商業大學兩場，臨櫃諮詢期貨工作者超過800人次。

期貨公會理事長陳佩君表示，人才是產業進步的原動力。隨著本國期貨商品的國際、多元化發展，期經、期信及槓桿交易、貿易子公司業務的陸續就位，期貨服務實體經濟、為資產管理重要工具日益彰顯，期貨業需要更多人才的投入，以蓄積產業發展能量，提供交易人更完善的服務品質。

人才需求除了大家熟悉的經紀業務營業員、結算交割、開戶人員及自營業務交易員外，並因應數位轉型、公司治理、公平待客、企業永續等發展，期貨業也需要電子商務部、資訊安全、稽核、法遵、企管人才、商貿人才、會計專才等等。

陳佩君表示，期貨業的多元發展，讓年輕朋友在職業規劃的選擇更廣，期貨業是個有挑戰、有機會、有前瞻性的行業，非常歡迎年輕朋友加入，豐盈未來。

期貨業在金管會支持、期交所領隊衝鋒、期貨業者共同努力下，屢創佳績，國際能見度高漲，期盼在年輕朋友新血輪的投入，讓台灣期貨業在國際舞台更加耀眼。

陳佩君提醒，近來求職詐騙時有所聞，青年學子入行、找公司，一定要到期貨公會網站上查詢合法期貨業者名單、公司地址及電話，避免誤入非法公司而受詐騙，細心確認以保障就業安全。