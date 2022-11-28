輕原油 跌破前波低點

近期G7為了要在12月5日實施俄羅斯原油價格上限，相關國家開始討論上限價格。據華爾街日報中透露，俄油價格上限訂為每桶60美元左右，但也不排除每桶70美元，歐盟在內部討論也存有相當大的分歧，若價格上限訂的太高，就無法限制俄羅斯的戰爭收入。

在天然氣部分，就此次擔任歐盟輪值主席國的捷克表示，在價格上也仍有分歧，但部長們努力在下次會議達成一致，會議將在12月中旬召開。

俄國則持續重申，不打算對實施價格上限的國家供應原油或其他油品，相反地，將把石油供應轉向「市場導向的合作夥伴」或減產。

美國聯準會（Fed）上周公布的會議紀要中，多數官員討論到放緩升息的腳步以降低金融體系的風險外，最終的利率也將比9月所預測的還要高，因此12月的利率點陣圖絕對是關注的焦點。

此外，Fed內部的經濟學家也提高了未來幾個季度的通膨預測，並表示對於Fed的升息以及消費者的消費放緩，明年美國經濟陷入衰退的可能性已經升至50％，此為Fed自今年3月升息以來，為內部首次提出警告。

在輕原油方面，除了跌破80元大關也跌破前波低點，除了歐美各國開始要實施俄油上限價格外，後續可能要面對的是，俄羅斯的反制及經濟衰退的問題，靜待G7及歐盟最後開會的結果。

本周也需注意11月30日Fed主席鮑爾的談話，以及12月4日的OPEC＋會議。（永豐期貨提供，方歆婷整理）