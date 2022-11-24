11/24期貨市場掃描

美股

受到聯準會（Fed）11月貨幣政策會議記錄顯示，升息速度可能很快就會減緩帶動，美國四大指數23日持續走揚。

道瓊工業平均指數11月23日終場上漲0.28％（95.96點）、收34,194.06點，創4 月21日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.99％（110.91點）、收11,285.32點。標準普爾500指數上漲0.59％（23.68點）、收4,027.26點，創 9月12日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.07％（29.6點）、收2,786.42點。

Fed23日公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）11月 1~2日貨幣政策會議記錄顯示，「大多數」（substantial majority）決策官員都同意，放緩升息速度「可能很快就會成為適當舉措」（likely soon be appropriate）。

FOMC11月決定連續第四度升息三碼（75個基點），將利率拉升至3.75-4.00％，創2008年以來新高。經濟學家普遍預測，Fed12月會將升息幅度減緩至兩碼。

值得注意的是，最新公布的數據顯示，截至11月19日 為止當周，美國首次申請失業救濟金人數上揚至240,000人，高於道瓊社調查的經濟學家預估值225,000人。這暗示，就業市場或許開始轉弱。

BMO利率策略長Ian Lyngen表示，數名Fed官員觀察到迅速升息的風險增加，FOMC已承認，升息行動勢必會衝擊實體經濟。

Anson Funds投資組合經理人Moez Kassam說，部分投資人認為自己看到隧道盡頭的亮光，激勵市場氣氛；場邊等待進場的大量資金正在重新湧入。

個股變化方面，特斯拉（Tesla Inc.）大漲7.82％、收183.20美元。花旗分析師Itay Michaeli設定的特斯拉目標價為176美元，是華爾街目標價設最低的券商之一。Michaeli23日發表研究報告指出，特斯拉今（2022）年以來的股價跌幅，意味著市場過分樂觀的預期（例如銷售量）已差不多消失殆盡，因此他現在對特斯拉的看法變得較為正面。另外，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）透露新廠有機會落腳南韓，也激勵股價。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨11月23日收盤下跌3.01美元或3.7％至每桶77.94美元，創下兩個月來的新低，因擔憂需求以及主要國家擬對俄羅斯原油出口價格設限的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.95美元或3.3％至每桶85.41美元。

美國能源部11月23日公布，截至11月18日，美國商業原油庫存較前周減少370萬桶至4.317億桶，分析師原先預估為減少110萬桶；汽油庫存增加310萬桶至2.110億桶，分析師原先預估為增加38.3萬桶；蒸餾油庫存增加170萬桶至1.091億桶。Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，汽油庫存的增長超出預期，或顯示需求正在下滑。

美國能源部發布的月度統計數據顯示，10月份，美國原油日產量較前月所創2020年3月以來新高的1,205萬桶下滑至1,197萬桶，天然氣凝析油的日產量則是較前月的 598.5萬桶增加至613萬桶，合計美國油田總產量則續創新高達到1,810萬桶/日，已經連續4個月都維持在1,800萬桶/日以上水平。今年1-10月，美國原油日產量年增5.2％至1,173.8萬桶。

10月份，美國石油（原油以及油品）淨出口量較前月的233萬桶/日，下滑至191萬桶/日；1-10月美國石油淨出口量則是達到創新高的123.8萬桶/日，相比去年同期為淨進口11.4萬桶/日，2020年同期為淨出口61.2萬桶/日。2020年，美國首度成為石油的淨出口國（63.5萬 桶/日），去年雖然縮減但仍淨出口6.2萬桶/日，因此今年美國可望連續第三年成為石油的淨出口國。

《Oilprice.com》報導，作為對俄制裁的最新措施，歐盟成員國的外交官將與美國以及其他七大工業國共同討論對俄羅斯原油銷售設定價格上限，藉此限制俄羅斯的石油出口收入。該計畫或將俄羅斯原油價格上限訂在每桶60美元，除非低於門檻，否則不得對俄羅斯原油銷售提供航運以及保險服務，這些企業主要位於歐洲。該計畫也須取得歐盟27個成員國的一致同意。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月23日全面上漲，因美元下跌有助美國農產品的出口競爭，以及阿根廷乾旱威脅作物的影響。3月玉米期貨收盤上漲1.1％至每英斗6.6625美元，3月小麥上漲0.4％至每英斗8.1350美元，1月黃豆上漲0.4％至每英斗14.36美元。美國農業部23日公告，出口商報告對中國大陸銷售110,000公噸的黃豆。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月23日上漲0.6％至每磅82.90美分，3月粗糖期貨下跌1％至每磅19.55美分。

巴西穀物出口商協會（Anec）執行董事門德斯（Sergio Mendes）報告表示，2023年，巴西玉米出口量有望達到4,000-5,000萬噸，主要因為國內產量增長，以及中國大陸需求強勁的影響。其中，巴西對中國的玉米出口量有望達到500萬噸，相比美國農業部預估2022/23年度大陸的玉米進口需求量為1,800萬噸。

美國農業部11月報告對巴西黃豆與玉米的產量與出口量預估均維持不變。美國農業部預估2022/23年度巴西黃豆產量將年增 20％或2,500萬噸至1.52億噸，黃豆出口量將年增13％或100萬噸至8,950萬噸；玉米產量預估將年增1,000萬噸或8.6％至1.26億噸，玉米出口量則預估將年增250萬噸或5.6％至4,700萬噸。

巴西農業部本月則是將巴西玉米產量預估較前月下調55萬噸至1.264億噸，較上年度仍將增長1,350萬噸或12％。其中，首播玉米的產量預估為2,815萬噸，佔巴西玉米產量的22％；黃豆收成之後播種的二茬玉米產量預估為9,630萬噸，佔巴西玉米產量的76％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月23日收盤上漲5.7美元或0.3％至每盎司1,745.6美元，因美元與美債殖利率下滑；美元指數下跌1％，12月白銀期貨上漲1.5％至每盎司21.367美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.1％至每盎司996.8美元，3月鈀金期貨上漲1％至每盎司1,875.90美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）23日黃金持有量增加0.87公噸至906.93公噸，為連續第二天增加。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量增加22.90公噸至14,921.86公噸。

美國23日公布的聯準會會議紀要顯示，大多數委員支持放慢升息步伐，一些委員希望在經濟放緩前看到更多數據。多位委員認為，利率將在較原先預期更高的水平見頂。高盛報告預估，聯準會將在明年的第二季暫停升息。

世界鉑金投資協會（World Platinum Investment Council，WPIC）報告表示，2023年，全球鉑金市場預估將有30.3萬盎司的供給缺口，因鉑金需求預估將年增19％至777萬盎司，但鉑金供應量則預估僅年增2％至746.6萬盎司。相比2022年，鉑金市場預期將供給過剩80.4萬盎司，為連續第二年供給過剩，主要因為晶片以及供應鏈瓶頸導致汽車產量減少的影響。

報告表示，2022年第三季，汽車市場的鉑金需求年增25％或14.3萬盎司，主要因為輕型汽車的產量年增27％的影響，因供應鏈的瓶頸緩解。2022全年，汽車市場的鉑金需求預估將年增12％至296.4萬噸，因生產恢復以及鈀金價格高漲導致的鉑鈀替代效應的影響。2023年，汽車市場的鉑金需求預期也將年增11％至328.8萬盎司。

2022與 2023年，首飾市場的鉑金需求則幾乎沒有變動，2022年鉑金的首飾需求預估為195.3萬盎司，2023年鉑金的首飾需求預估為195.4萬盎司，主要因為中國大陸的需求明顯下滑，抵消了其他市場的需求增長。

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