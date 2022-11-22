11/22期貨市場掃描

美股

憂心中國恐重啟較嚴厲的防疫政策、再加上能源類股下挫，衝擊美國四大指數在被假期縮短的一周走軟。

道瓊工業平均指數11月21日終場下跌0.13％（45.41點）、收33,700.28點。那斯達克指數下跌1.09％（121.55點）、收11,024.51點。標準普爾500指數下跌0.39％（15.4點）、收3,949.94點。費城半導體指數下跌1.77％（18.2點）、收2,675.83點。

受到確診人數再次跳高影響，北京當局21日宣布，疫情嚴重的區域將封閉商業活動及學校，整個城市則會收緊防疫措施。BMO家庭辦公室投資次長Carol Schleif表示，人們擔憂，中國最近才剛鬆綁的防疫措施可能會再次緊縮。

對中國有曝險的美國賭場經營商應聲走軟。永利度假村（Wynn Resorts Ltd.）、拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）、美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）分別下滑2.18％、2.87％、2.67％。

美國股市本周四（11月 24日）將因感恩節（Thanksgiving）休市一天，周五則提前至美東時間下午1 點收盤。受到假期將至影響，21日市場交投偏清淡，成交量可能一路萎縮至感恩節假期，進而放大市場波動。美國各大證交所21日的成交量只有94.3億股，不如過去20日成交均量118.8億股。

值得注意的是，舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly21日提到，聯準會（Fed）須小心避免經濟「痛苦地衰退」（painful downturn）。另外，克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁Loretta Mester也說，她支持12月縮小升息幅度。這帶動美股跌幅收斂。標普500能源類股21日一度隨油價下挫近3％，主因華爾街日報報導沙烏地阿拉伯等石油輸出國家組織（OPEC）產油國，正在討論是否增產。不過，沙烏地否認報導後，能源類股及油價跌幅雙雙收斂。追蹤美國能源類股的SPDR能源指數基金（Energy Select Sector SPDR Fund，代號為XLE.US）盤中一度重挫4.74％，終場跌幅收斂至1.35％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨11月 21日 收盤下跌0.07美元或0.1％至每桶80.04美元，盤中一度大跌近5美元或6％，因媒體報導OPEC+下月或討論增產50萬桶/日，但沙國旋即出面否認，油價也收復多數跌幅；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.17美元或0.2％至每桶87.45美元。

CMC Markets分析師Tina Teng表示，中國的防疫封鎖措施限制需求，以及美元的上漲，都是打壓油價的因素。當前的市場信心也非常脆弱，因近期主要國家的經濟數據都透露出衰退的訊號，特別是英國以及歐元區，這令油價更容易出現震盪。

中國大陸國家衛健委21日公布，11月 20日新增本土感染者「2,277＋24,547」，其中包括新增本土病例2,277例，以及新增無症狀感染者24,547例。20日，北京市新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，廣東省新增 984例本土確診病例和8,101例無症狀感染者。

國際能源署（IEA）報告表示，10月份，俄羅斯原油出口量增加16.5萬桶/日，至770萬桶/日，俄羅斯對歐盟、中國大陸以及印度的原油出口量與前月基本相同。報告預估，歐盟原油禁運生效之後，預期俄羅斯原油產量明年將會減少140萬桶/日。

報告指出，歐盟對俄羅斯的原油禁運將於12月5日生效，屆時俄羅斯將必須為輸歐的110萬桶/日原油尋覓新的市場。今年夏天俄羅斯對歐原油出口已經減少100萬桶/日，主要都被中國、印度以及土耳其所吸收，但這些國家近期的進口已經趨於穩定，能否在12月之後再額外吸收俄羅斯原油仍然未知；而如果俄羅斯原油無法找到新的市場的話，其原油出口勢必將大幅下滑。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）報告表示，截至11月18日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加3座至782座，為連續第3周增加，並續創2020年3月以來的新高。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周增加3座至714座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨11月21日上漲，小麥與玉米則是下跌，因美元上漲以及擔憂出口需求的影響，特別是中國的疫情以及封鎖措施將嚴重限制需求。3月玉米期貨收盤下跌1％至每英斗6.6350美元，3月小麥下跌0.5％至每英斗8.1825美元，1月黃豆上漲0.6％至每英斗14.3675美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月21日下跌4.8％至每磅79.78美分，3月粗糖期貨下跌1％至每磅19.86美分。

