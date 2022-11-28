利多加持 半導體30期續彈

從國際間來看，受惠近期聯準會（Fed）官員陸續釋放鴿派預期，加上未來12月升息會議有望放緩升息步調影響，美科技類股走勢仍相對有力。同時，避險資金持續撤出美元移往股市，有利於在下次升息會議前，反彈格局的維持。

另外，Fed料將調升未來終點利率的預估，仍須留意，若未來終點利率較市場預期來得更高，恐會破壞股市的反彈格局。

從國內政經來看，近期行政院通過有「台版晶片法」之稱的《產業創新條例》第10之2條，明年符合門檻的公司有望將研發費用的25％作為營利事業所得稅的抵免，同時先進製程設備支出也可抵營所稅5％，台積電等半導體類股受惠。同時，在美國晶片法案的加持下，有望進一步提升台積電的獲利能力。

綜上所述，凱基期貨認為，短期科技類股持續受惠美國升息放緩所帶來的市場情緒提振，同時通膨降溫、美元回檔、殖利率下降，都有助於科技類股的上攻，台積電ADR持續隨費半勁揚，同步帶動台積電走勢，相關個股中長期有政策面加持。

半導體30期自低檔起漲以來，盤面上利多消息挹注漲勢，走勢未見明顯回檔。從技術面來看，波段漲勢目前仍隨大盤強勢上攻，短期可觀察波段10日線防守情況，來研判半導體30期的漲勢動能，目前反彈格局仍未歇。（凱基期貨研究發展部提供，方歆婷整理）