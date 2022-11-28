美股轉黑 台指期走出自己的路

大陸疫情發展壓抑市場的風險情緒，加上投資人對本周就業及通膨數據抱持觀望態度，美股四大指數28日齊步走跌，不過台指期反倒在回測14,500點後，夜盤率先止穩，暫時轉揚66點，報14,540點。

美國聯準會（Fed）宣布12月鴿派升息的訊號後，包含Fed主席鮑爾，以及聖路易聯準銀行主席布拉德等多位委員本周也將陸續發表談話，預期將釋出未來更多的升息線索。總經數據方面，市場等待12月初分別公布的11月供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI），以及非農就業人口新增數據、失業率等資料。

台灣期交所內的美股三大指數期貨28日漲跌分期，道瓊指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲25點、35點，標普500指數期貨則小跌2.5點；至於英國富時100指數期貨也有33點漲點，暫以7,495點作收。

台股方面，九合一大選後大盤首個交易日，慶祝行情並未如預期出現，除執政黨的敗選外，大陸興起得抗議浪潮也增添地緣間的不確定性，陸港股市雙雙重挫，加權指數28日早盤向下跳空留下141點缺口後，一路重挫，終場下跌221點，失守5日、10日線，以14,556點作收。

期貨方面，外資28日賣超107.8億元，並反手加碼4,441口期貨多單，未平倉淨部位達9,212口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤暫時依序上漲84點、3.65點、8點。