中國海關11月20日公布的數據顯示，10月份，大陸進口巴西黃豆280萬噸，較去年同期的330萬噸減少15％，美國黃豆進口量則是較去年同期的775,331公噸略減至772,938公噸。10月份，大陸黃豆進口量年減19％至414萬噸，則是創下2014年以來的8 年新低。

大陸是最大黃豆進口國，2021年，大陸黃豆進口量年減3.8％至 9,652萬噸，國內黃豆產量為1,640萬噸，黃豆的進口依存度為85.5％。今年1-10月，大陸進口的巴西黃豆較去年同期的5,275萬噸減少6.5％至4,931萬噸，美國黃豆進口量也較去年同期的2,257萬噸減少10.9％至2,010萬噸。

美國農業部外國農業服務處報告表示，2022/23年度，中國大陸黃豆產量預估將達到接近新高水平的1,900萬噸，主要受惠於單位產量提高的影響，大陸黃豆進口量則預估為9,650萬噸，較上年度的9,160萬噸將增長5.3％，主要受到養豬行業的飼料需求增長，以及食用的黃豆油需求增長的帶動。不過，美國農業部官方報告對中國黃豆產量與進口量的預估均與前月相同，分別為1,840萬噸與9,800萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月21日收盤下跌14.8美元或0.8％至每盎司1,739.6美元，美元指數上漲0.8％，12月白銀期貨下跌0.6％至每盎司20.872美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.4％至每盎司987.9美元，3月鈀金期貨下跌4.4％至每盎司1,865.7美元。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，分析師與投資人略微看好本周（11.21~11.25）的金價表現。在針對分析師的調查中，有40％認為本周金價將會上漲，有35％預期下跌，有25％預期將盤整持平。在普通投資者的投票當中，有45％認為本周金價將會上漲，36％預期下跌，20％認為盤整持平。

經紀商華茲交易公司（Walsh Trading，Inc.）避險交易主管陸斯克（Sean Lusk）表示，金價過去3 周以來累計已經上漲11％，而上周聯準會官員再度申明鷹派立場，也阻止了金價站上每盎司1,800美元價位，預期在聯準會持續升息的環境下，金價將會面臨壓力。不過，陸斯克認為，金價仍然具有長期的投資吸引力，因聯準會的持續升息也加大了經濟陷入衰退的風險，投資人應該思考在金價下跌時購入來規避風險。

世界白銀協會報告表示，2022年，全球白銀需求預估將達到創新高的12.1億盎司，較上年度將增長16％，包括白銀的工業需求、銀飾消費，以及銀條與銀幣的投資需求等都可望創下新高水平。報告也預估今年的平均銀價將年減16％至每盎司21美元。

2022年，白銀工業需求預估將年增5％至5.4億盎司，主要因為汽車市場更加電氣化、5G技術的持續推進，以及全球更多的綠色基礎建設等帶動需求，抵消了總體經濟的逆風以及消費電子產品需求下滑的影響。5G技術在更高的頻率（高達300GHz）下工作，因此需要增加銀基電磁屏蔽以減少暴露。

2022年，銀條與銀幣的投資需求預估將年增5,000萬盎司或18％至3.3億盎司，因通膨高漲、俄烏戰爭以及經濟擔憂等帶動避險買盤。其中，印度銀條銀幣的投資需求更是較上年度幾乎倍增，因今年的疫情趨緩以及銀價跌刺激投資人逢低承接的影響。

※本文章由群益期貨授權提供，欲觀看更多期貨市場資訊，可至群益期貨網站。