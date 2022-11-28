台指期 跌幅再度擴大

台指期28日跳空開低逾百點，呈開低走低格局，雖一度收斂跌幅，但隨權王台積電（2330）午盤後逐漸走弱，使台指期跌幅再度擴大，終場大跌235點，收在14,475點，以黑K棒作收。

專家認為，雖然目前指數跌破短期均線，但下方仍有均線支撐，因此，短線仍以中性偏多看待為宜。

籌碼面上，外資28日對現貨賣超107.72億元，期貨淨多單增加4,462口至9,212口。自營商選擇權淨部位上，目前仍以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為三千餘口，賣權OI增量不增反減，周選方面，買權OI增量呈現積極。

在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在15,000點，賣權未平倉最大量集中在14,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由1降至0.88。VIX波動率指數上升1.49至20.92。

元富期貨表示，以技術面來看，台指28日雖失守短期均線，不過，下方支撐月線持續走升，加上季線扣抵值也開始往下扣低，顯示萬四大關支撐力道強勁，反彈行情尚未結束，暫以技術性回檔修正看待，但續航力仍需觀察外資動向及成交量能。

永豐期貨則認為，整體來看，台股28日日K跌破5日與10日線，使上周因美聯準會（Fed）可能緩升息的反彈氣勢受阻，加上近期中國疫情增溫對供應鏈或市場信心的影響恐進一步浮上檯面，成為左右行情的不確定因素，短線盤勢或將轉為震盪整理。

群益期貨指出，外資買期貨、賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。

台股選後收黑整理，28日雖為下跌、但量能呈現萎縮，目前半年線位置呈現壓力，短線可待拉回後再以選擇權方式樂觀操作。