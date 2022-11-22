台指期 外資加碼空單

加權指數以下跌45點跳空開出，隨後盤勢轉趨橫盤震盪整理，買盤紛紛縮手觀望，而約10點後，台積電回神由黑翻紅，終場大盤上漲92.81點，收14,542.2點。

台指期上漲74點至14,505點。現貨部分，三大法人賣超14.27億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少98口至6,302口。

其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少685口至10,740口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,311口至5,162口。

永豐期貨指出，台積電在資金持續進駐下，終場上漲1.87％，收高在491元。聯電同步走揚，終場漲近1％。

盤面上金融族群表現有撐，開發金、京城銀、元大金均收漲2％之上，生技醫療則相對弱勢，寶齡富錦大跌近7％，和康生、晉弘跌幅也超過3％。

整體來看，在九合一選舉之前，美國又適逢感恩節，觀望氣氛轉濃之下，盤勢不易走出明顯方向，預料短線將維持震盪整理格局。

群益期貨指出，台股22日呈現震盪收紅格局，早盤測試區間底部位置後，買盤便湧入支撐拉抬，終場台股以小漲作收。

目前台股續做區間震盪整理格局，短線在量能無法明顯放大下，台股的拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。

外資現貨買超5億元，期貨淨多單縮減至10,740口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為1萬5,000餘口，買權OI增量呈現不足，周選方面，買權賣權OI總量相去不遠。

群益期貨指出，外資賣期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台積電略為點火，目前在電金呈現齊揚態勢下，短線台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。